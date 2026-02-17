Mô hình J-35 bị "thiên tài công nghệ Mỹ" đo bằng thước cuộn và chê bai, Trung Quốc tức giận

Hành động đo mô hình J-35 của Trung Quốc của Luckey và lời bình luận đã châm ngòi phản ứng dữ dội từ truyền thông nhà nước và giới quân sự Trung Quốc.

Palmer Luckey không tin J-35 đạt tiêu chuẩn

Theo thông tin từ Global Times, tại Triển lãm Hàng không Singapore lần thứ 10, máy bay chiến đấu đa năng tàng hình thế hệ mới của Trung Quốc J-35A được đặt ở vị trí trung tâm của gian hàng Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC).

Lần này, AVIC đã trưng bày mô hình tỷ lệ 1:2 của J-35A, nhưng J-35A vẫn là một trong những sản phẩm thu hút sự chú ý lớn nhất tại triển lãm, với rất nhiều khán giả dừng lại để thảo luận sôi nổi. J-35A được trưng bày cùng các loại máy bay chiến đấu chủ lực khác của Trung Quốc như J-20, Z-20, Y-20, và J-10CE, những sản phẩm này đã qua thực chiến đầu tiên ở nước ngoài vào năm ngoái, thể hiện rõ thương hiệu hàng không quân sự Trung Quốc.

Chuyện bắt đầu bằng việc hôm 6/2, Palmer Luckey, người sáng lập công ty quốc phòng Mỹ Anduril Industries, đã dùng thước cuộn để đo mô hình máy bay chiến đấu tàng hình J-35A của Trung Quốc tại gian hàng của AVIC. Sau đó, ông đã đăng trên nền tảng X rằng “Not convinced China’s J-35 measures up to the real deal” (không tin chiếc máy bay này có thể đạt tiêu chuẩn máy bay chiến đấu thực sự).

Mô hình J-35 tỷ lệ 1:2 được trưng bày tại Triển lãm hàng không Singapore. Ảnh: Huanqiu.



Hành động này ngay lập tức đã khiến các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc phản ứng dữ dội. Hoàn Cầu Thời báo đã chỉ trích "để đo chính xác, cần phải dùng caliper (thước cặp)", và nói hành động dùng thước cuộn là "nghệ thuật hành vi", "thiếu đạo đức nghề nghiệp".

Báo này dẫn lời chuyên gia quân sự Trung Quốc Trương Học Phong nói rằng “công ty Anduril do Palmer Luckey sáng lập không có bất kỳ kinh nghiệm nào trong việc phát triển máy bay chiến đấu có người lái, trước đây công ty chỉ thiết kế một máy bay không người lái hợp tác chiến đấu có tên YFQ-44A, vì vậy ông ta không đủ tư cách để đánh giá máy bay chiến đấu tàng hình của Trung Quốc”.

Anduril là một công ty quốc phòng của Mỹ được Palmer Luckey sáng lập vào năm 2017, chuyên cung cấp các hệ thống UAV và hệ thống chống UAV. Công ty này đã giao các hệ thống tên lửa cho Đài Loan. Tháng 7/2024, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp đối phó đối với Anduril và 5 công ty quốc phòng khác của Mỹ. Để bảo vệ lợi ích quốc gia, vào tháng 1/2025, Bộ Thương mại Trung Quốc đã đưa Anduril vào "Danh sách thực thể không đáng tin cậy" do công ty này tham gia vào việc bán vũ khí cho Đài Loan.

Bài báo này sau đó đã được trang mạng chính thức của quân đội Trung Quốc đăng lại và cho rằng Palmer Luckey đã "bôi đen" máy bay J-35.

Vì sao Trung Quốc lại tức giận?

Ý kiến phân tích cho rằng hành động của Luckey đã trực tiếp đụng đến điểm yếu và nỗi lo ngại của chiến dịch tuyên truyền quân sự của Trung Quốc. Đồng thời, Trung Quốc cũng rất lo ngại trước sức mạnh của Anduril Industries và khả năng hợp tác của họ với Đài Loan.

