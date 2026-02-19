TP.HCM khánh thành loạt dự án giao thông, giá bất động sản có tăng nóng?

Dịp cận Tết Nguyên đán 2026, TP.HCM đồng loạt khánh thành, thông xe nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, mở ra những kỳ vọng cho một chu kỳ tăng trưởng mới.

Cởi nút thắt cửa ngõ phía Đông

Điểm nhấn rõ nét nhất trong đợt thông xe cuối năm là hầm chui HC1-02 thuộc nút giao An Phú (TP Thủ Đức). Đây là hạng mục quan trọng trong tổng thể dự án nút giao hơn 3.400 tỷ đồng, quy mô ba tầng, kết nối cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây với đại lộ Mai Chí Thọ và các trục chính khu Đông.

Việc đưa hầm chui vào khai thác ngay trước Tết giúp giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Đông – khu vực vốn là “điểm nghẽn” nhiều năm qua khi lưu lượng xe container, xe liên tỉnh và phương tiện nội đô đan xen. Dù toàn bộ nút giao An Phú dự kiến hoàn thành vào quý II/2026, việc từng phần được vận hành sớm đã mang ý nghĩa chiến lược về phân luồng giao thông.

Song song đó, một số đoạn cầu cạn thuộc dự án Vành đai 3 TP.HCM – đặc biệt đoạn qua khu đô thị Vinhomes Grand Park – đã được thông xe kỹ thuật. Đây là một phần trong dự án đường bộ lớn nhất phía Nam hiện nay, với tổng mức đầu tư hơn 75.300 tỷ đồng, dài hơn 76 km đi qua TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An (nay thuộc Tây Ninh).

Việc thông xe sớm gần 15 km cầu cạn khu Đông không chỉ giúp giảm tải cho cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây mà còn tạo tiền đề để toàn tuyến Vành đai 3 hoàn thành vào cuối tháng 6/2026.

Ngoài hai dự án lớn nói trên, thành phố cũng đưa vào sử dụng các tuyến đường nâng cấp như Lương Định Của (đoạn từ Trần Não đến Nguyễn Hoàng), đường Chu Văn An, cùng dự án cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên. Những công trình này dù quy mô nhỏ hơn nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng nội đô và cải thiện môi trường sống.

Năm 2026: Cao điểm hoàn thành các dự án “xương sống”

Nếu giai đoạn cuối 2025 là bước khởi động, thì năm 2026 được xem là năm bản lề khi hàng loạt công trình trọng điểm đồng loạt về đích.

Điểm nổi bật là dự án Vành đai 3 vốn được xem là “trục xương sống” trong mục tiêu liên kết các vùng kinh tế Đông và Tây Nam bộ cũng như các thủ phủ công xưởng, hàng hóa và logistics.

Vành đai 3, khúc đi qua dự án Vinhomes Grand Park.

Ông Phan Đình Quân, Tổng giám đốc Công ty EZ Shipping- một công ty chuyên về lĩnh vực logistics - khẳng định khi hoàn thành toàn tuyến vào giữa năm 2026, Vành đai 3 sẽ tháo gỡ những nút thắt bấy lâu trong chu trình vận chuyển hàng hóa và lưu thông của người dân. Theo đó, Vành đai 3 sẽ kết nối 5 cao tốc hướng tâm gồm: TP.HCM – Trung Lương, TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, Bến Lức – Long Thành, TP.HCM – Mộc Bài và TP.HCM – Chơn Thành.

“Điều này có ý nghĩa rất lớn trong việc tái cấu trúc giao thông vùng. Thay vì dồn lưu lượng vào nội đô, xe liên tỉnh và xe hàng hóa có thể đi vòng ngoài, giảm áp lực cho Quốc lộ 1, xa lộ Hà Nội và cao tốc hiện hữu.

Quan trọng hơn, Vành đai 3 sẽ mở rộng không gian phát triển đô thị sang các khu vực như TP Thủ Đức, Củ Chi, Bình Chánh và kết nối mạnh hơn với Bình Dương, Đồng Nai”, ông Quân nói.

Một điểm sáng về hạ tầng ở phía Đông của TP.HCM có thể kể đến là việc thúc đẩy hoàn thiện nút giao An Phú và Mỹ Thủy.

Riêng nút giao An Phú sau khi hoàn thành sẽ trở thành một trong những nút giao nhiều tầng hiện đại nhất thành phố. Trong khi đó, nút giao Mỹ Thủy (cũng hơn 3.400 tỷ đồng) tại cửa ngõ cảng Cát Lái dự kiến hoàn tất các hạng mục chính trong năm 2026.

Mỹ Thủy có ý nghĩa đặc biệt với logistics và cảng biển. Khi hoàn thành, khu vực Cát Lái – nơi chiếm tỷ trọng lớn trong lưu thông hàng hóa phía Nam – sẽ giảm đáng kể tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm.

