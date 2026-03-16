Cảnh báo: Sốt cao kéo dài, nữ sinh 16 tuổi nguy kịch vì siêu vi khuẩn tấn công tim và não

Sau nhiều ngày sốt 40°C tưởng do viêm họng, nữ sinh ở Sơn La được phát hiện nhiễm tụ cầu vàng kháng thuốc. Vi khuẩn lan vào máu gây viêm nội tâm mạc, nhồi máu não và viêm phổi, đẩy bệnh nhân vào tình trạng nguy kịch.

Nữ sinh bị nhiễm trùng huyết do tụ cầu vàng kháng thuốc dẫn đến nguy kịch

Những ngày đầu, gia đình cháu Đ.T.N, 16 tuổi ở Sơn La, chỉ nghĩ con gái bị viêm họng thông thường. N. bắt đầu ho húng hắng, sốt cao tới 40°C kèm rét run nhiều lần trong ngày. Ở bệnh viện địa phương, cháu được chẩn đoán viêm họng cấp và điều trị kháng sinh trong 5 ngày.

Thế nhưng sau điều trị, tình trạng của N không hề cải thiện. Cháu vẫn sốt cao liên tục, mệt lả, lúc tỉnh lúc mê. Trên da xuất hiện các nốt ban rải rác ở đầu chi. Lo lắng trước diễn biến bất thường, gia đình nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Khi nhập viện, tình trạng của nữ sinh đã rất nghiêm trọng. ThS.BS Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế, cho biết bệnh nhân có biểu hiện nhiễm trùng toàn thân rõ rệt với sốt cao liên tục từ 39 đến 40°C, mạch nhanh 130 lần mỗi phút, huyết áp thấp.

Đáng chú ý, trên lòng bàn tay và bàn chân của bệnh nhân xuất hiện những nốt xuất huyết nhỏ không đau, còn gọi là tổn thương Janeway. Đây là dấu hiệu gợi ý viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, một bệnh lý tim mạch nguy hiểm.

Kết quả cấy máu sau đó xác định bệnh nhân nhiễm tụ cầu vàng kháng Methicillin (MRSA). Đây là loại vi khuẩn được giới chuyên môn gọi là “siêu vi khuẩn” vì có khả năng kháng nhiều loại kháng sinh thông thường.

Vi khuẩn lan khắp cơ thể

Các kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy vi khuẩn đã gây tổn thương ở nhiều cơ quan. Khi nghe tim, bác sĩ phát hiện tiếng thổi bất thường. Siêu âm tim cho thấy các mảnh sùi bám trên van tim và tình trạng hở van hai lá nặng.

Không chỉ dừng ở tim, vi khuẩn còn lan tới phổi và não. Bệnh nhân bị viêm phổi do tụ cầu. Hình ảnh chụp cắt lớp và cộng hưởng từ não cho thấy các ổ nhồi máu rải rác ở hai bán cầu, kèm xuất huyết tiểu não.

Những tổn thương này khiến bệnh nhân mất thăng bằng và bị liệt tay phải. Lúc đó, sức cơ của cánh tay chỉ còn khoảng 3 trên 5.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết do tụ cầu vàng kháng thuốc, viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn cấp, nhồi máu não kèm xuất huyết nội sọ và viêm phổi thứ phát. Đáng chú ý, trước đó bệnh nhân đã được phát hiện hở van hai lá từ tháng 6/2025.

Trước tình trạng nguy kịch, các chuyên gia của bệnh viện đã hội chẩn khẩn để xây dựng phác đồ điều trị tối ưu cho người bệnh.

Bệnh nhân được điều trị bằng phác đồ kháng sinh mạnh, đặc hiệu cho MRSA. Sau 3 ngày điều trị tích cực, tình trạng của N cải thiện rõ rệt.

Chỉ số viêm trong máu giảm mạnh từ mức trên 200 mg/L xuống còn 10 mg/L. Bệnh nhân hết sốt, tỉnh táo trở lại và có thể đi lại. Cánh tay phải dần hồi phục, các rối loạn thăng bằng cũng cải thiện.

Kết quả siêu âm tim kiểm tra cho thấy khối sùi trên van tim đã nhỏ lại. Hình ảnh cộng hưởng từ não mới nhất cũng không còn ghi nhận những tổn thương trước đó.

Vi khuẩn đi vào cơ thể qua những vết tổn thương rất nhỏ

Trao đổi với Viettimes sáng nay, ThS.BS Nguyễn Thị Ngọc Ánh cho hay điểm đặc biệt của ca bệnh là bệnh nhân không có mụn nhọt hay tổn thương ngoài da, vốn là con đường xâm nhập phổ biến của tụ cầu vàng. Nhiều khả năng vi khuẩn đã đi vào cơ thể qua những vết tổn thương rất nhỏ ở niêm mạc miệng hoặc họng.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi sốt cao kéo dài nhiều ngày và không đáp ứng điều trị thông thường. Những dấu hiệu nhỏ như ban ở lòng bàn tay, bàn chân, yếu tay chân hay mất thăng bằng có thể là cảnh báo nhiễm khuẩn nặng đã lan tới tim và não.

Khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là kiểm tra tim mạch và siêu âm tim, sẽ giúp phát hiện sớm các bệnh lý van tim, từ đó điều trị kịp thời và tránh những biến chứng nguy hiểm.