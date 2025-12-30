Thế giới có thêm 287 tỷ phú mới trong năm 2025, 70 là người Trung Quốc

Dưới tác động kép của đổi mới kinh doanh và kế thừa tài sản, một làn sóng tỷ phú mới trên thế giới đang tăng tốc xuất hiện.

Gần đây, Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) công bố “Báo cáo Tỷ phú 2025” (UBS Billionaire Ambitions Report 2025), cho thấy: thế hệ tỷ phú mới đang vươn lên một cách ổn định. Trong bốn năm qua, số người lần đầu gia nhập hàng ngũ tỷ phú liên tục gia tăng.

Theo định nghĩa của UBS, “tỷ phú mới” là những cá nhân lần đầu sở hữu tài sản ròng từ 1 tỷ USD trở lên. Báo cáo cho biết, năm 2025 toàn cầu có thêm 287 tỷ phú mới, nâng tổng số tỷ phú trên thế giới lên 2.919 người, tăng 8,8% so với năm trước; tổng tài sản đạt mức kỷ lục 15.800 tỷ USD, tăng 13%.



Tỷ phú tự thân chiếm đa số

Trong số 287 tỷ phú mới toàn cầu, có 196 người là tỷ phú tự thân (self-made) — giàu lên nhờ tạo ra giá trị kinh doanh của riêng họ, qua các lĩnh vực như marketing software, công nghệ gen, cơ sở hạ tầng, khí LNG, dịch vụ…; 91 người còn lại chủ yếu giàu lên nhờ thừa kế tài sản gia đình.

Tỷ phú Ben Lamm – đồng sáng lập công ty sinh học Colossal (Mỹ).



Năm 2025, nguồn gốc tài sản của 196 tỷ phú tự thân trở nên đa dạng hơn, với sự gia tăng chủ yếu đến từ làn sóng khởi nghiệp sôi động trên phạm vi toàn cầu.

Một số trường hợp điển hình là: Ben Lamm – đồng sáng lập công ty sinh học Colossal Biosciences (Mỹ); Michael Dorrell – đồng sáng lập kiêm CEO quỹ đầu tư cơ sở hạ tầng Stonepeak Partners (Mỹ); anh em nhà Zhang (Trương Hồng Siêu và Trương Hồng Phúc) – những người sáng lập Mixue Bingcheng (Trung Quốc) và Justin Sun (Tôn Vũ Thần) – doanh nhân tiền điện tử người Trung Quốc mang quốc tịch Saint Kitts & Nevis, người sáng lập blockchain TRON và đồng tiền điện tử TRX…

Ngược lại, dù số lượng tỷ phú thừa kế ít hơn, nhưng tổng giá trị tài sản thừa kế lại đạt mức cao kỷ lục. Theo báo cáo, 91 người thừa kế đã nhận tổng cộng 2.978 tỷ USD, tăng 36% so với năm 2024, dù số người thừa kế giảm.

Trung Quốc đại lục có thêm 70 tỷ phú mới

Khu vực châu Á – Thái Bình Dương chứng kiến số lượng tỷ phú tăng từ 981 người lên 1.036 người, mức tăng cao nhất thế giới.

Số tỷ phú Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Năm 2025, tổng tài sản của họ tăng thêm 321,4 tỷ USD, đạt 1.800 tỷ USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ.

Hai anh em Trương Hồng Siêu, Trương Hồng Phủ, sáng lập và chủ chuỗi nhà hàng Mixue Bingcheng. Ảnh: Sohu.



Trung Quốc đại lục có thêm 70 tỷ phú mới, nâng tổng số lên 470 người, chỉ đứng sau Mỹ (924 tỷ phú). Đáng chú ý, 98% tỷ phú Trung Quốc đại lục là tỷ phú tự thân, tỷ lệ này cao hơn hầu hết các nền kinh tế lớn trên thế giới.

Tuy nhiên, do biến động thị trường, 24 tỷ phú Trung Quốc trong năm nay có tài sản giảm xuống dưới ngưỡng 1 tỷ USD, đồng thời 2 tỷ phú qua đời.

Báo cáo cũng nêu tên một số tỷ phú tiêu biểu. Trong đó, anh em Trương Hồng Siêu và Trương Hồng Phủ – nhà sáng lập chuỗi trà sữa và đồ ăn nhanh Mixue Bingcheng – đã chính thức gia nhập hàng ngũ tỷ phú sau khi công ty IPO tại Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong vào tháng 3/2025.

Trong lĩnh vực công nghiệp, Vương Truyền Phúc và Lữ Hướng Dương, hai nhà sáng lập BYD, là những nhân tố chủ chốt thúc đẩy ngành xe điện đạt mức tăng trưởng tài sản cao thứ hai toàn cầu. Ngoài ra, Đường Hạo, cựu nhà đầu tư của công ty phần mềm ứng dụng Applovin tại Hong Kong, cũng thu được lợi nhuận lớn nhờ giá cổ phiếu tăng mạnh.

Các tỷ phú ngày càng nắm giữ trong tay nhiều của cải của nhân loại. Ảnh: Sohu.



Các tỷ phú đến từ những ngành nào?

