Sử dụng AI sắm quà Tết trở thành xu hướng mới ở Trung Quốc

Dựa trên dữ liệu từ nhiều nền tảng mua sắm Trung Quốc, năm nay, tặng quà Tết đang chuyển từ "tặng đồ vật" sang "tặng tấm lòng". Những người trẻ trước đây thường chỉ biết tận hưởng không khí Tết nay đã trở thành lực lượng chính lo liệu Tết, đang định nghĩa lại những phong tục truyền thống bằng một cách nhẹ nhàng và "chân thành" hơn.

Trên các nền tảng mua sắm trực tuyến, số lượng tìm kiếm các bao lì xì đặc trưng "quốc triều" (phong cách Trung Quốc) tăng hơn 700%, tìm kiếm "sản phẩm sáng tạo năm Ngọ" tăng gần 1.000%, và các sản phẩm kết hợp giữa "màu sắc may mắn" và "thiết kế quốc triều" ngày càng được ưa chuộng.

Các thiết bị điện gia dụng có giá trị cao trở thành món quà Tết chủ lực cho "quà Tết cho ông bà", ví dụ như robot hút bụi, máy rửa bát và các thiết bị điện tử thông minh khác có doanh số tại các thị trường huyện tăng vọt hơn 100%, những người trẻ đang sử dụng thiết bị điện thông minh để "giảm gánh nặng" cho cha mẹ.

Tìm kiếm tư vấn thiết kế hộp quà theo các phong cách thời thượng. Ảnh: CCTV/Jimu.



Một điểm quan trọng là chọn những hộp quà văn hóa sáng tạo có tính "di sản văn hóa phi vật thể" hoặc "hợp tác với bảo tàng" – tức hộp quà Tết được thiết kế với hình ảnh từ các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng trong bảo tàng - không chỉ mang "hương vị văn hóa" mà còn dễ chụp ảnh chia sẻ, nâng cao giá trị cảm xúc; khi mua quà Tết là các thiết bị gia dụng, nên tránh các đợt cao điểm vận chuyển.

Ngoài việc các loại quà Tết mà mọi người mua thay đổi, cũng xuất hiện một cách mua sắm mới. Đó là ngày càng nhiều người trẻ bắt đầu sử dụng các mô hình AI lớn để "giúp" mua quà Tết.

Trương Lan, một bạn trẻ kể lại chuyện cô sử dụng mô hình AI để tư vấn tặng quà. Cô nêu câu hỏi: "Cha mẹ tôi đều ngoài 60 tuổi, ba tôi bị bệnh cột sống, mẹ tôi thích nhảy dân vũ; với ngân sách 2000 Nhân dân tệ, xin giúp tôi đề xuất những món quà Tết vừa thực tế vừa có 'hương vị Tết' để biếu cha mẹ”.

Mô hình AI đưa ra tư vấn: "Dựa trên tình trạng của cha mẹ bạn, với ngân sách 2000 Nhân dân tệ, chiến lược lý tưởng là 'chăm sóc chính xác cột sống của ba, hỗ trợ đầy đủ sở thích của mẹ', kết hợp chọn lựa quà vừa thực tế vừa đầy tâm ý".

Các tư vấn của mô hình AI về loại quà, giá cả và video hướng dẫn sử dụng. Ảnh: CCTV/Jimu.



Cụ thể hơn, mô hình AI đề xuất: mua máy massage lưng cho cha + loa Bluetooth cho mẹ nhảy dân vũ + cuốn lịch bàn gia đình tùy chỉnh. Hệ thống cũng cung cấp liên kết so sánh giá và video lắp đặt. Trương Lan có thể đặt hàng chỉ với một cú click, và mô hình AI còn tạo ra lời chúc âm thanh để cô gửi thẳng đến điện thoại của cha mẹ.

Một điểm quan trọng cần lưu ý: Khi chọn quà Tết bằng mô hình AI, đừng quên cung cấp các thông tin quan trọng như tuổi tác, tình trạng sức khỏe, sở thích... kết quả sẽ chính xác hơn; sau khi đặt hàng, bạn có thể yêu cầu AI tự động tạo "hướng dẫn sử dụng", in ra và gửi kèm trong hộp quà, để cha mẹ có thể dễ dàng sử dụng khi mở quà.

Hiện nay, quà Tết thực sự không còn chỉ là những món đồ trên kệ hàng, mà là những sự quan tâm ẩn sâu trong từng chi tiết, là sự chăm sóc vượt qua ngàn dặm thể hiện sự quan tâm. Thực ra, cha mẹ không cần món quà đắt tiền, mà là biết rằng đứa con từng vội vàng ra khỏi nhà làm ăn ngày xưa, nay sẵn sàng chậm lại, dành thời gian bên họ và cùng họ đón một cái Tết đoàn tụ gia đình ấm cúng.

Theo Jimu News