Đà Nẵng sử dụng lại 2 mô hình linh vật Kim Mã Tết Bính Ngọ

UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản thống nhất đề xuất của Sở Xây dựng tiếp tục tận dụng 2 mô hình linh vật (Kim Mã Hợp Nhất và Kim Mã 4.0) sau khi kết thúc thời gian trang trí tại dự án Trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Bính Ngọ 2026.

Theo đó, mô hình linh vật Kim Mã Hợp Nhất di dời bố trí lại tại khu vực Hồ nước cảnh quan đường Thành Điện Hải - trước Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng; mô hình linh vật Kim Mã 4.0 di dời bố trí lại tại khu vực sân vỉa hè trước cầu chữ T.

Thời gian tiếp tục duy trì trang trí từ sau Tết Nguyên Đán đến hết tháng 9/2026 để đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão.

Đối với các mô hình linh vật có quy mô nhỏ tại dự án Trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Bính Ngọ 2026, UBND TP thống nhất cho phép các trường học trên địa bàn được tiếp nhận và tổ chức trang trí lại tại khuôn viên các trường.

UBND TP cũng giao Sở Xây dựng xem xét, quyết định, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, hiệu quả của đầu tư công; giao UBND cấp xã phối hợp với các trường học trên địa bàn tiếp nhận và sử dụng tài sản công đúng quy định; đồng thời lập danh mục dự kiến cần bàn giao quản lý.