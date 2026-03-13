Đà Nẵng kêu gọi đầu tư vào dự án Trung tâm tài chính và Khu thương mại tự do

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 860 năm 2026, công bố danh mục 219 dự án thu hút đầu tư vào thành phố giai đoạn 2026-2030, trong đó có loạt dự án Trung tâm tài chính và Khu thương mại tự do.

Đáng chú ý nhất là các dự án Trung tâm tài chính quốc tế tại nhiều vị trí ở quận Hải Châu (ngoài vị trí thứ nhất: khu đất A12, A13, A14, A15, A* tọa lạc trên đường Võ Văn Kiệt phường An Hải, Đà Nẵng; với hiện trạng đất sạch, tổng diện tích 64.767 m2). Cụ thể gồm:

Vị trí thứ 2 tại khu công viên phần mềm số 2 (phường Hải Châu, Đà Nẵng) - tòa nhà công nghệ thông tin 20 tầng, diện tích 1.200 m2;

Vị trí thứ 3 tại khu đất phía tây bắc đường dẫn lên cầu Thuận Phước (phường Hải Châu, Đà Nẵng), hiện trạng đất sạch, diện tích 970.000 m2;

Vị trí thứ 4 tại đường Như Nguyệt - Xuân Diệu (phường Hải Châu, Đà Nẵng), hiện trạng đất sạch, diện tích 198.000 m2;

Vị trí thứ 5, khu vực dự kiến phát triển lấn biển, đối diện đường Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng), quy mô 98.000 m2. Các vị trí này đều có hình thức đầu tư bằng vốn của nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng còn kêu gọi đầu tư hạ tầng các khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do tại 5 vị trí. Cụ thể gồm:

Vị trí số 1 thuộc khu thương mại tự do, quy mô khoảng 102 ha, mục tiêu xây dựng trung tâm logistics và hậu cần phục vụ cảng Liên Chiểu, tập trung kho bãi thông minh, phân phối;

Vị trí số 3 có quy mô khoảng 500 ha, mục tiêu xây dựng khu phức hợp logistics, sản xuất và thương mại dịch vụ sinh thái ven sông Cu Đê, kết nối với cảng Liên Chiểu và Khu công nghiệp công nghệ số, công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo;

Vị trí số 4 có quy mô khoảng 559 ha, mục tiêu xây dựng hệ sinh thái khu phức hợp, sản xuất và logistics hỗ trợ công nghệ cao, liền kề Khu công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin tập trung…;

Vị trí số 6 có quy mô 154 ha, mục tiêu xây dựng khu phức hợp thương mại, dịch vụ, nghỉ dưỡng, công nghiệp hỗ trợ, kết nối với khu du lịch Bà Nà Hills, phục vụ các khu công nghiệp công nghệ cao lân cận;

Và vị trí số 7 có quy mô 401 ha, có định hướng mục tiêu: khu phức hợp khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, tập trung viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu, phát triển công nghệ, startup…

Ngoài ra, Đà Nẵng còn kêu gọi đầu tư tại nhiều dự án thuộc nhiều lĩnh vực trọng điểm như: giáo dục, y tế; hạ tầng - phát triển đô thị; khoa học công nghệ và công nghệ thông tin; thương mại - dịch vụ; đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; nông nghiệp công nghệ cao, thủy sản; giao thông vận tải - logistics; môi trường; du lịch và an sinh xã hội.