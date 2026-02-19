168 người tử vong vì TNGT trong 6 ngày nghỉ Tết

So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn đã giảm 97 vụ (giảm 26,36%), giảm 35 người chết (giảm 17,24%) và 93 người bị thương (giảm 34,44%).
Trong đó, đường bộ xảy ra 270 vụ, làm chết 167 người, bị thương 177 người (so với 6 ngày đầu nghỉ Tết cùng kỳ năm 2025 giảm 94 vụ, giảm 33 người chết, giảm 92 người bị thương).
Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. Đường thủy không xảy ra tai nạn.
Riêng ngày 19/2 (mùng 3 Tết), toàn quốc xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông làm chết 35 người, bị thương 31 người.
Theo Cục CSGT, trong 6 ngày nghỉ Tết, CSGT công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý hơn 48.200 trường hợp vi phạm; tạm giữ 482 ô tô, hơn 17.200 xe máy; tước hơn 1.500 GPLX các loại, trừ điểm GPLX gần 9.700 trường hợp.
Trong 6 ngày nghỉ Tết, lực lượng CSGT đã xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và hơn 9.700 trường hợp vi phạm về tốc độ.