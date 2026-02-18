Robot biểu diễn túy quyền trong Gala Tết của CCTV gây chấn động, đơn đặt mua tăng vọt

Robot hình người của Unitree Robotics biểu diễn võ thuật tinh xảo tại Gala Tết trên CCTV, tạo làn sóng tranh luận và tăng doanh số bán hàng đột biến.

Chương trình Gala Tết Bính Ngọ của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) năm nay một lần nữa trở thành sân khấu quan trọng để phô diễn sức mạnh công nghệ robot của Trung Quốc. Đặc biệt robot hình người do công ty Unitree Robotics chế tạo đã mang đến màn trình diễn gây kinh ngạc, không chỉ tạo nên làn sóng thảo luận sôi nổi trên mạng mà còn trực tiếp thúc đẩy doanh số sản phẩm liên quan tăng mạnh.

Màn biểu diễn tay không của các võ sinh người và robot.



Tại sân khấu chính của Gala Tết CCTV, đây là lần thứ ba Unitree Robotics góp mặt với phiên bản nâng cấp của tiết mục võ thuật mang tên “Võ BOT”. Các robot hình người mới nhất Unitree G1 và Unitree H2 đã biểu diễn cùng diễn viên võ thuật thật, thực hiện mượt mà các động tác khó như lộn ngược ra sau, chạy lùi vượt chướng ngại vật, đồng thời sử dụng côn dài, song tiết côn, thậm chí trình diễn cả một đoạn Túy quyền. Độ linh hoạt của chúng khiến cư dân mạng thốt lên: “Tiến bộ quá nhanh”, “Vượt xa mong đợi”.

Nhà sáng lập Unitree Robotics, ông Vương Hưng Hưng, cho biết phần cứng và phần mềm của robot năm nay đều được nâng cấp đáng kể, trên sân khấu đã thử thách nhiều động tác cực hạn mà “ngay cả diễn viên võ thuật cũng chưa chắc thực hiện được”.

Các động tác rất điêu luyện.



Ông đặc biệt nhấn mạnh khả năng robot vừa chạy tốc độ cao vừa luồn lách, thay đổi đội hình linh hoạt — công nghệ “điều khiển cụm có tính cơ động cao và phối hợp cao” này là lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới, đặt nền tảng cho việc ứng dụng robot trong nhiều bối cảnh khác nhau trong tương lai.

Ông Vương Hưng Hưng cũng thừa nhận rằng nút thắt lớn nhất của trí tuệ nhân tạo dạng thân thể (embodied AI) hiện nay là tính phổ quát của mô hình AI còn hạn chế. Tuy nhiên, ông dự đoán nếu trong vài năm tới có đột phá công nghệ đủ để ứng dụng quy mô lớn, sức nóng của ngành sẽ “cao gấp ít nhất 100 lần hiện nay”.

Biểu diễn với trường côn.



Hiệu ứng thúc đẩy tiêu dùng từ Gala Tết rất ấn tượng. Chỉ trong hai giờ sau khi chương trình Gala Tết Bính Ngọ lên sóng, lượng tìm kiếm robot Unitree trên nền tảng JD.com tăng hơn 300% so với trước đó; số lượt tư vấn khách hàng tăng 460%; số đơn đặt hàng mua robot tăng 150%.

Địa chỉ của các đơn hàng mới trải rộng trên hơn 100 thành phố toàn quốc; từ các đô thị hạng nhất đến các huyện, thị trấn nhỏ đều ghi nhận nhu cầu tăng mạnh.

Galbot G1 của Galaxy General Robotics xuất hiện trong phim ngắn đóng cùng các diễn viên nổi tiếng được bán với giá 630 ngàn NDT. Ảnh: Sohu.

Vào đêm Giao thừa, sau khi chương trình phát sóng JD.com đã đưa lên kệ nhiều sản phẩm, trong đó có các robot “phiên bản Gala Tết”. Chỉ vài phút sau khi chương trình bán hàng được kích hoạt, robot của các thương hiệu như MagicLab, Unitree Robotics và Songyan Power đã bị mua sạch.

Đáng chú ý, hai robot đa năng GALBOT G1 có giá gần 630.000 Nhân dân tệ mỗi chiếc (tức gần 2,4 tỷ VND) cũng nhanh chóng được đặt mua hết.

Theo Singtao