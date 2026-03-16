Bệnh nhân mạn tính không còn lo lắng tái khám đúng từng ngày

Sau các kỳ nghỉ lễ, Tết dài ngày, nhiều bệnh nhân mạn tính từng lo lắng vì sợ lỡ lịch tái khám và không được lĩnh thuốc BHYT. Tuy nhiên, quy định của Bộ Y tế đã cho phép linh hoạt thời gian tái khám, giúp người bệnh không còn phải “canh ngày” như trước.

Bệnh nhân mãn tính không phải đến tái khám chính xác ngày hẹn

Sau các kỳ nghỉ kéo dài như Tết nguyên đán vừa qua, nhiều bệnh nhân mắc bệnh mạn tính thường lo lắng vì phải quay lại cơ sở y tế tái khám và lĩnh thuốc bảo hiểm y tế (BHYT) đúng ngày hẹn. Nếu lệch ngày, cả bệnh nhân và cơ sở khám, chữa bệnh đều có thể gặp vướng mắc về thủ tục hoặc thanh toán chi phí.

Tuy nhiên, Thông tư 26/2025 của Bộ Y tế quy định về kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, đã cho phép quy định này linh hoạt hơn.

Trao đổi với VietTimes, bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ BHYT Bộ Y tế, cho biết với quy. định mới, người bệnh không nhất thiết phải đến khám đúng tuyệt đối vào ngày hẹn như trước. Trong trường hợp cần thiết, người bệnh có thể đến sớm hơn hoặc muộn hơn khoảng một đến hai ngày so với lịch hẹn mà vẫn bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Theo bà Trần Thị Trang, việc áp dụng linh hoạt thời gian tái khám sẽ góp phần giảm tình trạng quá tải tại bệnh viện, nhất là trong bối cảnh sau các dịp nghỉ lễ hoặc Tết, lượng bệnh nhân mạn tính quay trở lại tái khám thường tăng cao trong cùng một thời điểm.

Người bệnh ổn định có thể được cấp thuốc tới 90 ngày

Bên cạnh đó, Thông tư 26 còn mở rộng thời gian cấp thuốc đối với nhiều bệnh mạn tính phổ biến.

Trước đây, người bệnh ngoại trú thường chỉ được kê đơn thuốc tối đa 30 ngày. Tuy nhiên theo quy định mới, với 252 bệnh lý mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, hen suyễn…, bác sĩ có thể kê đơn thuốc tối đa tới 90 ngày nếu tình trạng lâm sàng của người bệnh ổn định.

Quy định này giúp người bệnh giảm đáng kể số lần phải quay lại bệnh viện tái khám và lĩnh thuốc. Đối với người cao tuổi, người ở vùng xa hoặc người phải đi lại khó khăn, đây là thay đổi có ý nghĩa rất lớn.

Trong trường hợp người bệnh đã ổn định và không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, thuốc hoàn toàn có thể được cấp tối đa tới 90 ngày theo quy định mới. Người bệnh cũng nên chủ động trao đổi với bác sĩ về vấn đề này nếu thấy phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình.

“Theo đánh giá sơ bộ của nhiều cơ sở y tế, giữa tuần, đặc biệt là thứ tư và thứ năm, thường là thời điểm cao điểm bệnh nhân đến khám. Vì vậy nếu có thể, người bệnh nên cân nhắc lựa chọn thời điểm khám phù hợp để hạn chế tình trạng quá tải”- bà Trang khuyến cáo.

Đẩy mạnh quản lý bệnh mạn tính bằng công nghệ

Về lâu dài, Bộ Y tế cho rằng các cơ sở y tế cần triển khai thêm nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý và điều trị bệnh mạn tính.

Trong đó có việc ứng dụng CNTT để thống kê, phân luồng người bệnh, giúp hạn chế tình trạng tập trung quá đông tại một thời điểm. Một số giải pháp khác cũng đang được nghiên cứu như triển khai khám và cấp thuốc vào cuối tuần, xây dựng cơ chế lĩnh thuốc định kỳ dựa trên các tiêu chí chuyên môn rõ ràng.

Bên cạnh đó, ngành y tế cũng hướng tới quản lý bệnh mạn tính không giấy tờ thông qua hồ sơ dữ liệu điện tử, tích hợp với VNeID và nhận diện sinh trắc học.

Vụ trưởng Vụ BHYT nhấn mạnh: Khi các cơ sở khám, chữa bệnh tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và người dân hiểu rõ quyền lợi của mình để chủ động trao đổi với bác sĩ, sức hấp dẫn của tấm thẻ BHYT sẽ ngày càng tăng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để củng cố hệ thống an sinh xã hội và nâng cao niềm tin của người dân đối với hệ thống y tế.