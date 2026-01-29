Tập đoàn dầu khí Nga chấp nhận bán tài sản cho phía Mỹ do sức ép trừng phạt

Tập đoàn dầu khí Nga Lukoil (LKOH.MM) hôm 29/1 cho biết họ đã đạt được thỏa thuận bán phần lớn tài sản ở nước ngoài, ước tính trị giá khoảng 22 tỷ USD, cho quỹ đầu tư tư nhân của Mỹ Carlyle Group, với điều kiện phải được chính phủ Mỹ phê duyệt.

Do chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến hành động của Nga tại Ukraine, Bộ Tài chính Mỹ trước đó đã cho Lukoil thời hạn đến ngày 28/2 để thoái toàn bộ danh mục tài sản toàn cầu của mình.

Nếu thương vụ được thông qua, đây sẽ là dấu chấm hết cho chiến lược mở rộng ra nước ngoài của Lukoil – công ty dầu khí Nga có mức độ gắn kết sâu nhất với các thị trường năng lượng quốc tế.

Trong một tuyên bố, Lukoil cho biết họ đã đạt thỏa thuận với Carlyle về việc bán công ty con LUKOIL International GmbH, đơn vị phụ trách quản lý các tài sản ở nước ngoài của tập đoàn.

Danh mục này bao gồm các hoạt động tại châu Âu, Trung Đông, châu Phi, Trung Á và Mexico, trải dài từ cổ phần chi phối tại mỏ dầu khổng lồ West Qurna 2 ở Iraq cho tới các nhà máy lọc dầu tại Bulgaria và Romania.

“Theo thỏa thuận đã ký, giao dịch này không mang tính độc quyền đối với Công ty và còn phụ thuộc vào một số điều kiện tiên quyết, bao gồm việc xin các phê duyệt pháp lý cần thiết, trong đó có sự cho phép của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đối với giao dịch với Carlyle”, Lukoil cho biết.

Về phía mình, Carlyle cũng ra tuyên bố khẳng định thương vụ chỉ được tiến hành sau khi hoàn tất quá trình thẩm định và nhận đủ các chấp thuận từ cơ quan quản lý.

Áp lực từ các lệnh trừng phạt

Lukoil và tập đoàn dầu khí lớn nhất Nga là Rosneft đã bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt hồi tháng 10 năm ngoái, với lý do Washington cho rằng tiến trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine diễn ra quá chậm.

Các biện pháp trừng phạt này là một phần trong nỗ lực của ông Donald Trump, Tổng thống Mỹ, nhằm buộc Nga phải chấp thuận một thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine – cuộc chiến đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II.

Nhiều nguồn tin cho biết ít nhất một chục bên tiềm năng đã bày tỏ sự quan tâm tới việc mua các tài sản của Lukoil, trong đó có Carlyle, các “ông lớn” dầu khí Mỹ như Exxon Mobil và Chevron, tập đoàn IHC của Abu Dhabi, cũng như Midad Energy của Arab Saudi.

Carlyle hiện quản lý 474 tỷ USD tài sản, trải rộng trên ba mảng kinh doanh và 660 quỹ đầu tư khác nhau.

Lukoil cho biết thương vụ này không bao gồm các tài sản của họ tại Kazakhstan.

Trước đó một ngày, Kazakhstan thông báo đã đệ trình hồ sơ chào mua chính thức lên các cơ quan chức năng của Mỹ nhằm thâu tóm các cổ phần của Lukoil trong các dự án năng lượng tại nước này. Các cổ phần đó bao gồm Liên danh Đường ống Caspian (Caspian Pipeline Consortium) – tuyến xuất khẩu dầu mỏ chủ chốt của Kazakhstan – cũng như mỏ dầu lớn nhất nước này là Tengiz.

Cho đến nay, Bộ Tài chính Mỹ đã chặn hai nỗ lực mua lại tài sản của Lukoil, trước hết là thỏa thuận giữa Lukoil và tập đoàn thương mại Thụy Sĩ Gunvor vào tháng 10, sau đó là đề xuất hoán đổi cổ phần do Xtellus Partners – cánh tay tại Mỹ trước đây của ngân hàng Nga VTB – dàn xếp vào tháng 12 năm ngoái.

Theo Reuters