Trong thời kỳ đầu của chiến lược "giấu mình chờ thời", Trung Quốc đã tìm cách giảm bớt hình ảnh "mối đe dọa Trung Quốc" bằng cách làm cho quân đội Trung Quốc trở nên "khép kín", "mờ ảo" và "lạc hậu" trong mắt quốc tế, đồng thời nhấn mạnh rằng công tác tuyên truyền quân sự phải "thích nghi với thói quen tư duy của đối tượng nước ngoài".

Tuy nhiên sau đó, quân đội Trung Quốc đã nỗ lực trong việc xây dựng chiến lược tuyên truyền đối ngoại. Các hoạt động như họp báo của Bộ Quốc phòng, các buổi gặp mặt báo chí, ngày mở cửa quân sự, Sách trắng Quốc phòng, trao đổi văn hóa quân sự quốc tế và phỏng vấn truyền thông đã trở thành những công cụ để họ thể hiện sức mạnh.

Tiêm kích tàng hình J-35A của Trung Quốc. Ảnh: Creaders.



Khi Trung Quốc đấu tranh giành quyền kiểm soát khu vực và đối đầu với Mỹ, các chiến dịch tuyên truyền quân sự của họ ngày càng trở nên quyết liệt.

J-35 là một máy bay chiến đấu tàng hình do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc phát triển, và đã được trưng bày ở nhiều triển lãm hàng không gần đây. Các cơ quan truyền thông của Trung Quốc không giấu giếm mục đích tuyên truyền hình ảnh của J-35, coi nó như một biểu tượng của "sức mạnh quốc gia" và "tinh thần yêu nước", đặc biệt nhắm đến đối tượng thanh niên. Trung Quốc thường xuyên nhấn mạnh các chỉ số vượt trội của J-35, nhằm tạo ra ấn tượng rằng nó có thể so sánh với F-35 của Mỹ.

Hành động của Palmer Luckey đã "dội một gáo nước lạnh" vào chiến dịch tuyên truyền quốc phòng của Trung Quốc. Có ý kiến bình luận rằng hành động của Luckey là một sự công kích có chủ đích nhằm vào chiến dịch xuất khẩu máy bay chiến đấu tàng hình này của Trung Quốc.

Tính đến nay, bài đăng của Luckey về việc đo máy bay J-35 đã thu hút gần 500.000 lượt xem. Các bình luận của cư dân mạng cho rằng: "J-35 của Trung Quốc chỉ là một con hổ giấy bị thổi phồng quá mức. Công nghệ quân sự của họ không bao giờ đạt được hiệu quả như quảng cáo”. Có cư dân mạng còn chế giễu "mô hình là sở trường của họ", "dùng thước cuộn cũng có thể phát hiện ra vấn đề”…

Ngoài việc Palmer Luckey đã chỉ trích trực tiếp khả năng của J-35, ông còn liên tục hợp tác và cung cấp các công nghệ quân sự hiện đại như UAV, tên lửa hành trình giá rẻ và các hệ thống phòng thủ khác cho Đài Loan.

Palmer Luckey được xem như là một thiên tài trong ngành công nghệ. Khi mới 19 tuổi, ông đã cải tiến công nghệ VR và đưa ngành công nghiệp thực tế ảo trở lại. Vào năm 21 tuổi, công ty của ông được Facebook mua lại, khiến ông trở thành tỷ phú trẻ nhất thế giới. Sau đó, ông tách ra và sáng lập Anduril Industries, được biết đến như một đại diện của ngành công nghiệp quốc phòng mới của Mỹ, với mô hình sản xuất nhanh, giá rẻ và kết hợp AI, đã làm thay đổi cục diện ngành quốc phòng Mỹ.

Luckey cũng đã nhiều lần thăm Đài Loan, và trong chuyến thăm vào tháng 8 năm ngoái, ông đã chỉ ra rằng Đài Loan có khả năng phát triển công nghiệp quốc phòng, với khả năng tự thiết kế và sản xuất vũ khí và linh kiện. Anduril còn mở văn phòng tại Đài Loan và hợp tác với các cơ quan quốc phòng của Đài Loan, ký kết các thỏa thuận phát triển các hệ thống tiên tiến, bao gồm cả hệ thống chỉ huy AI và phương tiện không người lái.

Theo Creaders, Huanqiu

