Tỷ lệ cử tri bầu cử đạt trên 99,6%, cụ bà 119 tuổi là cử tri cao tuổi nhất

Bộ Nội vụ cho biết cuộc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031 đã kết thúc hoàn toàn lúc 21h ngày 15/3.

Số liệu cập nhật đến 23h23 phút cùng ngày trên hệ thống phần mềm của Hội đồng bầu cử quốc gia cho thấy số cử tri đi bầu cử là 76.188.544, đạt hơn 99,6% tổng số cử tri.

Trong đó, Lào Cai là địa phương hoàn thành bầu cử sớm nhất (17h45). Lào Cai cùng với thành phố Huế cũng là 2/34 địa phương đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu. Đặc biệt, tỉnh Lào Cai có 173 cử tri từ 100 tuổi trở lên (31 cụ ông và 142 cụ bà; có 2 cụ cao tuổi trực tiếp đi bầu cử là cụ ông Giàng Nủ Súa 114 tuổi và cụ bà Sùng Thị Dủ 111 tuổi).

Trong đó, cử tri cao tuổi nhất là cụ Hoàng Thị Tồng, 119 tuổi, dân tộc Mông tại xóm Lũng Liềm, xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng.

Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết ở nhiều địa phương, cử tri đi bầu đạt tỷ lệ trên 99%, như: Hà Tĩnh 99,9%; Lai Châu: 99,9%; Tuyên Quang: 99,9%; Điện Biên 99,9%; Lạng Sơn: 99,8%; Thái Nguyên: 99,8%; Cà Mau 99,8%; Vĩnh Long: 99,6%; Cần Thơ 99,3%; Nghệ An: 99,3%; Đà Nẵng: 99,9%; Tây Ninh: 99,0%; Gia Lai: 99%; Quảng Ngãi: 99%…

Không có đơn vị bầu cử nào có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử dưới 50%.

Hội đồng bầu cử Quốc gia cho biết đánh giá sơ bộ cho thấy đa số các tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc mặc dù có địa bàn khó khăn nhưng cử tri đã rất tích cực đi bầu cử, hoàn thành sớm với tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử rất cao.

Về không khí bầu cử và dư luận, đến thời điểm kết thúc cuộc bầu cử, tại các khu vực bỏ phiếu trên phạm vi cả nước duy trì tình hình ổn định, nghiêm túc, trật tự, chấp hành nghiêm quy định pháp luật về bầu cử.

Dư luận chung trong nhân dân luôn tin tưởng, đồng tình và ủng hộ cuộc bầu cử. Việc cử tri tích cực tham gia bầu cử đã thể hiện ý thức sâu sắc về giá trị của lá phiếu.

Các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế tiếp tục theo sát và cập nhật diễn biến cuộc bầu cử. Nội dung phản ánh tập trung vào diễn biến thực tế của cuộc bầu cử tại các tỉnh, thành phố, các khu vực bỏ phiếu.