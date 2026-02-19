Xuân vận ngược: Trào lưu mới giúp giảm áp lực giao thông và chi phí Tết tại Trung Quốc

Xuân vận ngược ngày càng phổ biến, giúp gia đình đoàn tụ dễ dàng hơn, giảm chi phí và thúc đẩy sự phát triển của giao thông và du lịch trong nước Trung Quốc.

Lý Vy Vy sinh năm 1995, làm việc trong lĩnh vực Internet tại Thâm Quyến cho phóng viên China News Service biết cô đã trở thành “người chủ trì Tết”. Năm nay là lần thứ hai cô đón bố mẹ từ quê nhà Trú Mã Điếm (Hà Nam) đến Thâm Quyến ăn Tết.

“Tôi đã chuẩn bị sẵn đồ dùng sinh hoạt cho các cụ, đặt trước tiệc tất niên. Họ thậm chí còn chủ động đề xuất tranh thủ sang Hong Kong chơi hai ngày”, cô nói. Lý Vy Vy cũng cho biết cách này giúp tránh được áp lực săn vé trong mùa “Xuân vận”.

Giảm áp lực về mua vé tàu xe và tiết kiệm chi phí

Trước đây, mỗi dịp Tết Nguyên đán, các thành phố đông dân nội địa tới làm công như Thâm Quyến thường trở thành “thành phố trống vắng”. Nay nhờ những người lựa chọn “ăn Tết ngược” như Lý Vy Vy, không khí Tết tại đây trở nên đậm đà hơn.

Một bà mẹ đáp máy bay đi thăm và ăn Tết cùng con trai. Ảnh: Sina.



Lý Vy Vy không phải trường hợp cá biệt. Mấy năm gần đây, trào lưu “Xuân vận ngược” vào dịp Tết Nguyên đán ở Trung Quốc ngày càng thịnh hành. Thay vì con cái về quê sum họp, cha mẹ lại từ nhà di chuyển đến nơi con làm việc để cùng ăn Tết. Từ tháng 1, tốc độ tăng trưởng đặt vé máy bay cho “Xuân vận ngược” tăng rõ rệt, tăng khoảng 84% so với cùng kỳ năm trước. Dòng hành khách có xu hướng di chuyển từ các thành phố miền Trung và miền Tây tới các đô thị hạng nhất.

Năm nay, kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ ở Trung Quốc kéo dài tới 9 ngày, được gọi là “kỳ nghỉ Tết dài nhất trong lịch sử”. Theo báo Securities Daily, dữ liệu từ trang web du lịch Tongcheng Travel cho thấy sáng 10 giờ ngày 19/1 — ngày đầu mở bán vé tàu “Xuân vận” — nhiều chuyến tàu từ Bắc Kinh đi các thành phố Trường Xuân, Thẩm Dương đã nhanh chóng hết vé.

Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, tình trạng “Xuân vận ngược” ngày càng phổ biến. Theo Jiemian News, dữ liệu từ Meituan Travel cho thấy trong giai đoạn đầu đến giữa, cuối tháng 2 của mùa Xuân vận năm nay, lượng đặt vé máy bay cho hình thức “đi ăn Tết ngược” tăng 84% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Xuân vận ngược" giá vé tàu rẻ, chỗ ngồi rộng rãi. Ảnh: CNS.



Theo thống kê đặt vé, 10 điểm đến phổ biến nhất cho “Xuân vận ngược” gồm: Bắc Kinh, Thượng Hải, Thành Đô, Trùng Khánh, Quảng Châu, Thâm Quyến, Côn Minh, Tây An, Hàng Châu và Thiên Tân.

Các điểm khởi hành chủ yếu gồm Trịnh Châu, Vũ Hán, Tây An, Trường Sa, Thành Đô, Cáp Nhĩ Tân, Trường Xuân…; trong khi điểm đến tập trung ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến, Hàng Châu… Dòng hành khách thể hiện xu hướng di chuyển tập trung từ các thành phố miền Trung – miền Tây tới các đô thị hạng nhất và “hạng nhất mới”.

Theo Tân Hoa Xã, sự phổ biến của “Xuân vận ngược” những năm gần đây một mặt nhờ điều kiện y tế tại Trung Quốc được cải thiện, mức sống của người cao tuổi ở nông thôn và thành phố nhỏ tăng đáng kể, giúp họ có khả năng và điều kiện đi lại thuận tiện hơn; mặt khác là yếu tố chi phí: do nhiều người đi làm công xa nhà phải tốn nhiều thời gian khi về quê, trong khi các tuyến tàu “Xuân vận ngược” thường trống chỗ và giá vé rẻ hơn.

Báo cáo “Xu hướng du lịch Xuân vận năm 2025” do Tongcheng Travel công bố cũng chỉ ra rằng nhiều người tiêu dùng lựa chọn du lịch ngược chiều dịp Xuân vận để ăn Tết, có thể tiết kiệm nhiều chi phí vé tàu hoặc máy bay.

Hình ảnh cha mẹ đi tàu tới ăn Tết cùng con ở ga Quảng Châu. Ảnh: Zaobao.



