Ông Trump ra lệnh giải mật hồ sơ về người ngoài hành tinh và UFO

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang chỉ đạo các cơ quan liên bang công bố các tài liệu chính phủ liên quan đến sự sống ngoài Trái Đất và những hiện tượng bay không xác định.

“Dựa trên sự quan tâm to lớn được thể hiện, tôi sẽ chỉ đạo Bộ trưởng Chiến tranh, cùng các Bộ và Cơ quan liên quan khác, bắt đầu quá trình xác định và công bố các hồ sơ của Chính phủ liên quan đến sự sống ngoài hành tinh và ngoài Trái Đất, các hiện tượng bay không xác định (UAP), vật thể bay không xác định (UFO), cũng như bất kỳ và tất cả các thông tin khác liên quan đến những vấn đề cực kỳ phức tạp nhưng vô cùng thú vị và quan trọng này”, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social hôm 19/2.

Trước đó cùng ngày, ông Trump cáo buộc cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tiết lộ thông tin mật khi thảo luận về khả năng tồn tại của sự sống ngoài Trái Đất trong một lần xuất hiện gần đây trên podcast.

“Ông ấy đã tiết lộ thông tin mật, ông ấy không được phép làm như vậy”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một. Tổng thống Mỹ gợi ý rằng ông có thể giúp ông Obama “thoát khỏi rắc rối” bằng cách giải mật các thông tin liên quan.

Theo Bloomberg