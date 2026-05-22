Mức phạt mới với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội

Viettimes Media
Sân vận động 60.000 chỗ tại Hưng Yên lộ diện hình hài
Sau khoảng 7 tháng khởi công, nhiều hạng mục chính của sân vận động PVF quy mô 60.000 chỗ ngồi tại Hưng Yên đã được triển khai đồng loạt.
Vị trí Sun Group xây cáp treo tại Điện Biên
Sun Group làm cáp treo lên đỉnh núi Pú Tó Cọ (tỉnh Điện Biên), nơi từng là Đài quan sát của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
Chuyện phía sau bức ảnh chụp máu trên trán người lính xe tăng ở Dinh Độc Lập
Sau khi tiến vào Dinh Độc Lập trưa 30/4/1975, ông Nguyễn Hữu Cử (Hưng Yên) nhận lại bức ảnh quý giá mà phóng viên phương Tây tình cờ chụp sau khi Tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng.
Những mục tiêu kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030
Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030 với nhiều mục tiêu đáng chú ý về tăng trưởng GDP bình quân, GDP bình quân đầu người đến năm 2030...
Quy chế Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - VDA 2026
Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards - VDA 2026 do Hội Truyền thông số Việt Nam chỉ đạo và Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức, nhằm tôn vinh các thành tựu tiêu biểu trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số.
Video khởi động Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 - VDA 2026
Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) và Tạp chí điện tử VietTimes chính thức phát động Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 - Vietnam Digital Awards 2026 (VDA 2026).
Đặc sản của Hoà Phát: Cổ đông xếp hàng dài, nô nức chụp ảnh với tỷ phú Trần Đình Long
Mỗi mùa đại hội cổ đông thường niên, cổ đông Hoà Phát đều xếp hàng dài, nô nức chụp ảnh với tỷ phú Trần Đình Long.
Chân dung Thủ tướng Chính phủ các nhiệm kỳ từ 1945 tới nay
Từ năm 1945 đến nay, Việt Nam có 11 người đứng đầu Chính phủ, gồm 10 Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và 1 Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.
23 thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới
Chính phủ khóa mới vừa được kiện toàn gồm Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng 6 phó thủ tướng và các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
Chân dung, sự nghiệp tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng
Trước khi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Trần Đức Thắng từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương (cũ), Phó Tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường.
Chân dung tân Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng
Trước khi giữ chức Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nguyễn Văn Thắng từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại ngân hàng và lãnh đạo các địa phương, sau đó giữ chức bộ trưởng các bộ Giao thông vận tải, Tài chính.
Infographic: Tiểu sử Phó thủ tướng, Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang
Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang giữ chức Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng. Đại tướng Phan Văn Giang là một trong 6 Phó thủ tướng nhiệm kỳ mới 2026-2031.
Infographic: Sự nghiệp của tân Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc
Trước khi được Quốc hội khóa XVI phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó thủ tướng Chính phủ, ông Phạm Gia Túc từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại Ban Nội chính Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định (cũ) và Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Infographic: Tiểu sử Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương, thay ông Lê Minh Hưng vừa được bầu làm Thủ tướng.
Infographic: Tiểu sử Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng
Chiều 7/4, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.
Infographic: Tiểu sử tóm tắt của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 7/4, Tổng bí thư Tô Lâm đã được 100% đại biểu tham gia bỏ phiếu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là lần thứ hai ông đảm nhận cương vị Chủ tịch nước.
Khám phá xe điện đổi pin VinFast Viper vừa về đại lý
Khi trang bị đủ 2 pin, VinFast Viper có thể di chuyển tối đa 156 km mỗi lần sạc, hướng đến nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị.
Những con số đặc biệt về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031
Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 ghi nhận nhiều con số đáng chú ý, từ số lượng cử tri đi bầu, số lượng ứng cử viên, đơn vị bầu cử đến tỷ lệ nữ, người trẻ, trình độ người ứng cử.
Bị ô tô bán tải tạt đầu, nữ tài xế xe máy chở trẻ em ngã sát xe đầu kéo
Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một ô tô bán tải bất ngờ tạt đầu xe máy trên đường Vành đai 3 (Hà Nội), khiến ba người, trong đó có một trẻ em, ngã xuống đường. Vụ việc đang được cảnh sát xác minh, làm rõ.
Trung Quốc phô diễn kỹ năng ấn tượng của Robot AI trước Thủ tướng Đức
Trong chuyến thăm Hàng Châu, Trung Quốc, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã trực tiếp chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của robot Trung Quốc với các động tác múa võ, đấm bốc đẩy chính xác, cho thấy bước tiến của công nghệ robot thông minh.