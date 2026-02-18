Sở thích của các tỷ phú tuổi Ngọ

Khám phá sở thích đặc trưng của các tỷ phú tuổi Ngọ như chơi bài, bóng đá, du thuyền, và cách họ dùng đam mê để duy trì phong độ và ảnh hưởng xã hội.

Nhìn vào nhóm tỷ phú sinh năm Ngọ theo hệ Can Chi Á Đông, có thể thấy một điểm chung thú vị: dù xuất thân, văn hóa và phong cách sống khác nhau, những thú vui của họ đều phản ánh tinh thần chủ động, nhịp sống nhanh và xu hướng biến đam mê thành một phần của ảnh hưởng xã hội.

Warren Buffett (Canh Ngọ 1930): Bài Bridge và đàn Ukelele

Ông Warren Buffett sinh năm 1930, bắt đầu chơi bài Bridge từ những năm 1950, khi sự nghiệp đầu tư của ông còn ở giai đoạn đầu. Trong nhiều cuộc phỏng vấn từ thập niên 1980 đến nay, Buffett thừa nhận ông có thể dành từ 8 đến 12 giờ mỗi tuần để chơi bài Bridge, đặc biệt trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh.

Năm 2004, khi tỷ phú Bill Gates gia nhập Hội đồng quản trị Berkshire Hathaway, hai người thường xuyên chơi Bridge cùng nhau, thậm chí từng tham gia các giải đấu gây quỹ từ thiện. Buffett từng so sánh bài Bridge với đầu tư trong một bài phát biểu năm 2011, nhấn mạnh rằng “bạn phải chấp nhận xác suất không hoàn hảo và đưa ra quyết định khi không bao giờ có đủ thông tin”.

Bên cạnh đó, việc ông chơi đàn ukulele được nhắc tới từ những năm 1970, và đến nay vẫn xuất hiện trong các kỳ Đại hội cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway, nơi Buffett đôi khi mang đàn lên sân khấu như một nghi thức giải tỏa căng thẳng sau nhiều giờ thảo luận tài chính.

Michael Bloomberg (Nhâm Ngọ 1942): Đam mê bầu trời

Tỷ phú Michael Bloomberg thường xuyên tự lái máy bay riêng. Ảnh: NYTimes.

Michael Bloomberg sinh năm 1942, lấy bằng phi công tư nhân vào cuối thập niên 1970, trước khi công ty Bloomberg LP chính thức ra đời năm 1981. Trong suốt thập niên 1990 và 2000, khi Bloomberg LP mở rộng toàn cầu, Bloomberg vẫn duy trì thói quen tự lái máy bay trong nhiều chuyến công tác ngắn.

Ông từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn năm 2014 rằng việc ngồi trong buồng lái giúp ông rèn luyện khả năng ra quyết định trong điều kiện áp lực cao và không có chỗ cho sai lầm. Song song với đó, từ năm 2006, Bloomberg coi hoạt động từ thiện như một thú vui của mình, công khai cam kết hiến phần lớn tài sản cho từ thiện.

Giai đoạn 2010-2020, ông tài trợ mạnh cho các chương trình y tế công cộng và môi trường, đặc biệt là các chiến dịch chống hút thuốc và cải thiện chất lượng không khí đô thị.

Đến năm 2024-2025, Bloomberg tiếp tục được xếp vào nhóm những nhà từ thiện cá nhân tích cực nhất thế giới, coi đây không chỉ là trách nhiệm, mà là một phần lối sống đã được ông duy trì suốt nhiều thập kỷ.

Vương Kiện Lâm (Giáp Ngọ 1954): Bóng đá và sưu tập tác phẩm nghệ thuật

Vương Kiện Lâm có thú vui sưu tập nghệ thuật. Ảnh: Getty.

Sinh năm 1954, Vương Kiện Lâm xây dựng Tập đoàn Dalian Wanda từ cuối thập niên 1980, nhưng sở thích gắn với thể thao và nghệ thuật thực sự nổi bật trong giai đoạn Wanda vươn ra quốc tế.