Ngoài ra, đầu năm 2026, thành phố cũng dự kiến khởi công thêm các dự án như cầu Bình Tiên, cầu Phú Mỹ 2, đẩy nhanh tiến độ Vành đai 2 và cao tốc TP.HCM – Mộc Bài.

Nếu các dự án này được triển khai đúng tiến độ, TP.HCM sẽ từng bước hoàn thiện hệ thống vành đai và trục xuyên tâm, tạo nền tảng hạ tầng cho chu kỳ phát triển mới.

Tháo gỡ ách tắc, cơ hội nào cho bất động sản?

Theo các chuyên gia bất động sản, hạ tầng luôn đi trước một bước trong chu kỳ phát triển bất động sản. Việc hàng loạt dự án giao thông hoàn thành trong giai đoạn 2025–2026 có thể tạo ra những tác động lớn.

Theo chuyên gia bất động sản Trần Khánh Quang, khu Đông TP.HCM đặc biệt TP Thủ Đức (cũ) là nơi hưởng lợi rõ nhất. Khi An Phú, Mỹ Thủy và Vành đai 3 vận hành đồng bộ, áp lực giao thông giảm, khả năng kết nối sân bay Long Thành và các khu công nghiệp Đồng Nai, Bình Dương được cải thiện đáng kể.

“Khi các trục giao thông này đi vào hoạt động sẽ góp phần tái định vị khu Đông và TP Thủ Đức, thúc đẩy các dự án nhà ở trung, cao cấp, các khu đô thị quy mô lớn và bất động sản thương mại dọc các trục Mai Chí Thọ, Cát Lái, Nguyễn Xiển, Lã Xuân Oai…

Vành đai 3 không chỉ là tuyến giao thông mà còn là “đường biên” mở rộng đô thị. Các khu vực ven đô như Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè có thể thu hút dòng vốn phát triển khu dân cư và công nghiệp nhẹ. Đây cũng là cơ hội cho mô hình đô thị đa cực, giảm phụ thuộc vào lõi trung tâm”, ông Quang nói.

Ông Quang cũng cho biết thêm, nút giao Mỹ Thủy và hệ thống vành đai giúp vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn, đặc biệt với cảng Cát Lái và các cảng khu vực Đồng Nai – Bà Rịa – Vũng Tàu.

Sự cải thiện này có thể thúc đẩy nhu cầu kho bãi, trung tâm logistics và khu công nghiệp vệ tinh.

Một dự án căn hộ phân khúc cao cấp tại khu Đông TP.HCM.

Câu hỏi đặt ra là liệu các công trình hạ tầng có tạo ra làn sóng tăng giá mạnh? Chuyên gia Phan Công Chánh cho rằng thực tế cho thấy, thị trường bất động sản hiện nay không còn vận hành theo mô hình “hạ tầng đến đâu, giá đất tăng nóng đến đó” như giai đoạn 2016–2019. Sau chu kỳ điều chỉnh 2022–2024, thị trường bước vào giai đoạn thận trọng hơn.

Nguồn cung mới được kiểm soát, tín dụng chặt chẽ và pháp lý là yếu tố quyết định. Do đó, hạ tầng sẽ là điều kiện cần, nhưng không đủ để tạo sóng đầu cơ ngắn hạn.

Thay vào đó, tác động của các dự án giao thông sẽ thể hiện ở trung và dài hạn, thông qua việc nâng giá trị sử dụng đất, cải thiện thanh khoản và thu hút dòng vốn phát triển bài bản.

“Việc TP.HCM đồng loạt khánh thành và tăng tốc các dự án giao thông giai đoạn 2025–2026 không chỉ mang ý nghĩa giải tỏa ùn tắc trước mắt, mà còn cho thấy chiến lược dài hạn: xây dựng hệ thống vành đai hoàn chỉnh, tái cấu trúc không gian đô thị và kết nối vùng.

Nếu các dự án hoàn thành đúng tiến độ trong năm 2026, thành phố có thể bước vào một chu kỳ phát triển mới, nơi hạ tầng liên kết vùng trở thành động lực chính thay vì phát triển dàn trải nội đô”, ông Chánh nói.

Có thể thấy với bất động sản, đây là giai đoạn tái định vị khi những khu vực gắn với trục hạ tầng mới sẽ được đánh giá lại, nhưng thị trường sẽ phân hóa mạnh. Chỉ những dự án có pháp lý rõ ràng, chủ đầu tư đủ năng lực và sản phẩm phù hợp nhu cầu thực mới thực sự hưởng lợi.

Hạ tầng đang “về đích”. Vấn đề còn lại là dòng vốn và quy hoạch có theo kịp để biến lợi thế kết nối thành giá trị kinh tế bền vững hay không.