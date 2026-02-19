close Đăng nhập

Tổng bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ ký kết các hợp tác Việt - Mỹ trị giá hơn 37 tỷ USD

Lệ Chi
Lệ Chi

Tổng giá trị của các văn kiện được trao lên tới 37,2 tỷ USD, thể hiện những cam kết mạnh mẽ và quyết liệt của các đối tác trong bối cảnh quan hệ Việt - Mỹ bước vào thời kỳ phát triển mới.

Tổng bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ trao Hợp đồng cung cấp động cơ GTF và dịch vụ bảo dưỡng toàn diện cho tàu bay A321NEO và A321 XLR giữa VietjetAir (Việt Nam) và Pratt & Whitney. (Ảnh: TTXVN)
Chiều tối 18/2 theo giờ địa phương, tại Washington D.C. (Mỹ), Tổng bí thư Tô Lâm đã chứng kiến lễ ký và trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hàng không và y tế, theo TTXVN.

tl-1-resize-2102.jpg
Tổng bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ trao giấy phép giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Công ty Starlink trao giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng (loại mạng viễn thông cố định vệ tinh) cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Starlink Services Việt Nam... Ảnh: TTXVN

Cụ thể, Bộ Khoa học và Công nghệ trao giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng (loại mạng viễn thông cố định vệ tinh) cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Starlink Services Việt Nam.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Tập đoàn Boeing ký hợp đồng mua 50 máy bay Boeing 737 MAX. Đơn đặt hàng đầu tiên với dòng máy bay thân hẹp sẽ hỗ trợ chiến lược tăng trưởng hiệu quả và bền vững của Vietnam Airlines, góp phần tăng cường kết nối trong nước và khu vực.

Hãng hàng không Sun Phú Quốc Airways cũng ký hợp đồng mua 40 máy bay Boeing 787-9 Dreamliner với Tập đoàn Boeing. Hợp đồng giúp hãng hoàn thiện năng lực khai thác xuyên lục địa và góp phần củng cố niềm tin, thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương bền vững giữa doanh nghiệp hai nước. Từ nền tảng này, năng lực kết nối mở rộng sẽ trở thành đòn bẩy thúc đẩy mạnh mẽ dòng khách du lịch, đầu tư và thương mại giữa hai quốc gia.

Bên cạnh đó, Vietjet ký hợp đồng lựa chọn, mua động cơ và dịch vụ bảo dưỡng với Pratt & Whitney (thuộc RTX Corporation) cho 44 tàu bay A321NEO và A321XLR sử dụng động cơ GTF. Hãng cũng ký thỏa thuận với Griffin Global Asset Management về cung cấp tài chính cho 6 tàu bay Boeing 737-8.

Ở lĩnh vực y tế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Công ty Mevion Medical Systems ký hợp đồng mua hệ thống xạ trị proton Mevion S250-FIT, hệ thống xạ trị ung thư proton hiện đại nhất tại Mỹ. Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại châu Á sở hữu hệ thống thiết bị hiện đại này, mở ra hy vọng điều trị ung thư an toàn hiệu quả hơn.

