Thủ tướng: Xem xét bố trí ngân sách hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu

Chiều 16/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ tiếp tục cho ý kiến về các giải pháp bảo đảm cung ứng và bình ổn giá xăng dầu.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng đánh giá cao các bộ, ngành, cơ quan liên quan đã kịp thời thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng và tổ chức triển khai việc bảo đảm nguồn cung, bình ổn giá xăng dầu trong bối cảnh tình hình xung đột Trung Đông diễn biến phức tạp.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu dứt khoát không để thiếu xăng dầu trong bất cứ trường hợp nào, còn giá cả theo thị trường và Nhà nước điều tiết. Các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp bình ổn giá linh hoạt, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; đồng thời nghiêm cấm việc găm hàng, đội giá, lợi dụng chính sách để trục lợi gây rối loạn thị trường.

Các bộ, ngành liên quan, trong đó có Bộ Công an, được giao tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm nếu phát hiện.

Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát, đề xuất giảm các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến xăng dầu, báo cáo trước ngày 20/3 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Trong trường hợp xung đột tại Trung Đông kéo dài, Thủ tướng đề nghị các cơ quan cần tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bố trí ngân sách hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu, với tinh thần lấy sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân làm trụ cột chính để xây dựng chính sách, đảm bảo sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân được ổn định, hạn chế tối đa ảnh hưởng.

Thủ tướng yêu cầu phân công rõ trách nhiệm giữa các bộ, ngành và tăng cường phối hợp trong quản lý, điều hành thị trường xăng dầu. Các thành viên Chính phủ khẩn trương cho ý kiến về dự thảo nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 36 liên quan điều hành xăng dầu để sớm ban hành.

Theo phân công, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc trực tiếp chỉ đạo các nội dung về chính sách thuế, phí, lệ phí; còn Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn phụ trách các giải pháp bình ổn thị trường và nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương.