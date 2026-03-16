Sun Group bất ngờ thành lập công ty tài sản số

Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) vừa góp hơn 600 tỷ đồng, thành lập CTCP Tài sản số Việt Nam (Viet Nam Digital Asset).

Dữ liệu cho thấy ngày 21/1/2026, CTCP Tài sản số Việt Nam (Viet Nam Digital Asset) được thành lập, có trụ sở chính tại tòa nhà Sun Ancora thuộc phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Công ty có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó, CTCP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) góp 640 tỷ đồng, tương đương 64% vốn. Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ thông tin Đổi mới nắm 35% vốn, CTCP Chứng khoán Dầu khí nắm 1% vốn.

Nguồn: Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Ngành nghề kinh doanh chính của Tài sản số Việt Nam là cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu, lưu trữ và các hoạt động liên quan.

Hai ngành nghề còn lại là: Hoạt động các trang mạng xã hội và hoạt động phân phối nội dung khác; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ.

Theo thông tin công bố, người đại diện theo pháp luật của Tài sản số Việt Nam là bà Ngô Thị Thanh Huyền, sinh năm 1983, chức vụ Tổng Giám đốc.

Theo Nghị quyết số 05/2025 của Chính phủ, Việt Nam sẽ thí điểm thị trường mã hóa trong 5 năm, sau đó tiếp tục vận hành cho tới khi có quy định mới. Các hoạt động trên thị trường tài sản mã hóa được thí điểm gồm chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch và cung cấp dịch vụ.

Doanh nghiệp muốn vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa phải có vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng, ít nhất 65% cổ phần do các tổ chức nắm giữ. Trong đó, 35% vốn do hai tổ chức là ngân hàng, công ty chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm hoặc doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ nắm giữ.

Thời gian qua, nhiều công ty, ngân hàng đã công bố kế hoạch tham gia mảng tài sản số. Loạt công ty chứng khoán như HDBS, SSI, VPBankS, VIX hay TCBS góp vốn để thành lập các doanh nghiệp vận hành sàn tài sản mã hóa.

Ngân hàng Quân đội (MB) cũng tham gia thị trường này khi ký biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác kỹ thuật với Dunamu - đơn vị vận hành Upbit, nền tảng tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc. Dunamu sẽ hỗ trợ MB thành lập sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam.