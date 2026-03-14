Chủ tịch Quốc hội: TP.HCM còn nhiều nút thắt, cần bứt phá để tăng trưởng bền vững

Ghi nhận TP.HCM tăng trưởng tích cực, song Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng thành phố vẫn còn nhiều nút thắt về hạ tầng, dân số và năng lực cạnh tranh cần sớm tháo gỡ.

Chiều 14/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026, cùng Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội cho biết cuộc kiểm tra nhằm đánh giá toàn diện việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa nghị quyết; việc xây dựng, triển khai chương trình hành động; kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khó khăn, vướng mắc.

Đoàn kiểm tra cũng xem xét việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ các báo cáo theo yêu cầu, tạo điều kiện để đoàn hoàn thành nhiệm vụ. Các thành viên đoàn cần làm việc nghiêm túc, khách quan, khoa học, bảo đảm chất lượng và không ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

Đánh giá về tình hình phát triển của TP.HCM, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026. Năm 2025, GRDP của thành phố tăng 8,03%, cao hơn mức bình quân cả nước; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 8.755 USD. Thu ngân sách đạt hơn 800.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 30% tổng thu ngân sách quốc gia.



Tuy vậy, Chủ tịch Quốc hội cũng nhắc lại nhận định của Tổng bí thư Tô Lâm rằng TP.HCM vẫn còn nhiều “nút thắt” khiến tăng trưởng chưa bền vững, hiệu quả đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng và năng lực cạnh tranh quốc tế còn hạn chế. Thành phố đang đối mặt với áp lực dân số lớn, quá tải hạ tầng, ùn tắc giao thông, nhiều nhà tạm bợ, cũ nát chạy dọc các kênh rạch...

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn thông qua cuộc kiểm tra lần này, TP.HCM tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và tăng cường hiệu quả phục vụ nhân dân.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết thành phố sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đoàn kiểm tra.

Về công tác bầu cử, ông Quang cho biết TP.HCM có gần 10 triệu cử tri – đông nhất cả nước – với số lượng điểm bỏ phiếu lớn nên việc tổ chức có nhiều khó khăn. Thành phố đã triển khai công tác chuẩn bị từ sớm, phân công các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách địa bàn để kịp thời xử lý vướng mắc theo tinh thần “khó ở đâu, gỡ ở đó”. Với quan điểm không lơ là, không chủ quan, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 46 trong thời gian tới.

Đối với việc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng việc xây dựng và triển khai chương trình hành động cụ thể là yếu tố quyết định để thực hiện các mục tiêu của nghị quyết. Vì vậy, cuộc kiểm tra lần này có ý nghĩa quan trọng đối với thành phố.

TP.HCM sẽ phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra, cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ và tài liệu theo yêu cầu, bảo đảm hoàn thành các nội dung công việc đúng tiến độ.