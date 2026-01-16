Thủ tướng nêu 5 ý nghĩa của sự kiện Việt Nam khởi công nhà máy chế tạo chip đầu tiên

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, với việc khởi công Nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao, có thể khẳng định Việt Nam hoàn toàn có thể từng bước làm chủ được công nghệ cao.

Chip nhỏ bé nhưng giữ vai trò quyết định các năng lực then chốt

Ngày 16/1, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức khởi công xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam, đặt tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Đây cũng là sự kiện trọng đại chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây không chỉ là một dự án đầu tư, mà là một dấu mốc chiến lược, thể hiện quyết tâm của Việt Nam tham gia sâu, tham gia thực chất vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, để đạt được các mục tiêu của Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Theo Thủ tướng, trong thế giới ngày nay, những con chip tuy nhỏ bé, nhưng lại giữ vai trò quyết định các năng lực then chốt, mang tầm chiến lược đối với mỗi quốc gia trên nhiều phương diện như: Năng lực kinh tế, năng lực công nghiệp, năng lực quốc phòng-an ninh và vị thế quốc gia... Nhiều lĩnh vực của đời sống, từ chiếc nồi cơm điện, tủ lạnh, ti vi, điện thoại thông minh, xe điện, đến các hệ thống trí tuệ nhân tạo phức tạp đều gắn chặt chẽ với công nghiệp bán dẫn.

Trong bối cảnh quy mô ngành bán dẫn toàn cầu đạt 2,3 nghìn tỷ USD, Việt Nam đã xác định được vị thế và con đường của mình.

"Việt Nam không đứng ngoài cuộc và không có việc dễ dàng. Chúng ta lựa chọn con đường khó nhưng bền vững: Từng bước làm chủ công nghệ lõi, chủ động tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, trên cơ sở hợp tác bình đẳng, cùng có lợi", Thủ tướng chia sẻ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ khởi công. Ảnh: VGP.

Vừa qua, Quốc hội đã ban hành hệ thống 12 luật nhằm thúc đẩy, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó có 4 luật liên quan trực tiếp tới phát triển công nghiệp bán dẫn: Luật Công nghiệp công nghệ số; Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Luật Công nghệ cao; Luật Đầu tư… tạo hành lang pháp lý quan trọng để thúc đẩy phát triển công nghiệp bán dẫn.

Thủ tướng cho biết sau nhiều năm nỗ lực triển khai, ngành công nghiệp chip bán dẫn Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng. Theo đó, đã hình thành các doanh nghiệp có năng lực tự chủ thiết kế một số loại chip (đã có gần 60 doanh nghiệp, trong đó 13 doanh nghiệp trong nước); trở thành trung tâm về đóng gói, kiểm thử chip (đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu chip sang Hoa Kỳ); phát triển, hình thành đội ngũ nhân lực nòng cốt (có gần 6.000 kỹ sư bán dẫn); từng bước phát triển hạ tầng và nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm.

Nhiều tập đoàn công nghệ lớn của thế giới đầu tư, hợp tác tại Việt Nam, từng bước đưa Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu (như Intel, NVIDIA, Samsung, Qualcomm, Marvell, Amkor… và mới đây nhất là Tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới ASML).

Thủ tướng nêu rõ ngành công nghiệp chip bán dẫn của Việt Nam vẫn thiếu một mắt xích then chốt, đó là năng lực chế tạo chip. Do đó, với việc khởi công Nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao, có thể khẳng định Việt Nam hoàn toàn có thể từng bước làm chủ được công nghệ cao, hoàn thiện một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn là chế tạo chip; đánh dấu bước chuyển mình từ tham gia sang làm chủ, từ lắp ráp sang sáng tạo, góp phần nâng cao tiềm lực, vị thế của Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Thủ tướng nêu rõ 5 ý nghĩa quan trọng:

Một là, từng bước làm chủ công nghệ lõi, hình thành năng lực chế tạo chip bán dẫn trong nước, hoàn thiện chuỗi giá trị và giảm phụ thuộc vào bên ngoài.

