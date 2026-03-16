Chủ tịch Quốc hội: Không có đơn vị nào phải tổ chức bầu cử lại

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết cuộc bầu cử bước đầu đã thành công tốt đẹp, với nhiều kết quả tích cực. Theo đó, tỷ lệ cử tri đi bầu trên cả nước đạt hơn 99,6%, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội, không có đơn vị bầu cử nào trên cả nước phải tổ chức bầu lại. Hiện nay, các địa phương đang tổng hợp, rà soát kỹ lưỡng để báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Dự kiến, ngày 22/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ họp để rà soát, sau đó sẽ công bố kết quả bầu cử.

Trên cơ sở đó, các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành lập danh sách những người trúng cử, thực hiện các thủ tục theo quy định. Nếu không phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến kết quả bầu cử, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật.

Về Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và việc cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Quốc hội cần tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong việc kiến tạo và hoàn thiện thể chế phát triển.

Đặt nhiệm vụ hoàn thiện thể chế phát triển lên vị trí trung tâm, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát làm bật được điểm nhấn trong dự thảo chương trình hành động là xác định nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, pháp luật là khâu đột phá chiến lược để phát triển đất nước; cần nhận thức: pháp luật phải thực sự trở thành động lực phát triển, chứ không phải là rào cản của phát triển.

Chủ tịch Quốc hội quán triệt cần đổi mới tư duy lập pháp, chuyển từ quản lý sang kiến tạo phát triển, khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn và thiếu tính khả thi trong hệ thống pháp luật.

Đồng thời, theo Chủ tịch Quốc hội, cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển các lĩnh vực mới như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, tài sản số, công nghệ tài chính, kinh tế không gian thấp và không gian vũ trụ.

Mặt khác, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát và chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là các dự án hạ tầng chiến lược, các dự án năng lượng quy mô lớn và các mô hình phát triển mới như trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do thế hệ mới…

Về Đề án định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI trình Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đánh giá, nội dung dự thảo Đề án đã bám sát các chủ trương, định hướng lớn trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời quán triệt các nghị quyết trụ cột, chiến lược, chuyên đề quan trọng của Bộ Chính trị liên quan đến hoàn thiện thể chế và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo các cơ quan (đầu mối Đảng ủy Ủy ban Pháp luật và Tư pháp) khẩn trương hoàn thiện Hồ sơ Đề án, bảo đảm chất lượng cao nhất để trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định theo đúng tiến độ.

