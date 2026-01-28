Nga điều UAV tự sát hạ gục trực thăng Mi-24 và Mi-8 Ukraine trong đòn tấn công sâu chưa từng có

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video ghi lại một cuộc tấn công bằng UAV tấn công dùng một lần nhằm phá hủy 2 trực thăng quân sự Ukraine sâu trong khu vực hậu phương, phía sau tuyến mặt trận.

Một trong hai chiếc bị phá hủy là trực thăng tấn công Mi-24 do Liên Xô sản xuất, được coi là một trong những loại máy bay có giá trị cao nhất đang phục vụ trong lực lượng Ukraine và đặc biệt khó thay thế. Chiếc còn lại là trực thăng đa nhiệm Mi-8, từng nhiều lần được sử dụng để cung cấp hỏa lực yểm trợ đường không trong quá khứ.

Đoạn video cho thấy hai cú đánh trúng mục tiêu riêng biệt tại sân bay Kanatovo, cùng hình ảnh một người điều khiển dường như đang hỗ trợ hệ thống dẫn đường quán tính của các UAV. Bình luận về vụ tấn công, chuyên gia tác chiến điện tử Ukraine và cố vấn cho Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Sergey Beskrestnov, nhận định rằng không có thêm UAV nào khác của Nga ở gần để làm nhiệm vụ tiếp sóng điều khiển trong suốt cuộc tấn công.

“Những chiếc UAV đó được điều khiển thủ công ở độ cao thấp để nằm dưới tầm phát hiện của radar”, ông kết luận.

Hình ảnh về cuộc tấn công bằng UAV của Nga vào sân bay Kanatovo. Ảnh: MW.

Vị trí của sân bay Kanatovo, thuộc vùng Kirovograd, đã làm dấy lên nhiều suy đoán rằng các UAV tham gia cuộc tấn công được dẫn đường thông qua liên kết vệ tinh, cho phép chúng được điều khiển từ xa sâu trong lãnh thổ đối phương. Nếu được xác nhận, đây sẽ là một năng lực mang tính cách mạng, không chỉ đối với Nga mà còn đối với Iran – quốc gia đã cung cấp UAV Shahed-136 cùng các công nghệ liên quan, cho phép Nga sản xuất theo giấy phép dưới tên gọi Geran-2.

Khả năng tấn công mục tiêu của dòng UAV này đã được hiện đại hóa đáng kể. Vào tháng 10 năm ngoái, chúng đã thể hiện năng lực mới trong việc tấn công các mục tiêu cơ động đang di chuyển gần tuyến đầu. Các máy bay này cũng đã được điều chỉnh để đảm nhiệm những vai trò mới, bao gồm khả năng tác chiến không đối không ở mức hạn chế và nhiệm vụ rải mìn.

UAV dùng một lần Geran-2 của Nga bên trong cơ sở sản xuất. Ảnh: MW.

Năng lực sản xuất UAV Geran-2 của ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã tăng trưởng rất mạnh kể từ khi loại này được đưa vào biên chế cuối năm 2022. Tạp chí The Economist đưa tin vào tháng 5/2025 rằng sản lượng tại cơ sở sản xuất chính – nhà máy Alabuga ở Tatarstan – đã tăng hơn 10 lần, từ khoảng 300 chiếc mỗi tháng lên hơn 100 chiếc mỗi ngày.

Ngành công nghiệp này khi đó đang trên đà đạt công suất 500 chiếc mỗi ngày. Sự hỗ trợ của khoảng 25.000 lao động Triều Tiên được cho là đã đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng quy mô sản xuất tại nhà máy, như một phần trong những đóng góp rộng lớn hơn của quốc gia Đông Á này cho nỗ lực chiến tranh của Nga.

Việc nâng cấp khả năng dẫn đường và tấn công đã song hành với sự gia tăng về số lượng. Vẫn có khả năng chỉ một phần các UAV được thiết kế cho nhiệm vụ tấn công sâu mới được trang bị liên kết dữ liệu vệ tinh, trong khi những chiếc dùng để đánh mục tiêu gần tiền tuyến thì không, nhằm tránh làm tăng chi phí trên toàn bộ đội UAV.

Trực thăng tấn công Mi-24 của Không quân Ukraine. Ảnh: MW.

Ukraine thừa hưởng phi đội Mi-24 từ Liên Xô, với loại trực thăng này lần đầu tiên được đưa vào biên chế từ năm 1972. Mi-24 từng được coi là trực thăng tấn công đáng gờm nhất của thời kỳ Chiến tranh Lạnh và đã tham gia các cuộc xung đột cường độ cao tại nhiều chiến trường khác nhau. Trước khi xung đột toàn diện bùng nổ tại Ukraine, biến thể hiện đại hóa Mi-24P đã xây dựng được thành tích chiến đấu tích cực tại chiến trường Syria, khi đối đầu với các nhóm khủng bố thánh chiến được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn và trang bị hỏa lực mạnh.

Biến thể mới nhất, Mi-24P-1M, được trang bị radar AESA, hệ thống đối phó hồng ngoại trực tiếp dạng mô-đun mới, cùng các cải tiến về hệ thống lái tự động, nguồn điện và trạm dẫn đường – chỉ thị mục tiêu OPS-24N-1L. Tuy nhiên, các trực thăng Mi-24 đang phục vụ trong lực lượng Ukraine vẫn dựa vào hệ thống điện tử hàng không được đánh giá là đã lỗi thời.

Dù Mi-24 đã phần lớn bị Nga loại biên và thay thế bằng trực thăng Mi-28 hiện đại hơn, biến thể trực thăng vũ trang Mi-35 – phát triển dựa trên thiết kế thời Liên Xô – vẫn đang được sản xuất để trang bị cho Lực lượng Vũ trang Nga và nhiều khách hàng xuất khẩu.

