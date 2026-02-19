Startup Việt vượt khủng hoảng COVID-19, tạo cú hích số hóa điểm đến bằng VR

Khởi nghiệp trong giai đoạn công nghệ thực tế ảo còn xa lạ và chịu cú sốc COVID-19, VR360 vẫn tìm được hướng đi bằng việc phát triển các nền tảng số hóa điểm đến. Những giải pháp VR đã mở ra cách tiếp cận mới cho du lịch và di sản địa phương.

Tiền trạm điểm đến trên không gian ảo

Công nghệ chỉ có ý nghĩa khi chạm tới nhu cầu thật của người dùng. Trong du lịch, đó là nhu cầu xem trước không gian, chuẩn bị thông tin đầy đủ và giảm rủi ro khi di chuyển. Thay vì phải ghép lịch trình thủ công, mở hàng loạt website và đọc các review rời rạc, người dùng hiện chỉ cần vài thao tác để “đi thử” một vòng thành phố bằng mô hình 3D – 360 độ.

Với ứng dụng “Một chạm đến Đà Nẵng”(Danang Fantasticity), anh Nguyễn Minh Huy (TP.HCM) chia sẻ chuyến đi gần đây của gia đình trở nên mạch lạc hơn nhiều. Anh có thể xem trước toàn bộ điểm tham quan bằng hình ảnh 360 độ, nghe thuyết minh trực tiếp về lịch sử và đặc trưng của từng địa điểm, từ đó sắp xếp lại hành trình hợp lý: buổi sáng tới Ngũ Hành Sơn, buổi chiều vòng qua Sơn Trà, tối xem Cầu Rồng phun lửa. Việc “tiền trạm” bằng mô phỏng chân thực giúp cả gia đình tiết kiệm thời gian mà vẫn giữ được cảm giác khám phá.

Không chỉ du lịch, thực tế ảo còn mở lối tiếp cận mới với lịch sử và di sản. Trên ứng dụng Địa chỉ đỏ Hà Nội, anh Tô Văn Hạnh (Thanh Hóa) cho biết việc khám phá 326 địa điểm lịch sử trở nên trực quan hơn hẳn. Thay vì phải tra cứu nhiều nguồn, người dùng chỉ cần chọn điểm đến để thấy toàn cảnh không gian, vị trí, kèm thuyết minh. Ví dụ, hình ảnh 360 độ tại “Bia căm thù” ở ngã ba Hàng Bún – ngõ Yên Ninh giúp tái hiện sự kiện ngày 17/12/1946 khi thực dân Pháp gây hấn, khiến dòng chữ “Khắc sâu căm thù” như hiện lên ngay trước mắt.

Giao diện ứng dụng "Một chạm đến Đà Nẵng" do VR360 phát triển.

Hai nền tảng “Một chạm đến Đà Nẵng” và “Địa chỉ đỏ Hà Nội” đều do Công ty Cổ phần Giải pháp Chuyển đổi số VR360 (thuộc DTGroup) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng và Thành đoàn Hà Nội phát triển, nhằm mang du lịch và văn hóa lên không gian số.

Tác động của công nghệ không chỉ thể hiện ở số lượt trải nghiệm mà còn ở cách người dùng ra quyết định. Khi có thể xem trước không gian điểm đến, khả năng sắp xếp hành trình tăng lên, đồng thời giảm được rủi ro “đi nhầm” hoặc đến nơi mới biết quá đông, quá xa hay không phù hợp.

VR360 đã phục vụ hơn 350 khách hàng và triển khai khoảng 600 dự án trên khắp cả nước, mở rộng từ du lịch, triển lãm ảo đến bất động sản và đào tạo mô phỏng.

Từ góc độ quản lý, ông Tán Văn Vương – Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng ghi nhận ứng dụng đã có gần 20.000 lượt trải nghiệm sau một năm vận hành. Ở giai đoạn nâng cấp, VR360 tiếp tục phủ dữ liệu 360 độ hầu hết điểm tham quan, bổ sung các video 360 tái hiện hoạt động đặc trưng của thành phố như dù lượn Sơn Trà hay cảnh Cầu Rồng phun lửa.

Đặc biệt, việc tích hợp giải pháp vào website Danang Fantasticity giúp người dùng tiếp cận trực tiếp bản đồ điểm đến, thông tin ẩm thực – lưu trú và không gian mô phỏng, định hướng rõ ràng trước chuyến đi.

