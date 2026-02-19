Tỷ phú Bill Gates hủy phát biểu tại Hội nghị AI ở Ấn Độ vì áp lực hồ sơ Epstein

Bill Gates bất ngờ hủy bài phát biểu tại hội nghị về AI ở Ấn Độ khi áp lực gia tăng liên quan hồ sơ Epstein. Quỹ Gates lên tiếng, chính trường Ấn Độ cũng phản ứng mạnh.

Tỷ phú Bill Gates dự kiến sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị AI Impact Summit ở Ấn Độ, nhưng đã hủy tham dự khi áp lực gia tăng tại quốc gia Nam Á này liên quan đến mối quan hệ của ông với gã tội phạm tình dục quá cố Jeffrey Epstein.

Bill Gates đến Ấn Độ vài ngày trước thời điểm dự kiến phát biểu và đã gặp các quan chức dân cử cấp cao tại bang Andhra Pradesh để thảo luận về các dự án do quỹ của ông triển khai.

Tin đồn bắt đầu lan truyền từ hôm thứ Ba trong tuần rằng ông sẽ không phát biểu tại sự kiện, khiến Quỹ Gates phải khẳng định tỷ phú này – người đã ly hôn sau khi bị phanh phui là có quan hệ thân thiết với Epstein – vẫn sẽ tham dự và phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, sau đó quỹ đã rút lại tuyên bố này. “Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và để đảm bảo trọng tâm vẫn tập trung vào các ưu tiên chính của Hội nghị AI, ông Gates sẽ không trình bày bài phát biểu chính”, quỹ cho biết hôm 19/2.

Các cáo buộc cho rằng Epstein biết ông Gates đã che giấu một bệnh lây truyền qua đường tình dục với người vợ cũ đã xuất hiện trong loạt “Hồ sơ Epstein” mới nhất – bộ tài liệu gồm 3 triệu trang, hàng nghìn video và 180.000 hình ảnh từ tài sản của Epstein được Bộ Tư pháp Mỹ công bố.

Những tài liệu này phơi bày mối quan hệ thân cận giữa kẻ buôn bán tình dục trẻ vị thành niên tai tiếng với nhiều nhân vật nổi bật trong giới chính trị, kinh doanh và công nghệ, bao gồm cựu Đại sứ Anh tại Mỹ Peter Mandelson, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và Bill Gates.

Người phát ngôn của ông Gates đã gọi các cáo buộc trong hồ sơ là “hoàn toàn phi lý và hoàn toàn sai sự thật”. Tỷ phú này trước đó cũng nói ông “hối tiếc” vì từng quen biết Epstein.

“Mỗi phút tôi dành cho ông ta, tôi đều hối tiếc”, ông Gates nói với kênh 9 News của Australia hồi đầu tháng này.

Thông tin ông Gates sẽ phát biểu chính tại Hội nghị AI ở New Delhi đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ một số chính trị gia đối lập và nhà hoạt động xã hội tại Ấn Độ. Ông cũng bị cáo buộc sử dụng Ấn Độ làm “phòng thí nghiệm” cho các nghiên cứu đang diễn ra.

Ông Ankur Vora, Chủ tịch phụ trách các văn phòng châu Phi và Ấn Độ của Quỹ Gates, đã thay mặt tỷ phú phát biểu tại hội nghị.

Hôm thứ Năm, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi các công ty chú trọng đến an toàn trẻ em khi phát triển các mô hình AI. “Các bạn, ngay từ đầu chúng ta phải cảnh giác hơn với an toàn của trẻ em”, ông nói. “Giống như chương trình học trong trường được biên soạn cẩn thận, không gian AI cũng cần an toàn cho trẻ em và có định hướng gia đình”.

Quỹ Gates cho biết họ đang đầu tư mạnh vào AI nhằm cải thiện y tế, giáo dục và phát triển toàn cầu, tập trung vào tính công bằng tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Mục tiêu là hỗ trợ nhân viên y tế và giảm nghèo.

Theo RT