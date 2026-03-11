Tổng bí thư: Đưa thể chế và pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh

Tổng bí thư Tô Lâm yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và thi hành pháp luật, đưa thể chế và pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh và động lực kiến tạo phát triển.

Chiều 11/3, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật họp phiên quý I/2026 dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Tham dự phiên họp có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Tại phiên họp, các đại biểu cho ý kiến về 5 nội dung, gồm: dự thảo định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; dự thảo đề cương Đề án “Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới”; báo cáo chuyên đề về cơ chế, chính sách thể chế hóa chủ trương phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị; báo cáo chuyên đề về cơ chế, chính sách giải pháp lớn để thể chế hóa chủ trương của Đảng về an toàn thực phẩm; và báo cáo kết quả công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp.

Nêu ý kiến tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản nhất trí với định hướng xây dựng pháp luật giai đoạn 2026-2031, tầm nhìn đến năm 2045, gồm 8 định hướng lớn và 159 nhiệm vụ.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, cần xác định rõ thứ tự ưu tiên, trước hết là triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị.

Song song với đó, cần tiếp tục hoàn thiện các quy định liên quan mô hình chính quyền ba cấp, đồng thời xây dựng thể chế phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức.

Thủ tướng nhấn mạnh công tác xây dựng thể chế phải phục vụ mục tiêu kiến tạo phát triển, đồng thời biến hệ thống pháp luật thành lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Đối với Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Thủ tướng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương gắn với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường giám sát. Cùng với đó, cần quyết liệt cắt giảm thủ tục hành chính, loại bỏ các giấy phép con không cần thiết.

Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc đặt sức khỏe và tính mạng người dân lên trên hết; đồng thời nghiên cứu mô hình một cơ quan đầu mối quản lý để khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo hiện nay.

Tạo điều kiện để doanh nghiệp vươn mình

Kết luận phiên họp, Tổng bí thư Tô Lâm đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan trong chuẩn bị các nội dung báo cáo, đề án trình tại phiên họp. Đề nghị các cơ quan tiếp tục tiếp thu ý kiến, hoàn thiện các nội dung bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Đối với dự thảo định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, Tổng bí thư đề nghị trong năm 2026 phải thể chế hóa ngay những nội dung cốt lõi của Văn kiện Đại hội XIV, đồng thời bảo đảm đồng bộ với kết luận của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật.

Về đề án chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới, Tổng bí thư yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo cơ bản thống nhất và giao Đảng ủy Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến để hoàn thiện đề cương, tổ chức nghiên cứu, xây dựng Đề án, báo cáo Ban Chỉ đạo vào phiên họp tiếp theo.

Theo Tổng bí thư, việc xây dựng đề án phải có cách tiếp cận toàn diện, hệ thống, có cơ sở lý luận vững chắc, gắn với việc tổng kết thực tiễn sâu sắc và tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế, phù hợp với tình hình thực tiễn Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu phải là bản thiết kế tổng thể của hệ thống pháp luật, bao quát được đầy đủ các lĩnh vực đời sống, thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế, thúc đẩy kiến tạo phát triển, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tổng bí thư lưu ý trong quá trình nghiên cứu, xây dựng Đề án cần bảo đảm gắn kết chặt chẽ với nội dung Đề án "Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới" và Đề án Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tổng kết, sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013.

Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh cần chuyển tư duy đánh giá từ “pháp luật tốt trong văn bản” sang “pháp luật tốt trong cuộc sống”. Ảnh: VGP.

Đối với cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết 68, Tổng bí thư yêu cầu tiếp tục thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ pháp luật.

Cùng với đó, cần bảo đảm nguồn lực về đất đai, vốn, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn.

Mục tiêu là tạo điều kiện để cá nhân, hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp nhỏ và vừa trở thành doanh nghiệp lớn; các doanh nghiệp lớn phải trở thành các tập đoàn ngang tầm khu vực và quốc tế.

Đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm, Tổng bí thư yêu cầu tập trung nguồn lực sửa đổi, bổ sung Luật An toàn thực phẩm. Mục tiêu là xây dựng một khung pháp lý quản lý an toàn thực phẩm hiện đại, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, chuyển mạnh từ tư duy quản lý an toàn thực phẩm từ kiểm soát từng khâu riêng lẻ sang quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm.

Tổng bí thư ghi nhận những nỗ lực của các cơ quan trong đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kịp thời thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng, hệ thống pháp luật tiếp tục được hoàn thiện theo tư duy mới, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý Nhà nước, vừa khơi dậy, thúc đẩy sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất và khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển, tháo gỡ những vướng mắc, kìm hãm phát triển, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư kinh doanh.

Tổng bí thư nhấn mạnh Nghị quyết Đại hội XIV đã xác định xây dựng đồng bộ thể chế phát triển là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của nhiệm kỳ.

"Chúng ta cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và thi hành pháp luật, đưa thể chế và pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh và động lực kiến tạo phát triển, góp phần hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm của đất nước", Tổng bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, quá trình xây dựng pháp luật phải được chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ khâu xây dựng chính sách, dựa trên tổng kết thực tiễn, tham vấn rộng rãi người dân, doanh nghiệp và các chuyên gia, các nhà khoa học, kể cả nước ngoài. Đồng thời chú trọng nâng cao hiệu quả tổ chức thực hành, thực thi pháp luật, bảo đảm pháp luật thực sự đi vào cuộc sống. Bảo đảm chuyển tư duy đánh giá hiệu quả từ "pháp luật tốt trong văn bản" sang "pháp luật tốt trong cuộc sống".