Hai là, bảo đảm an ninh và độ tin cậy công nghệ, phát triển công nghệ lưỡng dụng.

Ba là, xây dựng hệ sinh thái bán dẫn quốc gia, lấy Nhà máy chế tạo làm hạt nhân để kết nối 3 nhà (Nhà nước, nhà doanh nghiệp và nhà khoa học) trong nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, ứng dụng, thúc đẩy lan tỏa sang các ngành, lĩnh vực khác.

Bốn là, phát triển nguồn nhân lực bán dẫn chất lượng cao, gắn đào tạo với sản xuất, tạo môi trường để đội ngũ kỹ sư, chuyên gia Việt Nam trưởng thành, làm chủ và sáng tạo công nghệ.

Năm là, hạt nhân dẫn dắt, cầu nối và thu hút doanh nghiệp tư nhân, FDI tham gia; từng bước hình thành các chuỗi cung ứng sản phẩm, dịch vụ công nghệ cao.

Phấn đấu có ít nhất 100 doanh nghiệp thiết kế chip

Giao nhiệm vụ cho Bộ Quốc phòng và trực tiếp là Tập đoàn Viettel, Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực tự lực, tự cường của tập đoàn trong thời gian qua; đặc biệt là việc thiết kế, sản xuất thành công chip 5G, chip chuyên dụng cho hệ thống dò tìm và từng bước làm chủ toàn bộ quy trình thiết kế chip.

"Do đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định giao nhiệm vụ xây dựng Nhà máy sản xuất chip bán dẫn cho Bộ Quốc phòng và đơn vị triển khai là Tập đoàn Viettel với niềm tin Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên", Thủ tướng nói.

Các sản phẩm chip trưng bày tại Lễ khởi công. Ảnh: VGP.

Thủ tướng yêu cầu Viettel phải đảm bảo 3 nhiệm vụ trọng tâm: Làm chủ công nghệ chế tạo để phục vụ sản phẩm công nghệ cao; hỗ trợ hệ sinh thái thiết kế chip và khởi nghiệp; trở thành trung tâm thực hành đào tạo nhân lực bán dẫn của cả nước.

Để triển khai dự án đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao nhất, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng có trách nhiệm chỉ đạo Tập đoàn Viettel hoàn thiện các thủ tục pháp lý và đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án; Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ gắn với phát triển nhân lực và kết nối mạng lưới chuyên gia toàn cầu.

Song song đó, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm báo cáo bố trí nguồn vốn kịp thời và UBND TP Hà Nội cần khẩn trương bàn giao mặt bằng và đảm bảo đầy đủ hạ tầng thiết yếu về điện, nước, giao thông cho vận hành nhà máy.

Dựa trên Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Thủ tướng đã chỉ ra những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để đưa Việt Nam trở thành một "mắt xích" trong chuỗi cung ứng toàn cầu:

Về doanh nghiệp: Phấn đấu có ít nhất 100 doanh nghiệp thiết kế chip, 1 nhà máy chế tạo và khoảng 10 nhà máy đóng gói, kiểm thử.

Về nhân lực: Đào tạo trên 50.000 kỹ sư bán dẫn.

Về kinh tế: Phát triển công nghiệp bán dẫn gắn với công nghiệp điện tử để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đến năm 2030, phấn đấu doanh thu công nghiệp bán dẫn đạt trên 25 tỷ USD/năm, giá trị gia tăng tại Việt Nam đạt 10-15%; doanh thu công nghiệp điện tử vượt 225 tỷ USD/năm.

Thủ tướng nhấn mạnh với tinh thần tự chủ chiến lược, tự tin - tự lực - tự cường và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, chúng ta tin tưởng, nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao đầu tiên của Việt Nam sẽ đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành công nghiệp chip bán dẫn quốc gia, khẳng định bước tiến vượt bậc về làm chủ công nghệ lõi, nâng cao tiềm lực quốc gia, tạo nền tảng vững chắc cho kỷ nguyên mới của đất nước.