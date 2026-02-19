Mỹ có thể tấn công Iran vào cuối tuần: Ông Trump đã ra quyết định cuối cùng?

Quân đội Mỹ có thể trong tư thế sẵn sàng tấn công Iran ngay cuối tuần trong bối cảnh Trung Đông leo thang căng thẳng. Ông Donald Trump chưa ra quyết định cuối cùng khi đàm phán hạt nhân vẫn bế tắc.

Quân đội Mỹ đã sẵn sàng tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Iran ngay trong cuối tuần này, dù Tổng thống Donald Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có phê chuẩn hành động quân sự hay không, các nguồn tin am hiểu vấn đề nói với CNN.

Nhà Trắng đã được báo cáo rằng quân đội có thể ở trạng thái sẵn sàng tấn công vào cuối tuần này, sau khi Washington tăng cường đáng kể lực lượng không quân và hải quân tại Trung Đông trong những ngày gần đây, các nguồn tin cho biết. Tuy nhiên, một nguồn cảnh báo rằng ông Trump đã tranh luận riêng cả theo hướng ủng hộ lẫn phản đối hành động quân sự, đồng thời tham khảo ý kiến các cố vấn và đồng minh về phương án tối ưu.

Các quan chức an ninh quốc gia cấp cao của chính quyền đã họp tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng hôm 18/2 để thảo luận về tình hình Iran, theo một người nắm rõ cuộc họp. Cùng ngày, ông Trump cũng được đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Jared Kushner báo cáo về các cuộc đàm phán gián tiếp với Iran diễn ra trước đó một ngày. Hiện chưa rõ liệu ông Trump có đưa ra quyết định trước cuối tuần hay không.

“Ông ấy đang dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về vấn đề này”, một nguồn tin cho hay.

Mức độ sẵn sàng tấn công của Mỹ vào cuối tuần đã được kênh CBS News đưa tin trước đó.

Trong khi đó, các nhà đàm phán Iran và Mỹ đã trao đổi thông điệp trong suốt ba tiếng rưỡi hôm thứ Ba trong các cuộc đàm phán gián tiếp tại Geneva, nhưng rời đi mà chưa đạt được giải pháp rõ ràng. Trưởng đoàn đàm phán Iran cho biết hai bên đã thống nhất được “một bộ nguyên tắc định hướng”, trong khi một quan chức Mỹ nói rằng “vẫn còn rất nhiều chi tiết cần thảo luận”.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm thứ Tư cho biết Iran được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm chi tiết về lập trường đàm phán “trong vài tuần tới”, song bà từ chối nói liệu ông Trump có trì hoãn hành động quân sự trong khoảng thời gian đó hay không. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến sẽ tới Israel vào ngày 28/2 để gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu và cập nhật tình hình đàm phán với Iran, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói với CNN.

“Tôi sẽ không đặt ra thời hạn thay mặt cho Tổng thống Mỹ”, bà Leavitt nói.

Bà nhấn mạnh rằng dù “ngoại giao luôn là lựa chọn đầu tiên của ông ấy”, phương án quân sự vẫn đang được đặt trên bàn.

“Có rất nhiều lý do và lập luận có thể được đưa ra để biện minh cho một cuộc tấn công nhằm vào Iran”, bà nói, đồng thời cho biết ông Trump đang dựa vào tư vấn từ đội ngũ an ninh quốc gia “trước hết và trên hết”.

Những tuyên bố mơ hồ này đang làm dấy lên lo ngại ngày càng tăng về nguy cơ xung đột quân sự giữa hai nước — ngay cả khi các quan chức vẫn bày tỏ hy vọng vào giải pháp ngoại giao. Tàu sân bay USS Gerald Ford — nhóm tác chiến tàu sân bay hiện đại nhất trong kho vũ khí Mỹ — có thể tới khu vực ngay trong cuối tuần này, sau hàng loạt động thái tăng cường quân sự.

Các khí tài của Không quân Mỹ đặt tại Anh, bao gồm máy bay tiếp dầu và tiêm kích, cũng đang được điều chuyển gần hơn tới Trung Đông, theo các nguồn tin am hiểu hoạt động triển khai.

Về phía mình, Iran đang củng cố một số cơ sở hạt nhân bằng cách sử dụng bê tông và lượng lớn đất để chôn sâu các địa điểm trọng yếu trong bối cảnh chịu áp lực quân sự từ Mỹ, theo hình ảnh vệ tinh và phân tích mới từ Viện Khoa học và An ninh Quốc tế.

Một số yếu tố lịch trình có thể ảnh hưởng đến thời điểm xảy ra đòn tấn công. Thế vận hội Mùa đông — vốn thường được xem là biểu tượng của sự đoàn kết toàn cầu — sẽ kết thúc vào Chủ nhật; một số quan chức châu Âu tin rằng sẽ không có cuộc tấn công nào trước thời điểm đó.

Trong khi đó, tháng Ramadan bắt đầu từ thứ Tư; một số quan chức từ các đồng minh Mỹ ở Trung Đông — những nước đã vận động phản đối tấn công vì lo ngại bất ổn khu vực — cho rằng một cuộc tấn công trong tháng lễ linh thiêng của người Hồi giáo sẽ bị xem là hành động thiếu tôn trọng.

Ngoài ra, ông Trump sẽ đọc Thông điệp Liên bang thường niên vào thứ Ba tuần tới; các trợ lý cho biết bài phát biểu này nhiều khả năng sẽ mở màn cho thông điệp tranh cử giữa nhiệm kỳ tập trung vào vấn đề trong nước. Hiện chưa rõ liệu ông Trump có cân nhắc các yếu tố này khi đưa ra quyết định hay không.

Trong những tuần gần đây, các phát biểu của ông Trump về Iran chưa cho thấy nỗ lực rõ ràng nhằm giành được sự ủng hộ từ công chúng Mỹ hay Quốc hội cho một chiến dịch quân sự quy mô lớn. Ông từng ám chỉ mong muốn thay đổi chế độ tại Iran và nhấn mạnh Tehran không được sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng chưa nêu cụ thể mục tiêu chiến lược nếu ra lệnh tấn công.