So với tình trạng “một vé khó cầu” trong cao điểm về quê, chi phí đi lại của “ăn Tết ngược” giảm đáng kể. Lấy ví dụ vé máy bay khứ hồi từ Lan Châu đến Bắc Kinh trong giai đoạn từ 13/2 đến 22/2 có giá thấp nhất khoảng 860 NDT, trong khi cùng thời điểm, vé khứ hồi từ Bắc Kinh đến Lan Châu thấp nhất hơn 2.400 NDT — chênh lệch cao gần gấp ba lần. Phụ trách mảng du lịch của Meituan cho biết, vé cho chiều “ăn Tết ngược” dồi dào, giá thường thấp hơn 30%–50% so với chiều về quê.

Năm nay, ngành đường sắt Trung Quốc đã thực hiện giảm giá cho 64 chuyến tàu chiều ngược lại trống chỗ, với mức giảm giá thấp nhất là 15%, sử dụng đòn bẩy giá để hồi sinh năng lực vận tải nhàn rỗi. Ví dụ, vé tàu từ Nam Ninh đến Hàng Châu chỉ còn 42 NDT, và ghế hạng phổ thông trên tàu K1247 từ Trùng Khánh Bắc đến Hàng Châu chỉ còn 43 NDT, giúp giảm chi phí đi lại chiều ngược lại.

Một đoàn tàu "Xuân vận ngược" đến ga Bắc Kinh. Ảnh: CNA.



Sự thay đổi tích cực

Các chuyên gia nhận định, “Xuân vận ngược” phản ánh sự biến đổi và phát triển không ngừng của truyền thống, khi cha mẹ và con cái đạt được sự đồng thuận mới về cách đón Tết.

Đồng thời, cùng với quá trình đô thị hóa ngày càng sâu rộng, ranh giới giữa “người nông thôn” và “người thành thị” ngày càng mờ nhạt. “Xuân vận ngược” góp phần thúc đẩy sự hòa nhập văn hóa giữa thành thị và nông thôn. Về mặt khách quan, xu hướng này cũng giúp giảm áp lực vận tải, tăng tỷ lệ lấp đầy chỗ ngồi, tối ưu phân bổ năng lực vận chuyển và nâng cao hiệu quả khai thác.

Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế thuộc Đại học Sư phạm Hoa Trung, ông Hồ Kế Lượng, nhận định việc cha mẹ vào thành phố ăn Tết mang lại nhiều lợi ích: vừa thúc đẩy tương tác tình cảm và sự thấu hiểu giữa các thế hệ trong môi trường đô thị mới, vừa tạo thêm tiêu dùng gia tăng cho thành phố về mặt kinh tế.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc, ông Lý Xuân Lâm, gần đây cũng phát biểu tại họp báo của Quốc vụ viện rằng “Xuân vận ngược” và xu hướng “về nhà trước, rồi đi du lịch sau” đã trở thành trào lưu mới. Điều này gắn liền với việc hạ tầng giao thông Trung Quốc ngày càng hoàn thiện, dịch vụ và phương thức đi lại được nâng cấp, đặc biệt là sự phổ cập của ô tô.

Dữ liệu từ nền tảng du lịch Qunar cho thấy nhiều người lựa chọn đoàn tụ cùng gia đình trước, trải nghiệm các nghi thức như đón giao thừa, chúc Tết mùng Một, rồi trong nửa sau kỳ nghỉ sẽ cùng gia đình đi du lịch năm mới.

Du lịch trải nghiệm ngày Tết được giới trẻ ưa thích. Ảnh: CNA.



Theo dự báo dữ liệu lớn của Shenzhou Car Rental, Tết năm nay sẽ xuất hiện hiện tượng hiếm gặp “hai đỉnh cao”. Ngoài cao điểm nhận xe vào ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ và ngày đầu kỳ nghỉ, ngày thứ tư của kỳ nghỉ (mùng Hai Tết) sẽ xuất hiện đỉnh cao nhận xe thứ hai.

Khác với nhóm người cao tuổi vào thành phố đoàn tụ, nhiều người thuộc “Gen Z” lại có xu hướng rời xa sự ồn ào đô thị, tìm đến cổ trấn, làng quê hoặc các huyện xa để nghỉ dưỡng.

Từ Tử Tình, 26 tuổi, người Vũ Hán, dự định về làng “nằm yên thư giãn”, hẹn bạn bè thưởng thức “cà phê làng”, rồi ở homestay “xa xỉ giữa thiên nhiên” để trải nghiệm vài ngày sống chậm. “Ngoài mùng Một phải chúc Tết các bậc trưởng bối, thời gian còn lại tôi muốn dành cho bản thân”.

Một cô gái “Gen Z” ở Hồ Bắc tên Trương Trì đã sớm đặt chỗ tại một xưởng gốm ở Cảnh Đức Trấn, chuẩn bị cho một chuyến “tu hành gốm sứ”, tự tay làm đồ gốm tặng người thân và bạn bè.

Theo CNA, Mingpao