Không chỉ tại Đà Nẵng và Hà Nội, VR360 đã xây dựng bản đồ số 3D – 360 cho gần 30 địa phương, xã phường, sở ngành trên toàn quốc. Việc số hóa đồng bộ hỗ trợ công tác thống kê, quảng bá, và giúp người dân tìm kiếm thông tin thuận tiện hơn.

Hành trình vượt khó và mở rộng giải pháp

Trao đổi với VietTimes về hành trình khởi nghiệp năm 2019, ông Trịnh Công Quang, Giám đốc điều hành VR360, cho biết những thách thức đã đến ngay từ những ngày đầu. Công ty phải đối mặt cùng lúc với nhiều khó khăn về vốn, nhân sự, thị trường và truyền thông. Thời điểm đó, công nghệ VR, AR, 3D còn khá mới ở Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp chưa hình dung được giá trị chuyển đổi mà không gian số mang lại. Đại dịch COVID-19 sau đó làm hạn chế kết nối, khiến một startup non trẻ như VR360 đứng trước nguy cơ chững lại.

Ký kết hợp tác đưa du lịch Đà Nẵng lên không gian ảo giữa VR360 và Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng.

Nhận diện rõ thách thức, đội ngũ VR360 đã lựa chọn cách tiếp cận trực tiếp vào các bài toán thực tiễn: tự triển khai dự án thử nghiệm, lắng nghe nhu cầu đối tác và điều chỉnh sản phẩm liên tục. Chính sự chủ động này giúp công ty có được đơn hàng đầu tiên.

Cơ hội mở ra khi VR360 nhận được đề bài từ Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng: xây dựng một nền tảng hội nghị – triển lãm trực tuyến trong bối cảnh giãn cách nhưng vẫn cần duy trì các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. Từ ý tưởng đó, VR360 phát triển vrFairs (tiền thân của vrMall) – nền tảng tổ chức hội nghị, triển lãm, hội chợ trong không gian thực tế ảo.

“Với đơn hàng này, VR360 lần đầu tiên đến gần hơn với công chúng, mở ra những cơ hội mới. Sau hợp tác với Sở KH&CN TP Đà Nẵng, chúng tôi tiếp tục phối hợp cùng Sở Du lịch Đà Nẵng triển khai dự án Một chạm đến Đà Nẵng, đưa hình ảnh du lịch địa phương lên không gian ảo”, ông Quang chia sẻ.

Sau hơn sáu năm hoạt động, VR360 đã phục vụ hơn 350 khách hàng và triển khai khoảng 600 dự án trên khắp cả nước. Bên cạnh các sản phẩm như Virtual Tour, vrMall, công ty tiếp tục hoàn thiện hệ giải pháp lõi gồm Bản đồ số du lịch thông minh vrSmart Tourism, Đào tạo thực tế ảo vrTraining, Phòng mô phỏng vật liệu Roomzify…

Với những nỗ lực này, doanh thu hàng năm của VR360 đạt từ 3-5 tỷ đồng. Mặc dù con số còn khá khiêm tốn, nhưng với những gì đã nỗ lực cho thấy khát vọng định vị sản phẩm công nghệ mang tên Made in Viet Nam đang được đội ngũ kỹ sư trẻ Đà Nẵng khát khao khằng định.

Chia sẻ về định hướng phát triển trong thời gian tới, ông Trịnh Công Duy, Chủ tịch DTGroup, cho biết VR360 sẽ mở rộng khả năng ứng dụng thực tế ảo, phát triển bản đồ số Việt Nam hoàn chỉnh và tích hợp AI để nâng cao hiệu quả vận hành, phân tích và đề xuất cho người dùng.

VR360 và AIAIVN ký thoả thuận hợp tác phát triển các sản phẩm trí tuệ nhân tạo.

“VR360 sẽ phối hợp với các đơn vị công nghệ trong hệ sinh thái DTG để phát triển những giải pháp toàn diện hơn, với các công nghệ cốt lõi như digital twin hay local AI. Chúng tôi hướng tới hỗ trợ các sở, ban, ngành trong công tác quản lý, giám sát và thống kê. Không phải chỉ trình diễn công nghệ, mà là đưa AI và Digital Twin đến với mọi tổ chức, để đô thị, doanh nghiệp và người dân đều hưởng lợi từ dữ liệu số bằng chính sản phẩm Made in Vietnam”, ông Duy nhấn mạnh.