Các tỷ phú tự thân mới xuất hiện chủ yếu đến từ các lĩnh vực như: Phần mềm tiếp thị, công nghệ gen, nhà hàng – ăn uống, hạ tầng, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG)…

Xét theo phân bố ngành, công nghệ được kỳ vọng trở thành lĩnh vực lớn nhất về quy mô tài sản tỷ phú. Giá trị tài sản của các tỷ phú tiếp tục mở rộng, chủ yếu nhờ các doanh nghiệp họ kiểm soát hoặc đầu tư nổi bật trong làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI).

Cùng với việc cổ phiếu của Meta, Oracle và Nvidia – những công ty thúc đẩy cuộc cách mạng AI – liên tục tăng giá, tổng tài sản của các tỷ phú công nghệ tăng gần 1/4 (23,8%), tương đương tăng thêm 583,5 tỷ USD, đạt xấp xỉ 3.000 tỷ USD. Quy mô này đã ngang bằng ngành tiêu dùng – bán lẻ và có khả năng trở thành ngành sở hữu tài sản lớn nhất.

Trong số đó, 6 tỷ phú công nghệ Mỹ có tốc độ tăng tài sản nhanh nhất đã tăng tổng cộng 171 tỷ USD chỉ trong một năm, mức tăng trên 25%.

Tại khu vực “Đại Trung Hoa” (Trung Quốc Đại Lục, Hong Kong, Macao, Đài Loan) các tỷ phú công nghệ cũng đang phục hồi, quay trở lại một cách mạnh mẽ trong năm 2025. Có 19% tỷ phú đến từ lĩnh vực công nghệ, với tốc độ tăng trưởng tài sản tổng thể gần 40%. Đầu năm 2025, sau khi mô hình ngôn ngữ lớn DeepSeek được công bố, đà phát triển của các doanh nghiệp công nghệ liên quan không ngừng tăng tốc, khiến câu chuyện “Trung Quốc thông minh – Trung Quốc sáng tạo” một lần nữa thu hút sự chú ý và săn đón của thị trường.

Ở các khu vực khác nhau, mối quan tâm của giới tỷ phú cũng có sự khác biệt: Châu Âu – Trung Đông – châu Phi: chú trọng biến đổi khí hậu, nghèo đói và bất bình đẳng. Châu Mỹ: đặt công nghệ và AI là thách thức hàng đầu, tiếp theo là giáo dục. Châu Á – Thái Bình Dương: tập trung chủ yếu vào công nghệ và AI.

Tỷ phú công nghệ Oracle Larry Ellison (người giàu thứ hai thế giới) có tổng tài sản ròng 274 tỷ USD, tăng thêm tới 104 tỷ USD kể từ đầu năm. Ảnh: Wiki.



Ngày càng nhiều tỷ phú cân nhắc chuyển nơi sinh sống

Báo cáo cho biết, thuế quan, xung đột địa chính trị và bất ổn chính sách là những rủi ro lớn nhất mà giới tỷ phú đang đối mặt. Trong một năm tới, các yếu tố khiến họ lo ngại nhất lần lượt là thuế quan, xung đột địa chính trị nghiêm trọng và sự không chắc chắn về chính sách, với trọng tâm khác nhau tùy khu vực.

Cụ thể, 75% tỷ phú tại châu Á – Thái Bình Dương bày tỏ lo ngại cao độ về thuế quan; trong khi tại châu Mỹ, khoảng 70% cho rằng lạm phát cao hoặc xung đột địa chính trị lớn là rủi ro lớn nhất.

Dưới tác động của những bất định này, ngày càng nhiều tỷ phú bắt đầu dịch chuyển tài sản và nơi cư trú. Trong số các khách hàng tỷ phú tham gia khảo sát của UBS, 36% cho biết đã từng chuyển nơi sinh sống ít nhất một lần, và gần 9% đang cân nhắc việc chuyển đi.

Xét theo độ tuổi, tỷ phú trẻ có mức độ di động cao hơn. Trong nhóm tỷ phú 54 tuổi trở xuống, 44% từng chuyển nơi cư trú ít nhất một lần, và 15% đang cân nhắc chuyển trong tương lai.

Ngoài ra, khảo sát của UBS cho thấy, đa số tỷ phú mong con cái thành công nhờ năng lực cá nhân, coi trọng thành tựu tự thân hơn là chỉ dựa vào tài sản thừa kế. Ngày càng nhiều doanh nhân lựa chọn thuê CEO chuyên nghiệp hoặc bán doanh nghiệp, thay vì giao lại cơ nghiệp cho thế hệ kế tiếp, khiến năng lực “thành công độc lập” trở nên đặc biệt quan trọng.

Trong số các tỷ phú tham gia khảo sát và có con, 82% cho biết họ muốn con cái rèn luyện kỹ năng và giá trị cần thiết để tự lập và thành công, thay vì chỉ trông cậy vào tài sản thừa kế; 67% mong con theo đuổi đam mê cá nhân, và 55% kỳ vọng con cái biết sử dụng tài sản để tạo tác động tích cực cho xã hội và thế giới.

Theo Sohu, UDN