Đàm phán Geneva bế tắc: Ông Zelensky thất vọng, Nhà Trắng nói "có tiến triển"

Hai ngày đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga tại Geneva kết thúc mà không có đột phá. Ông Zelensky tỏ rõ thất vọng, trong khi Nhà Trắng nói có tiến triển.

Hai ngày đàm phán hòa bình tại Geneva giữa Ukraine và Nga kết thúc hôm 18/2 mà không đạt được đột phá, khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố không hài lòng với kết quả, trong khi Washington lại khẳng định đã có “tiến triển đáng kể”.

Giới chức Moscow và Kiev đều thừa nhận các cuộc thảo luận ở Geneva diễn ra khó khăn. Khi khép lại, hai phái đoàn cho biết sẽ gặp lại, nhưng không đưa ra thời điểm cụ thể, còn ông Zelensky và Nhà Trắng để ngỏ khả năng các cuộc trao đổi tiếp theo có thể sớm diễn ra.

Ukraine đang chịu sức ép liên tục từ Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấp nhận một thỏa thuận có thể bao gồm những nhượng bộ đau đớn, trong bối cảnh lực lượng Nga tiếp tục tấn công lưới điện và tiến chậm trên chiến trường.

Phát biểu trong thông điệp video buổi tối, ông Zelensky nói: “Tính đến hôm nay, chúng tôi chưa thể nói rằng kết quả là đủ. Quân đội đã thảo luận một số vấn đề một cách nghiêm túc và thực chất. Nhưng các vấn đề chính trị nhạy cảm, những thỏa hiệp có thể có và cuộc gặp cần thiết giữa các nhà lãnh đạo vẫn chưa được xử lý đầy đủ”.

Ông cho biết việc có đại diện châu Âu tham dự tại Geneva là quan trọng, đồng thời nhận định việc tổ chức vòng đàm phán tiếp theo vào cuối tháng này là phù hợp.

Trong cuộc phỏng vấn trên YouTube với nhà báo Piers Morgan, ông Zelensky cho biết các nhà đàm phán đã tiến gần hơn tới một thỏa thuận về cách giám sát lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt chiến tranh.

“Họ đang tiến gần tới kết quả là chúng ta sẽ có một văn bản ghi rõ tất cả các chi tiết, cách thức có thể hoặc phải được giám sát ngay sau khi ngừng bắn”, ông nói.

Ông cho rằng vấn đề “đau đớn và khó khăn” về lãnh thổ có thể được giải quyết thông qua cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước.

Tại Washington, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt nói đã có “tiến triển đáng kể” với cam kết “tiếp tục cùng nhau hướng tới một thỏa thuận hòa bình”.

Bà Leavitt cho biết có thể sẽ sớm diễn ra vòng đàm phán mới. Tuy nhiên, bà nói ông Trump nhìn nhận tình hình – sau gần 4 năm chiến tranh – là “rất không công bằng, không chỉ với người Nga và người Ukraine đã mất mạng” mà còn với người nộp thuế Mỹ đã hỗ trợ tài chính cho Ukraine.

Tại Moscow, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết nhóm đàm phán Nga sẽ báo cáo Tổng thống Vladimir Putin về kết quả, đồng thời thừa nhận trưởng đoàn Nga gọi các cuộc thảo luận là “khó khăn”.

Trong ngày đàm phán thứ hai với sự trung gian của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể ông Trump là Jared Kushner, ông Zelensky viết trên mạng xã hội X rằng Nga đang “cố kéo dài các cuộc đàm phán lẽ ra đã có thể bước vào giai đoạn cuối”.

Ngay sau tuyên bố đó, các phái đoàn đã kết thúc cuộc họp.

Trưởng đoàn đàm phán Nga, cựu Bộ trưởng Văn hóa Vladimir Medinsky, mô tả các cuộc trao đổi là “khó khăn nhưng mang tính công việc”.

Theo đại diện của trưởng đoàn đàm phán Ukraine Rustem Umerov, ông Medinsky đã nói chuyện với phía Ukraine gần 2 giờ sau khi phần đàm phán chính thức kết thúc.

Người phát ngôn của ông Zelensky cho biết phần chính thức của cuộc họp đã đề cập tới vấn đề lãnh thổ ở miền đông Ukraine và tương lai của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát – hai điểm nghẽn kéo dài.

Moscow muốn Ukraine nhượng lại khoảng 20% lãnh thổ khu vực Donetsk ở miền Đông mà lực lượng Nga vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn, điều Kiev nhiều lần bác bỏ.

Trong khi đó, Kiev muốn nhà máy Zaporizhzhia – nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu – do Mỹ và Ukraine vận hành, điều Nga coi là không thể chấp nhận.

Trong những ngày gần đây, ông Trump hai lần ám chỉ rằng Kiev cần nhanh chóng đảm bảo đạt được thỏa thuận. Ông nói với các phóng viên hôm thứ Hai: “Ukraine nên ngồi vào bàn đàm phán nhanh lên. Tôi chỉ nói vậy thôi”.

Trong cuộc phỏng vấn với trang tin Mỹ Axios, ông Zelensky được dẫn lời nói rằng việc ông Trump liên tục công khai yêu cầu Ukraine – chứ không phải Nga – nhượng bộ là “không công bằng”.

Ông cũng khẳng định bất kỳ kế hoạch nào buộc Ukraine phải từ bỏ lãnh thổ ở miền Đông mà Nga chưa chiếm được sẽ bị bác bỏ nếu được đưa ra trưng cầu dân ý.

Theo Reuters