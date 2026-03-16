Trợ lý Tổng bí thư được điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Quỳnh An
Chiều 16/3, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Trần Đăng Quỳnh, thôi giữ chức Trợ lý Tổng bí thư, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh ông Trần Đăng Quỳnh là cán bộ trẻ, có trình độ lý luận chính trị cao cấp; có trình độ ThS quản lý Nhà nước về an ninh, TS kinh tế quốc tế.

Ông Quỳnh có bản lĩnh, phương pháp làm việc khoa học, có nhiều đổi mới, sáng tạo, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, cầu thị, nỗ lực phấn đấu vươn lên, có khả năng tiếp cận, xử lý công việc toàn diện.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đề nghị trên cương vị mới ông Quỳnh nhanh chóng nắm bắt tình hình, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; đưa Ninh Bình phát triển công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao.

Tân Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Đăng Quỳnh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: TTXVN.

Nhận nhiệm vụ, tân Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Đăng Quỳnh cho biết đây là vinh dự lớn, đồng thời cam kết nỗ lực cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các mục tiêu phát triển của địa phương.

Tỉnh ủy Ninh Bình hiện do ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Bí thư nhiệm kỳ 2025-2030. Các Phó bí thư Tỉnh ủy gồm bà Đinh Thị Lụa (Thường trực) và các ông Nguyễn Thanh Bình, Lê Quốc Chỉnh, Mai Văn Tuất và Trần Đăng Quỳnh.

Ông Trần Đăng Quỳnh sinh năm 1979, quê Thanh Hóa, là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV.

Trước khi được điều động, phân công, chỉ định làm Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, ông là Thiếu tướng, Trợ lý Tổng Bí thư, sĩ quan Công an nhân dân biệt phái.

Đừng bỏ lỡ

Xã hội số

Sau kỳ nghỉ Tết, bệnh nhân mạn tính không còn lo lắng tái khám đúng từng ngày nhờ quy định mới

Sau các kỳ nghỉ lễ, Tết dài ngày, nhiều bệnh nhân mạn tính từng lo lắng vì sợ lỡ lịch tái khám và không được lĩnh thuốc BHYT. Tuy nhiên, quy định của Bộ Y tế đã cho phép linh hoạt thời gian tái khám, giúp người bệnh không còn phải “canh ngày” như trước.

Cán bộ tổ bầu cử ở Hà Nội giúp cụ bà di chuyển sau khi bỏ phiếu.

Gần 62 triệu cử tri đã bỏ phiếu

Theo  Hội đồng Bầu cử quốc gia,đến thời điểm này đã có 380 xã, phường và khu vực bỏ phiếu hoàn thành việc bỏ phiếu với 100% cử tri tham gia, tập trung tại các khu vực lực lượng vũ trang và một số địa bàn vùng cao.