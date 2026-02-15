Doanh nghiệp rải tiền thưởng tết trên bàn tiệc cho nhân viên tự lấy: Sai một tờ phạt mười

Một doanh nghiệp thưởng Tết rải tiền thưởng trên bàn tiệc tất niên, tạo không khí vui vẻ, phấn khởi cho nhân viên đón năm mới.

Công ty TNHH chế tạo cần cẩu Khoáng Sơn tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) năm ngoái (2025) làm ăn hiệu quả tốt, lợi nhuận tới 270 triệu NDT (1.012,5 tỷ VND). Ông Thôi Bồi Quân, nhà sáng lập công ty quyết định trích 180 triệu NDT (675 tỷ VND), tương đương gần 70% lợi nhuận, để chia cho 7.000 nhân viên.

Công ty cho biết tiền thưởng cuối năm được phát theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Hôm 13/2, tại bữa tiệc kỷ niệm thường niên (tiệc tất niên), công ty bày 60 triệu NDT (225 tỷ VND) tiền mặt được rải trên mặt bàn để các nhân viên xuất sắc được thưởng lên đếm tiền – ai đếm được bao nhiêu lấy bấy nhiêu.

Nhân viên ban tổ chức khiêng tiền thưởng ra. Ảnh: CTN.



Tuy nhiên, mọi chuyện cũng không đơn giản đối với những người không thận trọng và hấp tấp: 60 triệu NDT tiền mệnh giá 100 tệ được trải kín trên những chiếc bàn dài. Các nhân viên ở tuyến đầu trực tiếp sản xuất có thâm niên khác nhau được chia thành các nhóm được đếm trong 5 phút, 10 phút và 15 phút. Mỗi nhóm lần lượt lên sân khấu đếm tiền trong thời gian giới hạn, đếm được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu.

60 triệu NDT tiền mặt mệnh giá 100 NDT được rải ra mặt bàn. Ảnh: CTN.



Tại hiện trường, ban tổ chức đã bố trí 40 máy đếm tiền để hỗ trợ khâu kiểm tra. Quy định đếm tiền như sau: Trong thời gian quy định (5,10 và 15 phút), người đếm không được sử dụng bất kỳ công cụ hỗ trợ nào; hết thời gian quy định phải lập tức dừng đếm; sau khi kết thúc, nhân viên được thưởng phải báo lại chính xác số tiền mình đếm được và ký xác nhận. Sau đó mang số tiền đếm được đến khu vực máy đếm tiền để kiểm tra. Nếu số tự báo trùng khớp với kết quả máy kiểm đếm, người đếm được mang toàn bộ số tiền đó về.

Quy định nêu rõ “sai một phạt mười”, tức là nếu đếm sai một tờ (100 NDT) sẽ bị trừ tương ứng giá trị của mười tờ (1.000 NDT); số tiền cuối cùng được tính theo phần còn lại sau khi đã khấu trừ.

Ra sức đếm tiền trong thời gian cho phép. Ảnh: CTN.



Hoạt động đếm tiền được tổ chức theo từng tổ/nhóm, số tiền nhận được sẽ chia đều cho các thành viên trong nhóm. Bất kỳ hành vi gian lận nào sẽ bị hủy tư cách tham gia, kết quả đếm bị vô hiệu.

Phóng viên tìm hiểu được biết có người trong 10 phút đã đếm được 91.000 NDT. Sau khi kiểm tra lại, phát hiện đếm thừa hai tờ, vì vậy bị trừ 2.000 NDT, được mang về 89.000 NDT. Có nhân viên cho biết đếm tiền đến mỏi cả tay. Sau khi kết thúc phần đếm tiền, ông Thôi Bồi Quân lại tuyên bố sẽ thưởng thêm 3 triệu NDT.

Theo truyền thông, nhân viên nhanh nhất đếm được 100.000 NDT trong 15 phút; tuy nhiên cũng có người do đếm sai nhiều nên cuối cùng bị trừ ngược tới 22.000 NDT.

Quang cảnh hiện trường rất náo nhiệt. Ảnh: CTN.



Sau phần đếm tiền, ông chủ Thôi Bồi Quân phát biểu tại chỗ và cúi chào cảm ơn các nhân viên của doanh nghiệp. Ông nói, ngày 14/2 là Lễ Tình nhân, nên ông muốn nhân viên đưa vợ/chồng đến tham dự bữa tiệc. “Cảm ơn hàng nghìn nhân viên của tập đoàn đã đoàn kết và nỗ lực như vậy. Thưởng thêm 500 tệ thì cũng là 500, giúp được thêm chút nào hay chút đó. Một lần nữa cảm ơn từng nhân viên của tập đoàn, các bạn hãy dũng cảm xông pha, cá nhân tôi và công ty đều ủng hộ nhân viên thử sức mình”.

Bảng điện tử cho thấy trong lượt này có 2 người đếm sai bị trừ ngược tới 22.000 và 6.000 NDT; người đếm được nhiều nhất nhận 74.000 NDT. Ảnh: CTN.



Thôi Bồi Quân cũng nhắc nhở mọi người rằng tiền mặt là vua, không nên chi tiêu quá mức.Trước đây, ông chủ Thôi Bội Quân cũng nhiều lần trích tỷ lệ lợi nhuận cao để chia thưởng. Năm 2024, công ty đạt lợi nhuận ròng 260 triệu NDT, trong đó 170 triệu NDT được ông dành chia cho nhân viên, duy trì tỷ lệ khoảng 65%–70%.

Lãnh đạo công ty cho biết doanh nghiệp áp dụng mô hình chia sẻ lợi nhuận, hy vọng tạo nên vòng tuần hoàn ổn định giữa hoạt động kinh doanh và việc cùng nhân viên chia sẻ thành quả.

Các máy đếm tiền được sử dụng để hỗ trợ kiểm tra lại số tiền.



Trước danh xưng “ông chủ phát tiền được yêu thích nhất cõi mạng”, ông Thôi Bội Quân nói: “Không phải tôi thích phát tiền, mà những người trẻ đang gánh số tiền nợ mua xe, nợ mua nhà, giúp được chút nào hay chút đó”.

Ông cũng nói: “Tôi phát tiền cho nhân viên của mình có sai không? Chắc không sai chứ.”

Trước ý kiến cho rằng đây là chiêu trò đánh bóng tên tuổi, Thôi Bội Quân nói: “Tôi chưa từng nghĩ sẽ trở thành người nổi tiếng trên mạng, càng không có ý định bán hàng online, cũng không cố tình câu views, chạy theo lượt truy cập”.

Ông chủ Thôi Bội Quân phát biểu tại bữa tiệc tất niên. Ảnh: Singtao.



Ngoài tiền thưởng cuối năm, công ty Khoáng Sơn còn có các khoản trợ cấp dịp lễ tết như: phát tiền mặt và quà vào Ngày Quốc tế Phụ nữ, trợ cấp về quê nghỉ phép hưởng nguyên lương trong mùa thu hoạch lúa mì, phụ cấp nắng nóng…

Bên cạnh đó công ty còn có chế độ “tiền hiếu kính”, mỗi tháng gửi cho cha mẹ nhân viên từ 500–2.000 NDT, đồng thời đã nhiều năm liền tổ chức cho phụ huynh nhân viên đi du lịch.

Ông Thôi Bồi Quân cũng nhắc nhở các nhân viên rằng “tiền mặt là vua, không nên chi tiêu quá mức”.

Ngay khi thông tin về sự kiện này được đưa trên báo chí, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ! Nhiều người để lại bình luận: “Tôi cũng muốn có một ông chủ như vậy”.

Theo Singtao, LTN