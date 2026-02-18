Đàm phán hòa bình Ukraine-Nga bước sang ngày thứ hai tại Geneva trong bối cảnh Kiev chịu áp lực

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng ông Donald Trump gây áp lực không công bằng lên Kiev trong đàm phán hòa bình với Nga tại Geneva, khi các cuộc thương lượng do Mỹ làm trung gian tiếp tục căng thẳng.

Các nhà đàm phán của Ukraine và Nga dự kiến bắt đầu ngày làm việc thứ hai tại Geneva trong hôm 18/2, trong lúc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Mỹ đang gây sức ép quá mức buộc ông phải chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài 4 năm.

Các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian tại Thụy Sĩ diễn ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trong những ngày gần đây hai lần cho rằng Ukraine và ông Zelensky cần có động thái để đảm bảo tiến trình đàm phán thành công.

Trong một cuộc phỏng vấn với trang tin Mỹ Axios được công bố hôm thứ Ba, ông Zelensky được dẫn lời nói rằng việc ông Trump liên tục công khai kêu gọi Ukraine – chứ không phải Nga – nhượng bộ trong quá trình thương lượng các điều khoản của một kế hoạch hòa bình là “không công bằng”.

Ông Zelensky cũng khẳng định bất kỳ kế hoạch nào yêu cầu Ukraine từ bỏ những vùng lãnh thổ mà Nga chưa kiểm soát tại khu vực Donbass ở miền Đông sẽ bị người dân Ukraine bác bỏ nếu đưa ra trưng cầu dân ý.

“Tôi hy vọng đó chỉ là chiến thuật của ông ấy chứ không phải quyết định cuối cùng”, Axios dẫn lời ông Zelensky trong cuộc phỏng vấn.

Ông Zelensky một lần nữa cảm ơn những nỗ lực hòa giải của ông Trump và nói với Axios rằng các cuộc trao đổi của ông với các nhà đàm phán hàng đầu của Mỹ, đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống, ông Jared Kushner, không có kiểu gây áp lực tương tự.

Hôm đầu tuần, ông Trump nói với các phóng viên rằng: “Ukraine tốt hơn hết nên nhanh chóng ngồi vào bàn đàm phán. Tôi chỉ nói vậy thôi”.

Trưởng đoàn đàm phán của Ukraine, ông Rustem Umerov – người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia – cho biết các cuộc thảo luận hôm thứ Ba tập trung vào “những vấn đề thực tiễn và cơ chế của các quyết định có thể được đưa ra”, song không cung cấp chi tiết.

Các quan chức Nga không đưa ra bình luận về các cuộc đàm phán.

Tuy nhiên, các hãng thông tấn Nga dẫn lời một nguồn tin cho biết các cuộc trao đổi “rất căng thẳng” và kéo dài sáu giờ với nhiều hình thức song phương và ba bên khác nhau.

Trước khi đàm phán bắt đầu, ông Umerov đã hạ thấp kỳ vọng về một bước đột phá đáng kể tại Geneva, nói rằng phái đoàn Ukraine làm việc “không đặt quá nhiều kỳ vọng”.

Trong bài phát biểu tối thứ Ba, ông Zelensky cho biết đang chờ báo cáo từ nhóm đàm phán tại Geneva.

“Chúng tôi sẵn sàng tiến nhanh tới một thỏa thuận xứng đáng để chấm dứt chiến tranh”, ông Zelensky nói. “Câu hỏi dành cho phía Nga là: Họ thực sự muốn điều gì?”.

Cuộc gặp tại Geneva diễn ra sau hai vòng đàm phán do Mỹ làm trung gian ở Abu Dhabi nhưng không đạt được đột phá lớn, khi hai bên vẫn còn cách biệt sâu sắc về các vấn đề then chốt như quyền kiểm soát lãnh thổ ở miền đông Ukraine.

Sáng sớm 18/4, đặc phái viên Witkoff cho biết những nỗ lực của ông Trump nhằm đưa Nga và Ukraine vào bàn đàm phán đang mang lại kết quả tích cực.

“Thành công của Tổng thống Trump trong việc đưa hai bên của cuộc chiến này lại với nhau đã tạo ra những tiến triển có ý nghĩa, và chúng tôi tự hào được làm việc dưới sự lãnh đạo của ông để chấm dứt đổ máu trong cuộc xung đột khủng khiếp này”, ông viết trên mạng xã hội X. “Cả hai bên đã đồng ý cập nhật cho lãnh đạo của mình và tiếp tục hướng tới một thỏa thuận”.

Theo Reuters