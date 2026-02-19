close Đăng nhập

168 người tử vong vì TNGT trong 6 ngày nghỉ Tết

Quỳnh An
Quỳnh An

Chiều 19/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết trong 6 ngày nghỉ Tết (từ 14/2 đến 19/2), toàn quốc xảy ra 271 vụ tai nạn giao thông làm chết 168 người, bị thương 177 người.

So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn đã giảm 97 vụ (giảm 26,36%), giảm 35 người chết (giảm 17,24%) và 93 người bị thương (giảm 34,44%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 270 vụ, làm chết 167 người, bị thương 177 người (so với 6 ngày đầu nghỉ Tết cùng kỳ năm 2025 giảm 94 vụ, giảm 33 người chết, giảm 92 người bị thương).

Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. Đường thủy không xảy ra tai nạn.

Riêng ngày 19/2 (mùng 3 Tết), toàn quốc xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông làm chết 35 người, bị thương 31 người.

anh-1-544.jpg
CSGT phân làn giao thông. Ảnh: HQ.

Theo Cục CSGT, trong 6 ngày nghỉ Tết, CSGT công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý hơn 48.200 trường hợp vi phạm; tạm giữ 482 ô tô, hơn 17.200 xe máy; tước hơn 1.500 GPLX các loại, trừ điểm GPLX gần 9.700 trường hợp.

Trong 6 ngày nghỉ Tết, lực lượng CSGT đã xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và hơn 9.700 trường hợp vi phạm về tốc độ.

Tin liên quan

Từ khóa:

#Tai nạn giao thông #Tết Bính Ngọ #CSGT

Đừng bỏ lỡ

Xã hội số

Với nhiều văn nhân rượu như chất xúc tác, kích phát trí tưởng tượng. Ảnh minh họa tạo bởi AI - Nguồn: Xuân Lực

Ngày xuân “lai rai” chuyện rượu

Từ men rượu trong thơ Nguyễn Đức Mậu đến hương rượu làng Vân, Bàu Đá, thú ẩm tửu đã trở thành văn hóa đặc trưng của người Việt mỗi độ xuân về. Rượu không chỉ để uống, mà để kể chuyện đời, chuyện người trong ngày Tết.

Hơn 1.500 tài xế uống bia rượu vẫn lái xe

Hơn 1.500 tài xế uống bia rượu vẫn lái xe

Ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, trên toàn quốc có 6.129 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị phát hiện, xử lý. Trong đó, 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý.

Năm khởi đầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Năm khởi đầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Đại hội Đảng XIV đầu năm 2026 đánh dấu bước chuyển lớn trong tầm nhìn và chiến lược phát triển quốc gia. Những nền tảng thể chế được xây dựng trong giai đoạn 2024–2025 đang tạo ra đường băng để Việt Nam bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới.