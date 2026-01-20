Thủ tướng: Phải thể chế hóa nghị quyết, làm mới động lực để đạt tăng trưởng 2 con số

Chiều 20/1, tiếp tục chương trình Đại hội XIV của Đảng, các đại biểu làm việc tại tổ để thảo luận về Dự thảo các văn kiện trình Đại hội.

Trong phiên thảo luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tổng kết những kinh nghiệm cốt lõi trong công tác quản lý, điều hành của Chính phủ nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, làm mới các động lực tăng trưởng trong giai đoạn phát triển mới.

Thủ tướng nhấn mạnh phát triển kinh tế vẫn là nhiệm vụ trung tâm; an ninh, quốc phòng, đối ngoại là trọng yếu thường xuyên; văn hóa là nền tảng tinh thần; an sinh xã hội phải có bước tiến đột phá. Tất cả những vấn đề đó đòi hỏi Chính phủ nói riêng và cả hệ thống chính trị nói chung phải tập trung các giải pháp.

Đặc biệt vừa qua, Đảng ban hành các nghị quyết hết sức quan trọng về thể chế, khoa học công nghệ, kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, y tế, giáo dục, văn hóa. Thủ tướng nhấn mạnh về mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đây là vấn đề khó, nhưng rất quan trọng để tạo tiềm lực phục vụ cho an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, tạo nền tảng phát triển của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu trong buổi thảo luận. Ảnh: TTXVN.

Theo Thủ tướng, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị là nhân tố quan trọng nhất giúp đất nước vượt qua biến động chưa từng có.

“Tầm nhìn phải chiến lược, tư duy phải đột phá, nguồn lực phải bắt nguồn từ nhân dân,” Thủ tướng đúc kết, đồng thời khẳng định Chính phủ đã kiên quyết thay đổi phương thức làm việc, khắc phục tình trạng “tổ chức thực hiện là khâu yếu” vốn tồn tại qua nhiều nhiệm kỳ.

Nhắc lại bài học “chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế,” Thủ tướng dẫn chứng cuộc chiến chống đại dịch COVID-19: từ biện pháp hành chính cứng nhắc, Chính phủ đã linh hoạt kết hợp với khoa học, trọng tâm là chiến dịch “ngoại giao vaccine,” đưa Việt Nam từ nước có tỷ lệ tiêm chủng thấp vươn lên đứng thứ 5 thế giới. Đây là minh chứng cho bản lĩnh và khả năng bám sát thực tiễn để đưa ra giải pháp phù hợp.

Thủ tướng cũng điểm lại những thành tựu trong ứng phó đứt gãy chuỗi cung ứng, tác động địa chính trị, tác động của chính sách thuế quan; khắc phục hậu quả bão lũ; đẩy mạnh đầu tư công để dẫn dắt đầu tư tư nhân, tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Chiều 20/1, các đoàn đại biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: TTXVN.

Hướng tới giai đoạn 2026-2030, Thủ tướng khẳng định quyết tâm đạt tăng trưởng 2 con số. Để làm được điều này, Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc coi thể chế hóa nghị quyết của Đảng, làm mới động lực tăng trưởng và triển khai các dự án lớn với tư duy đột phá là giải pháp trọng yếu để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.



Đại biểu Nguyễn Doãn Toản (Đoàn Đảng bộ thành phố Hà Nội) nhất trí cao với mục tiêu GDP bình quân giai đoạn 2026-2030, song lưu ý tăng trưởng phải gắn liền với kiểm soát lạm phát, tránh tình trạng dòng tiền chỉ tập trung vào bất động sản mà không đi vào sản xuất.

Đại biểu đề xuất cần có cơ chế kích cầu tiêu dùng, ưu tiên sản phẩm nội địa và phát triển du lịch chất lượng cao để tạo việc làm, đồng thời nhấn mạnh việc tháo gỡ “điểm nghẽn của điểm nghẽn” là thể chế để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đóng góp ý kiến về nội hàm tăng trưởng, đại biểu Nguyễn Kỳ Phùng (Đoàn Đảng bộ TP.HCM) cho rằng cần làm nổi bật hơn chất lượng tăng trưởng thông qua các chỉ số về năng suất lao động, đóng góp của khoa học công nghệ và kinh tế xanh.

Đại biểu thẳng thắn chỉ ra nền kinh tế vẫn còn phụ thuộc nhiều vào gia công, lắp ráp và năng lực doanh nghiệp nội địa còn yếu. Đại biểu đề xuất tách kinh tế số thành một nội dung độc lập, xác định đây là động lực tăng trưởng mới gắn liền với dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI), Chính phủ số và xã hội số.

Đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện, đại biểu Phan Anh Sơn (Đoàn Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc) đánh giá cao sự khoa học, ngắn gọn và những điểm mới mang tính đột phá của các báo cáo, nhất là các mục tiêu về y tế, khoa học công nghệ và phát triển bền vững.

Đại biểu nhấn mạnh quan điểm chuyển dịch mô hình tăng trưởng từ dựa vào tài nguyên sang dựa vào tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để phù hợp với xu thế Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Nhiều ý kiến thống nhất rằng dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV đã kết tinh trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, là cơ sở chính trị quan trọng để đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.