Biến không khí thành xăng: Startup Trung Quốc có tham vọng sản xuất nhiên liệu “từ hư không”

Startup Trung Quốc Carbonology tuyên bố có thể sản xuất xăng từ không khí và nước với chi phí cạnh tranh, nhưng vẫn vấp phải nhiều nghi ngờ về khả năng thương mại hóa.

Một startup có trụ sở tại Thượng Hải tuyên bố đã làm chủ công nghệ sản xuất dầu tổng hợp chi phí thấp từ không khí và nước, trong bối cảnh Trung Quốc tăng tốc tìm kiếm các giải pháp thay thế nhiên liệu hóa thạch truyền thống giữa lúc chiến sự Mỹ–Israel với Iran làm rung chuyển thị trường năng lượng.

Công ty Carbonology cho biết họ đã phát triển một quy trình chuyển đổi carbon dioxide thu từ không khí và nước thành nhiên liệu nhân tạo bằng năng lượng mặt trời và gió, theo hãng truyền thông Trung Quốc Cailianshe đưa tin hôm 17/3.

Doanh nghiệp này – được đồng sáng lập vào năm 2024 bởi một cựu phó chủ tịch của Tesla – cho biết đã đạt được mức giảm chi phí đủ để bán xăng, dầu diesel, nhiên liệu phản lực và naphta tổng hợp với giá cạnh tranh trên thị trường.

Hiện công ty đang “chuẩn bị” triển khai năng lực sản xuất quy mô lớn tại Trung Quốc, theo báo cáo. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, một nhân viên của Carbonology xác nhận thông tin là chính xác nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết.

Carbonology là một phần trong làn sóng các công ty Trung Quốc đang khai thác tiềm năng của công nghệ thu giữ carbon từ không khí – một lĩnh vực đang dần trưởng thành nhưng vẫn vấp phải sự hoài nghi từ nhiều chuyên gia.

Các kỹ thuật thu giữ carbon trực tiếp từ không khí (DAC) đã chuyển từ giai đoạn thử nghiệm trong phòng thí nghiệm sang ứng dụng thực tế trong thập kỷ qua. Tuy nhiên, phần lớn khí nhà kính thu được hiện vẫn được lưu trữ dưới lòng đất thay vì chuyển hóa thành nhiên liệu.

Thông báo của công ty cũng xuất hiện trong bối cảnh xung đột quân sự leo thang tại Vịnh Ba Tư gây biến động mạnh thị trường năng lượng toàn cầu, với gián đoạn vận chuyển, các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng và cắt giảm sản lượng khiến giá cả biến động dữ dội.

Trung Quốc – quốc gia phụ thuộc hơn 70% vào nhập khẩu dầu thô, phần lớn từ Trung Đông – đã đầu tư mạnh vào các giải pháp thay thế nhiên liệu hóa thạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng.

Cơ quan Năng lượng Quốc gia Trung Quốc trong một tài liệu công bố hồi tháng 10 năm ngoái về tích hợp ngành than và năng lượng mới đã khuyến khích ứng dụng công nghệ thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon.

Hiện vẫn chưa rõ Carbonology đã tiến gần đến thương mại hóa công nghệ đến mức nào. Theo cơ sở dữ liệu doanh nghiệp Tianyancha, công ty có vốn đăng ký hơn 14 triệu nhân dân tệ (khoảng 2 triệu USD) và đã hoàn thành vòng gọi vốn thiên thần năm ngoái, huy động “hàng chục triệu nhân dân tệ”.

Tháng 1, Carbonology công bố trung tâm nghiên cứu và phát triển trị giá 300 triệu nhân dân tệ tại Thượng Hải, cùng dây chuyền sản xuất nhiên liệu hàng không tổng hợp, theo tờ Jiefang Daily.

Công ty cho biết trung tâm này nhằm “thúc đẩy quá trình chuyển đổi công nghệ cốt lõi từ phòng thí nghiệm sang công nghiệp hóa”. Tuy nhiên, do quy trình tiêu tốn nhiều năng lượng, các hoạt động thương mại trong tương lai có thể sẽ được đặt gần các khu vực có nguồn điện gió và mặt trời quy mô lớn ở miền Tây Trung Quốc.

Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học Quản lý và Chuyển đổi Năng lượng hồi tháng 1, việc thương mại hóa nhiên liệu tổng hợp từ năng lượng tái tạo vẫn đối mặt nhiều rào cản.

Các dự án hiện đòi hỏi vốn đầu tư lớn, chi phí vận hành cao, hiệu suất chuyển đổi năng lượng tương đối thấp, đồng thời thiếu hạ tầng và khung pháp lý để triển khai quy mô lớn.

Theo Financial Times, chi phí sản xuất nhiên liệu tổng hợp hiện vào khoảng 14 USD mỗi gallon – cao gấp 4 lần giá xăng tại Mỹ, theo một nhà phân tích thị trường năng lượng.

Theo SCMP