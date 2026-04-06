Tàu chở lúa mì của Nga bị đánh chìm trong đòn tập kích bằng drone của Ukraine

Một tàu vận tải chở lúa mì đã bị đánh chìm trên Biển Azov sau cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (drone) của Ukraine. Vụ việc khiến ít nhất một người thiệt mạng và hai người khác vẫn đang mất tích, theo thông tin từ một quan chức do Nga bổ nhiệm vào Chủ nhật vừa qua.

Vladimir Saldo, người đứng đầu vùng Kherson thuộc kiểm soát của Nga, cho biết vụ tấn công xảy ra vào thứ Sáu tuần trước, nhưng các thành viên thủy thủ đoàn đã không thể thông báo tình hình cho đến tận Chủ nhật.

"Nguyên nhân khiến tàu Volgo-Balt bị chìm trên Biển Azov được xác định là do một cuộc tấn công khủng bố từ chính quyền Kiev", ông Saldo viết trên Telegram.

Ông cho biết thủy thủ đoàn đã phải bỏ tàu và chỉ có thể vào được bờ trong hôm Chủ nhật tại khu vực gần làng Strilkove thuộc vùng Kherson. Theo ông Saldo, một trợ lý của thuyền trưởng đã tử vong và hai người khác hiện chưa rõ tung tích; một cuộc điều tra đang được tiến hành. Thuyền trưởng của con tàu hiện đang hồi phục trong bệnh viện.

"Thật không may, đây không phải lần đầu tiên Ukraine tấn công một tàu thương mại tại vùng biển quốc tế. Sẽ có đòn đáp trả cho tội ác này", ông Saldo tuyên bố. Trong một bài đăng trước đó, ông cho biết 9 thành viên thủy thủ đoàn – đều là công dân Nga – đã được tìm thấy còn sống trên bờ.

Đây là sự cố thứ hai liên quan đến tàu chở hàng rời tại Biển Azov trong cuối tuần qua. Vào thứ Bảy tuần trước, các nhà chức trách cho biết mảnh vỡ drone đã rơi trúng một tàu chở hàng treo cờ nước ngoài cách bờ biển Taganrog (Nga) vài km.

Vụ chìm tàu Volgo-Balt dường như là một phần trong đợt leo thang rộng lớn hơn của cuộc chiến drone. Sáng sớm 6/4, quân đội Nga thông báo các đơn vị phòng không đã bắn hạ 148 drone của Ukraine chỉ trong vòng 3 giờ. Các quan chức cho biết lực lượng khẩn cấp đang nỗ lực khôi phục điện cho gần nửa triệu hộ gia đình bị mất điện do các cuộc không kích.

Vào tối Chủ nhật, một chiếc drone đã khiến một tình nguyện viên phòng thủ dân sự thiệt mạng tại vùng biên giới Belgorod của Nga – điểm nóng thường xuyên bị quân đội Ukraine nhắm tới. Drone cũng đã đánh trúng một tòa chung cư tại cảng Novorossiysk bên bờ Biển Đen.

Tại Crimea, thống đốc thành phố cảng Sevastopol cho biết nơi này đã hứng chịu 4 đợt tấn công bằng drone trong suốt cả ngày, với 7 chiếc bị bắn hạ trong đợt mới nhất.

Tại vùng Donetsk (miền Đông Ukraine) do Nga kiểm soát, người đứng đầu chính quyền địa phương, Andrei Chertkov, cho biết các đội sửa chữa đã khôi phục điện cho hai thành phố lớn là Donetsk và Makiivka sau các đợt tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Trước đó, ông Chertkov thông báo gần nửa triệu hộ gia đình đã bị mất điện hoàn toàn. Các công tác khắc phục cũng đang được triển khai tại các khu vực do Nga nắm giữ ở Zaporizhzhia sau các đợt mất điện diện rộng.

Theo SCMP