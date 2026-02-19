Hội An đông vui ngày Mùng 3 Tết

Xã hội
Sức hút từ diễn đàn công nghệ duy nhất phát triển ngành khách sạn
Không chỉ khởi xướng một sự kiện, ông Nguyễn Đức Quỳnh cùng cộng sự đã xây dựng HorecFex thành nơi chia sẻ tri thức, trải nghiệm công nghệ và kết nối doanh nghiệp; mang lại hiệu quả lớn với hệ sinh thái khách sạn Việt Nam.
Hơn 1.500 tài xế uống bia rượu vẫn lái xe
Ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, trên toàn quốc có 6.129 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị phát hiện, xử lý. Trong đó, 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý.
Hơn 200 du khách Thái Lan xông đất Đà Nẵng
Ngày 17/2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ), Đà Nẵng đón hơn 200 du khách quốc tế đến Đà Nẵng xông đất ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026.
Nhịp vó ngựa và khát vọng vươn mình
Từ chiến mã giữ nước đến biểu tượng tinh thần trong đời sống hôm nay, con ngựa in dấu bền bỉ trong lịch sử và ký ức văn hóa của người Việt.
Năm khởi đầu phát triển trong kỷ nguyên mới
Đại hội Đảng XIV đầu năm 2026 đánh dấu bước chuyển lớn trong tầm nhìn và chiến lược phát triển quốc gia. Những nền tảng thể chế được xây dựng trong giai đoạn 2024–2025 đang tạo ra đường băng để Việt Nam bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới.
Khoảnh khắc pháo hoa rực sáng chào năm mới 2026
Khoảnh khắc giao thừa, nhiều người dân và du khách tập trung để chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực rỡ màu sắc ở Hà Nội.
Chợ Hoa xuân Đà Nẵng "đại hạ giá" chiều 29 Tết Bính Ngọ
Ghi nhận tại chợ hoa xuân Đà Nẵng trong chiều 29 Tết Bính Ngọ 2026, hầu hết các loại cây cảnh đều giảm giá, nhưng sức mua không mạnh.
Người dân Đà Nẵng đổ về check-in bên linh vật Kim Mã 4.0 chào đón năm mới
Sau những bộn bề chuẩn bị cho Tết, ngày 16/2 (29 Tết Bính Ngọ), người dân và du khách Đà Nẵng đổ về công viên phía Tây cầu Rồng, nơi có linh vật Kim Mã 4.0 và đường hoa để du xuân.
Văn khấn Giao thừa Tết Bính Ngọ: Chuyên gia lưu ý điều quan trọng nhất
Cúng giao thừa là lễ cúng đầu tiên trong năm, là một nghi lễ quan trọng. Với những năm gắn với 12 con giáp, gia chủ có thể linh hoạt thêm thắt những ước vọng mang tính biểu trưng của linh vật chủ năm.
Những lời chúc Tết Bính Ngọ 2026 may mắn, tài lộc và bình an
Tết Bính Ngọ 2026 là dịp để gửi đi những lời chúc tốt lành và năng lượng tích cực. Với sự hỗ trợ từ AI, VietTimes gợi ý bộ lời chúc hay, từ trang trọng đến hài hước, phù hợp cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và sếp trong ngày đầu năm.
Thông xe cầu phao Đoan Hùng, ô tô dưới 7 chỗ được lưu thông
Cầu phao Đoan Hùng bắc qua sông Lô nối hai tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang chính thức được đưa vào khai thác, cho phép ô tô dưới 7 chỗ lưu thông qua lại.
Tổng bí thư Tô Lâm dâng hương tại Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long và Di tích nhà 67
Tổng bí thư Tô Lâm đã dâng hương tại Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long và Nhà 67, tưởng nhớ các bậc tiên đế và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong không khí trang nghiêm của ngày Tết cổ truyền.
Danh sách 19 Ủy viên Bộ Chính trị ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Tất cả 19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV đều tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Ngày giờ đẹp xuất hành, khai trương đầu năm Bính Ngọ 2026
Trong dịp Tết Nguyên đán, nhiều người thường chọn xuất hành hoặc mở hàng vào những ngày đẹp với hy vọng khởi đầu một năm mới suôn sẻ và thịnh vượng.
Muốn ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND cần đáp ứng những điều kiện nào?
Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, người ứng cử phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định.
Tổng bí thư Tô Lâm ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Hà Nội
Tổng bí thư Tô Lâm ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ứng cử tại TP.HCM và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ứng cử tại Đà Nẵng.
Bố trí, xếp lương viên chức theo vị trí việc làm trước ngày 1/7
Để triển khai Luật Viên chức mới, lãnh đạo bộ ngành, địa phương phải hoàn thành việc xếp lương tương ứng với vị trí việc làm đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý trước 1/7.
Không được yêu cầu người dân nộp các giấy tờ đã tích hợp trên VNeID
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Công văn số 159 của Thủ tướng về việc tái sử dụng thông tin, dữ liệu đã được kết nối, chia sẻ để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.
Thủ tướng yêu cầu làm cầu phao qua sông Lô trong 2 ngày
Để phục vụ đi lại thuận tiện của người dân trong lúc công trình cầu Sông Lô hư hỏng, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô, thực hiện trong 2 ngày và hoàn thành trước 29 Tết.
Đột phá và phát triển trong kỷ nguyên mới
Nhân dịp Tết Bính Ngọ, VietTimes trân trọng gửi tới quý bạn đọc số báo đặc biệt xoay quanh vai trò của công nghệ và chuyển đổi số trong việc đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ.