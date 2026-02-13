Tư lệnh Không quân Mỹ: Năng lực tấn công tầm xa của Trung Quốc thua Mỹ, chỉ ở tầm khu vực

Tướng chỉ huy Không quân Mỹ nhận định Trung Quốc đang mở rộng hệ thống tấn công tàng hình, nhưng vẫn còn xa mới đạt trình độ của Mỹ...

Tư lệnh Bộ Tư lệnh tấn công toàn cầu Không quân Mỹ (AFGSC), tướng Stephen Davis, gần đây trong cuộc phỏng vấn với trang truyền thông quân sự Mỹ The War Zone đã lần đầu tiên phản hồi một cách có tính hệ thống về sự phát triển của máy bay ném bom tàng hình H-20 cùng nhiều mẫu UAV tàng hình dạng cánh bay của Trung Quốc.

Ông cho rằng Trung Quốc đang tích cực theo đuổi năng lực tấn công tầm xa, nhưng trình độ tổng thể hiện nay vẫn chưa bắt kịp Mỹ; hiện nay, lực lượng máy bay ném bom của Trung Quốc vẫn chủ yếu mang tính chất lực lượng khu vực.

Tướng Stephen Davis, Tư lệnh Bộ Tư lệnh tấn công toàn cầu Không quân Mỹ (AFGSC). Ảnh: Wiki.



Trong cuộc phỏng vấn, tướng Davis chỉ ra rằng phía Trung Quốc đã thể hiện rõ ý định xây dựng một hệ thống tấn công tầm xa tương đương với Mỹ và đang liên tục đầu tư vào nghiên cứu – phát triển công nghệ liên quan. Tuy nhiên, theo ông, xét về năng lực thực tế, Trung Quốc vẫn còn khoảng cách đáng kể để có thể hoàn toàn sánh ngang. Ông nhấn mạnh Mỹ vẫn là quốc gia duy nhất có thể linh hoạt triển khai và sử dụng các nền tảng tấn công tầm xa ở bất kỳ thời điểm và địa điểm nào trên toàn cầu. Hiện nay, lực lượng máy bay ném bom Trung Quốc chủ yếu tập trung vào phạm vi khu vực, nhưng trong tương lai chắc sẽ tiếp tục được tăng cường.

Liên quan đến mẫu H-20 và hai loại UAV tàng hình cỡ lớn dạng cánh bay từng bị vệ tinh Mỹ chụp được, tướng Davis không bình luận chi tiết về tính năng cụ thể, nhưng khẳng định phía Mỹ vẫn theo dõi sát sao các diễn biến liên quan. Ông cũng đề cập việc quân đội Mỹ đang thúc đẩy các hệ thống tấn công chiến lược then chốt thế hệ mới như máy bay ném bom B-21 “Raider” và tên lửa “Sentinel”, nhấn mạnh các nền tảng này sẽ đóng vai trò quan trọng trong các kịch bản xung đột tiềm tàng tại khu vực Thái Bình Dương trong tương lai.

Hình ảnh phác thảo máy bay ném bom chiến lược H-20 Trung Quốc đang phát triển. Ảnh: Baidu.



Theo The War Zone, mẫu H-20 được cho là máy bay ném bom chiến lược tàng hình dạng cánh bay mà Trung Quốc đang phát triển, có thiết kế khái niệm tương tự B-2 của Mỹ. Phía Mỹ từng đánh giá tầm bay không tiếp nhiên liệu của H-20 có thể gần 10.000 km, có khả năng tiếp nhiên liệu trên không để mở rộng tầm hoạt động, tải trọng vũ khí khoảng 10 tấn và có thể thực hiện nhiệm vụ tấn công mặt đất cũng như chống hạm bằng tên lửa hành trình. Tuy nhiên, các số liệu này phần lớn chỉ mang tính suy đoán; phía Trung Quốc chưa từng công bố chính thức thông số kỹ thuật cụ thể.

Đáng chú ý, trong Báo cáo sức mạnh quân sự Trung Quốc bản năm 2024, Bộ Quốc phòng Mỹ từng dự đoán H-20 có thể ra mắt trong vòng 10 năm tới. Tuy nhiên, phiên bản năm 2025 không còn nhắc lại mốc thời gian này, dẫn đến nhiều cách diễn giải khác nhau về tiến độ của dự án.

Máy bay ném bom không người lái tàng hình Gongji-11 của Trung Quốc lộ diện tại cuộc duyệt binh 3/9/2025. Ảnh: Newtalk.



Trước đó, theo Breaking Defense, một quan chức tình báo Mỹ giấu tên từng bày tỏ quan điểm dè dặt về mức độ đe dọa thực tế của H-20, cho rằng máy bay này có thể gặp không ít thách thức trong thiết kế tàng hình và tích hợp công nghệ tổng thể; vẫn tồn tại khoảng cách công nghệ so với các nền tảng thế hệ mới như B-21 của Mỹ. Tuy nhiên, nguồn tin này không nêu rõ cơ sở đánh giá.

Bài báo cũng cho biết, dù tình trạng tổng thể của H-20 vẫn chưa rõ ràng, Trung Quốc những năm gần đây liên tục thúc đẩy phát triển nhiều nền tảng tấn công đường không tầm xa, bao gồm máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu dạng ý tưởng, UAV Gongji-11, cũng như nhiều mẫu máy bay bí ẩn xuất hiện tại căn cứ Malan, cho thấy hệ thống tấn công tầm xa và tàng hình của nước này đang được mở rộng song song trong cả lĩnh vực có người lái và không người lái.

Máy bay ném bom chiến lược B-21 Raider của Không quân Mỹ. Ảnh: Newtalk.



Trước sức ép từ năng lực chống tiếp cận/chống xâm nhập khu vực (A2/AD) của Trung Quốc, ông Davis không tiết lộ chi tiết chiến thuật ứng phó, nhưng nhấn mạnh nhiệm vụ cốt lõi của quân đội Mỹ là đảm bảo có thể xuyên phá hệ thống phòng không của đối thủ và thực hiện năng lực tấn công theo chỉ thị. Ông cho biết, khi B-21 Raider dần được tích hợp vào biên chế, khả năng xuyên phá và hiệu quả tác chiến tổng thể của hệ thống tấn công tầm xa Mỹ sẽ tiếp tục được nâng cao.

Theo Newtalk, Creaders