Đà Nẵng đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng chống ùn tắc khu vực cầu Hoà Xuân

Chi gần 1.400 tỷ đồng, Đà Nẵng xây dựng cụm nút giao thông cầu Hoà Xuân để xử lý tắc nghẽn giao thông thường xuyên xảy ra tại đây.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam vừa ký quyết định phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long – đường dẫn lên cầu Hòa Xuân.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.378 tỷ đồng từ ngân sách thành phố; trong đó chi phí xây dựng hơn 1.023 tỷ đồng; chi phí thiết bị hơn 47 tỷ đồng; chi phí tư vấn hơn 51 tỷ đồng; chi phí dự phòng hơn 207 tỷ đồng.... Dự án được thực hiện từ năm 2026 - 2029; do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Mục tiêu của dự án nhằm hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng kỹ thuật giao thông theo định hướng quy hoạch, kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trong khu vực cụm nút vào giờ cao điểm, nâng cao khả năng thông hành, mức độ an toàn khi lưu thông qua nút.

Theo quyết định, dự án sẽ đầu tư xây dựng hoàn thiện nút giao khác mức trên nguyên tắc tận dụng cầu Hòa Xuân cũ và hạn chế tối đa giải phóng mặt bằng; tận dụng cầu Hòa Xuân hiện trạng, xây dựng thêm 1 liên cầu mới phía hạ lưu cầu cũ.

Tình trạng ùn tắc giao thông qua cầu Hoà Xuân (Đà Nẵng) thường xuyên xảy ra vào giờ cao điểm.

Với cụm nút giao thông phía phường Hoà Cường, TP sẽ xây dựng hầm chui trên đường Cách Mạng Tháng Tám cho hướng đi thẳng và rẽ trái gián tiếp qua cầu Hòa Xuân, mở rộng đường Lê Thanh Nghị (từ đường Đoàn Quý Phi đến đầu cầu Hòa Xuân), mở rộng cầu Đò Xu về phía hồ Khuê Trung, bố trí đường rẽ phải từ đường Lê Thanh Nghị về đường Cách Mạng Tháng Tám. Xây dựng hầm chui trên đường Thăng Long và đường gom hai bên hầm.

Cụm nút giao thông phía phường Hoà Xuân sẽ xây dựng tuyến đường ven sông chạy dưới cầu Hoà Xuân, kết nối từ đường Giáng Hương 1 đến đường Tôn Thất Dương Kỵ. Tổ chức giao thông lại nút giao đường dẫn cầu Hoà Xuân - Nguyễn Văn Thông - Giáng Hương 2.

Nhiều năm qua, khu vực nút giao cầu Hoà Xuân - Cách Mạng Tháng Tám là một trong những điểm nóng giao thông của Đà Nẵng; thường xuyên bị tắc nghẽn vào giờ cao điểm, được cử tri và người dân liên tục phản ánh và đề nghị thành phố sớm có giải pháp.