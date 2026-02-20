Mỹ ra tối hậu thư 10–15 ngày với Iran, cảnh báo "điều tồi tệ" sắp xảy đến

Ông Trump cảnh báo Iran phải đạt thỏa thuận về chương trình hạt nhân trong vòng 10–15 ngày nếu không sẽ đối mặt “những điều rất tồi tệ”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/2 cảnh báo Iran phải đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân, nếu không “những điều thực sự tồi tệ” sẽ xảy ra. Ông đặt ra thời hạn từ 10 đến 15 ngày, trong khi Tehran đáp trả bằng lời đe dọa sẽ tấn công các căn cứ Mỹ trong khu vực nếu bị tấn công.

Trong bối cảnh Mỹ tăng cường triển khai lực lượng quy mô lớn tại Trung Đông, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến rộng hơn, ông Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran nhằm chấm dứt tình trạng đối đầu căng thẳng đang diễn ra tốt đẹp, nhưng nhấn mạnh Tehran phải đạt được một thỏa thuận “có ý nghĩa”.

“Nếu không, những điều tồi tệ sẽ xảy ra”, ông Trump – người nhiều lần đe dọa tấn công Iran – phát biểu tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình do ông thành lập ở Washington.

Ông Trump nhắc lại các cuộc không kích của Mỹ hồi tháng 6, nói rằng tiềm lực hạt nhân của Iran đã bị “tàn phá nặng nề”, đồng thời để ngỏ khả năng “có thể phải tiến thêm một bước nữa, hoặc có thể không”.

“Các bạn sẽ biết trong khoảng 10 ngày tới”, ông nói. Khi được yêu cầu làm rõ, ông nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một: “Tôi nghĩ như vậy là đủ thời gian, 10 đến 15 ngày, tối đa”.

Tuy nhiên, ông từ chối đưa ra chi tiết cụ thể, ngoài việc tiếp tục cảnh báo về “những điều thực sự tồi tệ” và khẳng định Iran bằng cách này hay cách khác sẽ phải đạt thỏa thuận.

Trong một bức thư gửi Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Tehran tuyên bố sẽ không khởi động chiến tranh, nhưng “nếu bị xâm lược quân sự, Iran sẽ đáp trả dứt khoát và tương xứng” theo quyền tự vệ.

“Tất cả các căn cứ, cơ sở và tài sản của lực lượng thù địch trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp”, bức thư nêu rõ. “Mỹ sẽ phải chịu hoàn toàn và trực tiếp trách nhiệm về mọi hậu quả không thể đoán trước và không kiểm soát được”.

Ông Trump: “Đàm phán tốt đẹp”

Những lời đe dọa ném bom Iran của ông Trump, trong bối cảnh hai bên còn nhiều bất đồng về chương trình hạt nhân của Tehran, đã đẩy giá dầu tăng cao. Cùng ngày, một tàu hộ tống Nga tham gia cuộc tập trận hải quân dự kiến với Iran tại Vịnh Oman – tuyến hàng hải quan trọng đối với năng lượng toàn cầu.

Các nhà đàm phán Iran và Mỹ đã gặp nhau hôm thứ Ba trong tuần. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết hai bên đã thống nhất được “các nguyên tắc chỉ đạo”. Tuy nhiên, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm thứ Tư cho biết hai bên vẫn còn bất đồng ở một số vấn đề.

Ông Trump nói rằng “các cuộc đàm phán tốt đang diễn ra”, và một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Iran sẽ đưa ra đề xuất bằng văn bản nhằm giải quyết các quan ngại của Washington.

Ông Trump kêu gọi Tehran tham gia cùng Mỹ trên “con đường hòa bình”.

“Họ không thể có vũ khí hạt nhân, điều đó rất đơn giản”, ông nói. “Không thể có hòa bình ở Trung Đông nếu họ có vũ khí hạt nhân”.

Iran từ chối đưa ra những nhượng bộ lớn về chương trình hạt nhân, dù khẳng định chương trình này phục vụ mục đích hòa bình. Mỹ và Israel trước đây cáo buộc Tehran tìm cách phát triển bom hạt nhân.

Trước đó trong hôm 19/2, Nga cảnh báo về “một sự leo thang căng thẳng chưa từng có” xung quanh Iran và kêu gọi kiềm chế trong bối cảnh Mỹ gia tăng hiện diện quân sự tại khu vực – động thái mà một quan chức Mỹ cho biết sẽ hoàn tất vào giữa tháng 3.

Theo Reuters