Trợ lý Tổng bí thư được điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Chiều 16/3, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Trần Đăng Quỳnh, thôi giữ chức Trợ lý Tổng bí thư, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh ông Trần Đăng Quỳnh là cán bộ trẻ, có trình độ lý luận chính trị cao cấp; có trình độ ThS quản lý Nhà nước về an ninh, TS kinh tế quốc tế.

Ông Quỳnh có bản lĩnh, phương pháp làm việc khoa học, có nhiều đổi mới, sáng tạo, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, cầu thị, nỗ lực phấn đấu vươn lên, có khả năng tiếp cận, xử lý công việc toàn diện.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đề nghị trên cương vị mới ông Quỳnh nhanh chóng nắm bắt tình hình, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; đưa Ninh Bình phát triển công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao.

Tân Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Đăng Quỳnh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: TTXVN.

Nhận nhiệm vụ, tân Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Đăng Quỳnh cho biết đây là vinh dự lớn, đồng thời cam kết nỗ lực cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các mục tiêu phát triển của địa phương.

Tỉnh ủy Ninh Bình hiện do ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Bí thư nhiệm kỳ 2025-2030. Các Phó bí thư Tỉnh ủy gồm bà Đinh Thị Lụa (Thường trực) và các ông Nguyễn Thanh Bình, Lê Quốc Chỉnh, Mai Văn Tuất và Trần Đăng Quỳnh.