Năm 2015, Wanda Group mua cổ phần Câu lạc bộ Atletico Madrid, đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược toàn cầu hóa thương hiệu của tập đoàn. Thời điểm đó, ông Vương thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện bóng đá lớn ở châu Âu, coi bóng đá vừa là đam mê cá nhân vừa là công cụ xây dựng ảnh hưởng mềm.

Bên cạnh đó, ông Vương có thú vui sưu tập nghệ thuật. Ông từng chi hàng chục triệu USD cho các tác phẩm hội họa và điêu khắc để trưng bày tại các trung tâm Wanda. Khi Wanda bước vào giai đoạn tái cấu trúc sau năm 2018, những bộ sưu tập này vẫn được coi là phần tài sản mang giá trị lâu dài, phản ánh cách ông nhìn sở thích như một kênh tích lũy vượt qua chu kỳ kinh doanh.

Roman Abramovich (Bính Ngọ 1966): Bóng đá và du thuyền

Abramovich ăn mừng chiến thắng Champions League sau khi Chelsea đánh bại Manchester City tại sân vận động Estadio do Dragao ở Porto, Bồ Đào Nha vào ngày 29/5/2021. Ảnh: AFP.

Roman Abramovich sinh năm 1966 và mua lại Câu lạc bộ Bóng đá Chelsea vào năm 2003, đánh dấu bước ngoặt lớn trong cả sự nghiệp và hình ảnh công chúng của ông. Trong giai đoạn 2003-2012, Abramovich thường xuyên xuất hiện tại các trận đấu quan trọng, trực tiếp tham gia vào nhiều quyết định nhân sự, biến Chelsea thành một trong những đội bóng hàng đầu châu Âu.

Song song với bóng đá, từ giữa thập niên 2000, Abramovich nổi tiếng với việc sở hữu những siêu du thuyền lớn nhất thế giới, trong đó chiếc Eclipse được hạ thủy năm 2010, dài hơn 160 mét và từng được coi là biểu tượng của sự xa hoa tột đỉnh. Trước khi buộc phải bán Chelsea vào năm 2022 do các lệnh trừng phạt quốc tế, bóng đá và du thuyền đã trở thành hai trụ cột thể hiện phong cách sống và quyền lực mềm của Abramovich trong gần hai thập kỷ.

Bill Ackman (Bính Ngọ 1966): Đam mê Tennis

Bill Ackman chơi tennis đều đặn từ những năm 1990 và coi đây là một phần trong chế độ duy trì sức khỏe thể chất. Ảnh: Getty.

Cùng sinh năm 1966, ông Bill Ackman thành lập quỹ đầu tư Pershing Square Capital Management vào năm 2004 và nhanh chóng nổi tiếng với phong cách đầu tư chủ động, đối đầu trực diện. Ackman chơi tennis đều đặn từ những năm 1990 và coi đây là một phần trong chế độ duy trì sức khỏe thể chất.

Trong một số cuộc phỏng vấn sau năm 2010, ông từng so sánh tennis với đầu tư chủ động: mỗi quyết định đều mang tính cá nhân và không có chỗ cho sự né tránh trách nhiệm.

Bên cạnh đó, từ khoảng năm 2012 trở đi, Ackman trở thành gương mặt quen thuộc trong các cuộc tranh luận công khai về quản trị doanh nghiệp, đặc biệt qua các vụ đối đầu nổi tiếng với ban lãnh đạo một số tập đoàn lớn. Giai đoạn 2020-2024, ông tiếp tục sử dụng mạng xã hội như một “đấu trường” để bày tỏ quan điểm về thị trường và chính sách kinh tế, biến tranh luận thành một phần không thể tách rời trong đời sống cá nhân và nghề nghiệp.

Nhìn tổng thể, các tỷ phú sinh năm Ngọ không có chung một kiểu thú vui, nhưng lại gặp nhau ở tinh thần cốt lõi. Dù là trên bàn bài Bridge, buồng lái máy bay, sân tennis, hay boong du thuyền… những hoạt động ấy đều đòi hỏi người tham gia sự chủ động, khả năng kiểm soát và mức năng lượng cao. Với các tỷ phú, sở thích dường như không chỉ là giải trí, mà là cách để họ liên tục rèn luyện bản lĩnh và duy trì vị thế trong một thế giới luôn vận động.