168 người tử vong vì TNGT trong 6 ngày nghỉ Tết

Chiều 19/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết trong 6 ngày nghỉ Tết (từ 14/2 đến 19/2), toàn quốc xảy ra 271 vụ tai nạn giao thông làm chết 168 người, bị thương 177 người.

So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn đã giảm 97 vụ (giảm 26,36%), giảm 35 người chết (giảm 17,24%) và 93 người bị thương (giảm 34,44%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 270 vụ, làm chết 167 người, bị thương 177 người (so với 6 ngày đầu nghỉ Tết cùng kỳ năm 2025 giảm 94 vụ, giảm 33 người chết, giảm 92 người bị thương).

Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. Đường thủy không xảy ra tai nạn.

Riêng ngày 19/2 (mùng 3 Tết), toàn quốc xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông làm chết 35 người, bị thương 31 người.

CSGT phân làn giao thông. Ảnh: HQ.

Theo Cục CSGT, trong 6 ngày nghỉ Tết, CSGT công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý hơn 48.200 trường hợp vi phạm; tạm giữ 482 ô tô, hơn 17.200 xe máy; tước hơn 1.500 GPLX các loại, trừ điểm GPLX gần 9.700 trường hợp.

Trong 6 ngày nghỉ Tết, lực lượng CSGT đã xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và hơn 9.700 trường hợp vi phạm về tốc độ.