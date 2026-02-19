close Đăng nhập

Hội An đông vui ngày Mùng 3 Tết

Hồ Xuân Mai
Hồ Xuân Mai

Sau những nghi lễ của ngày Mồng 1 Tết, người dân Đà Nẵng bắt đầu đi du xuân. Hội An được chọn là điểm đến trong những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026.

vt-hoi-an-16.png
Những con phố ở Hội An đón hàng nghìn du khách ngày đầu năm mới.
vt-hoi-an-21.png
Chùa Cầu, Hội An đông kín khách
vt-hoi-an-22.png
Các tuyến phố Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, Trần Phú... cũng đông đúc du khách
vt-hoi-an-19.png
Khách đổ về phố cổ Hội An mỗi lúc một đông
vt-hoi-an-11.png
Du khách xúng xính áo dài dạo phố cổ
vt-hoi-an-9.png
Một em bé nước ngoài được người thân cõng trên vai khi tham quan phố cổ.
vt-hoi-an-7.png
vt-hoi-an-8.png
Tết của những em ở phố cổ Hội An
vt-hoi-an-12.png
Cùng bạn bè, người thân thưởng thức cà phê buổi sáng là một cách khác để tận hưởng không khí Tết ở Hội An
vt-hoi-an-17.png
Đến Hội An, du khách còn thưởng thức ẩm thực Cao Lầu phố Hội
vt-hoi-an-15.png
Và ăn chè trên phố cổ
vt-hoi-a-1.png
Hay chọn cho mình một chú Tò he bằng đất nung
vt-hoi-an-2.png
Hoặc một món lưu niệm nhân ngày Tết trên phố
vt-hoi-an-20.png
Không gian trang trí rực rỡ Tết ở một nhà hàng trên phố cổ Hội An
vt-hoi-an-4.png
Ông Đồ cho chữ trên phố đông người qua.
vt-hoi-an-10.png
Con giống gấp bằng lá dừa cũng là nét thú vị thu hút du khách tới Hội An dịp Tết
vt-hoi-an-14.png
Hội quán Phúc Kiến, nơi người dân tìm đến để cầu an dịp năm mới
vt-hoi-an-13.png
Những tờ sớ mong cầu năm mới bình an, tài lộc được treo ở Hội quán.
vt-hoi-an-23.png
Xin lộc đầu năm tại Hội quán Phúc Kiến là một phong tục đầu năm của người Hội An
vt-hoi-an-3.png
Du khách tiếp tục đổ về Hội An trong hành trình du xuân Bính Ngọ 2026.

