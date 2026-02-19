Triều Tiên trưng bày số lượng lớn tên lửa phóng loạt kiểu mới cỡ lớn 600 mm

Triều Tiên ra mắt hệ thống tên lửa phóng loạt tầm xa, tích hợp công nghệ AI, chuẩn bị cho các chiến dịch chiến lược và nâng cao sức mạnh quân sự.

Trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 9, ngày 18/2 Triều Tiên đã khai mạc triển lãm trưng bày công khai loại tên lửa phóng loạt mới, ngầm ám chỉ khả năng tấn công hạt nhân của nước này. Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã tham dự buổi lễ.

Đại diện ban lãnh đạo doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng báo cáo với ông Kim Jong-un rằng trong vòng hai tháng, các công nhân của nhà máy đã tăng sản lượng thêm 50 hệ thống pháo phản lực loại mới cỡ lớn 600mm này để trao tặng Đại hội lần thứ 9 của Đảng Lao động Triều Tiên. Hành động này được coi là một sự phô trương sức mạnh quân sự của Triều Tiên trước thềm một hội nghị chính trị quan trọng, đồng thời báo hiệu hướng phát triển trong tương lai của lực lượng quốc phòng.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát, kiểm tra hệ thống vũ khí. Ảnh: KCNA/Singtao.



Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), đại diện ban lãnh đạo doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng báo cáo với ông Kim Jong-un rằng 50 xe phóng tên lửa phóng loạt này là kết quả của việc tăng cường sản xuất tại các nhà máy quân sự trong vòng hai tháng qua để trao tặng Đại hội lần thứ 9 của Đảng Lao động Triều Tiên.

Tầm bắn của loại vũ khí này ước tính có thể lên tới gần 400 km, đủ để bao phủ toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc. Vì có tầm bắn xa và tính năng dẫn đường chính xác, các cơ quan tình báo của Hàn Quốc và Mỹ đã xếp loại nó vào nhóm tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM). Ông Kim Jong-un trong bài phát biểu của mình đã tuyên bố rằng hệ thống này tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống dẫn đường phức hợp, sẽ "thay đổi hoàn toàn vai trò và khái niệm của pháo binh trong chiến tranh hiện đại".

Tổng số 50 hệ thống tên lửa phóng loạt cỡ 600mm được bàn giao và trưng bày. Ảnh: KCNA/Singtao.



Bài phát biểu của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại lễ ra mắt vũ khí đặc biệt này rất đáng chú ý. Ông nhấn mạnh rằng tên lửa phóng loạt này phù hợp để thực hiện "những cuộc tấn công đặc biệt hay nhiệm vụ chiến lược", đây được xem như là một sự ám chỉ mạnh mẽ rằng vũ khí này có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân chiến thuật.

Ông Kim Jong-un cho biết, loại vũ khí được trao tặng Đại hội Đảng tại buổi lễ lần này là hệ thống pháo phản lực đa nòng siêu chính xác tầm xa 600 mm. Loại vũ khí này kết hợp độ chính xác và uy lực của tên lửa đạn đạo chiến thuật với khả năng bắn loạt của pháo phản lực, được ông mô tả là vũ khí tấn công tập trung có sức công phá mạnh nhất thế giới. Ông nhấn mạnh rằng tuy đây là pháo phản lực, nhưng về độ chính xác và sức mạnh thì thực tế không khác gì tên lửa đạn đạo chính xác cao. Tuy nhiên, hiện chưa thể công bố nguyên tắc và phương thức vận hành của hệ thống vũ khí này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: KCNA/Singtao.



Nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định rằng việc duy trì lập trường kiên quyết với đối phương, tăng cường sức mạnh quân sự ở mức cao nhất và thực hiện các biện pháp ứng phó mang tính tấn công là bảo đảm căn bản cho môi trường an ninh của Triều Tiên. Ông cho biết Đại hội lần thứ 9 của Đảng Lao động Triều Tiên sẽ làm rõ phương hướng và mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo trong xây dựng lực lượng tự vệ của nước này.

Ông Kim Jong-un cũng nói rằng Đại hội Đảng sắp tới sẽ lấy các thành tựu quân sự này làm nền tảng để trình bày các kế hoạch và mục tiêu phát triển quốc phòng trong giai đoạn tiếp theo.

Các đại biểu tham dự buổi lễ tham quan các dàn phóng tên lửa kiểu mới. Ảnh: KCNA/Singtao.



Các nhà phân tích dự đoán rằng Triều Tiên có thể công bố thêm các kế hoạch phát triển các hệ thống vũ khí mới trong tương lai. Những bức ảnh được công bố chính thức cho thấy số lượng lớn tên lửa phóng loạt đã được gắn trên các xe phóng, điều này cho thấy loại vũ khí này có thể đã đi vào giai đoạn triển khai thực tế, chứ không chỉ là sản phẩm nguyên mẫu.

Theo Singtao, IFeng