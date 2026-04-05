Tại sao chiếc "cân" nhạy nhất thế giới có thể trở thành vũ khí săn ngầm đáng sợ nhất?

Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển một loại máy dò mới dựa trên trọng lực có thể được sử dụng để phát hiện các tàu ngầm đang ẩn nấp. Vốn ban đầu được phát triển cho nghiên cứu khoa học và thăm dò tài nguyên, thiết bị này cũng có thể sở hữu những ứng dụng quân sự quan trọng.

Thiết bị này dựa trên một thứ gọi là "Thiết bị can thiệp lượng tử siêu dẫn" (SQUID). Là một dạng máy đo từ trường, thiết bị này có thể thu nhận những thay đổi cực nhỏ của trọng lực để, về mặt lý thuyết, tìm ra các tàu ngầm. Nếu được phát triển đầy đủ, nó có thể được sử dụng để giúp phát hiện những mục tiêu khổng lồ như tàu ngầm lớp Ohio nặng 18.000 tấn của Mỹ.

Về cơ bản, thiết bị này là một khối vật chất lơ lửng không ma sát, sẽ dịch chuyển khi trọng lực thay đổi nhẹ. Thực tế, thiết bị hoạt động bằng cách treo một vật thể nhỏ trong không trung và loại bỏ (càng nhiều càng tốt) mọi tác động của ma sát lên nó. Khi trọng lực thay đổi dù chỉ một chút (ví dụ: khi có một vật thể di chuyển gần đó), nó sẽ khiến vật thể này dịch chuyển cực nhẹ. Mọi chuyển động của khối vật chất này đều có thể được đo đạc với độ chính xác vô hạn.

Dùng trọng lực để săn tìm tàu ngầm

Nhóm nghiên cứu giải thích rằng việc đo đạc chính là phần khó khăn nhất. Để làm được điều này, họ đã áp dụng hiệu ứng Meissner. Đây là một hiện tượng mà khi một số vật liệu nhất định trở nên cực lạnh, chúng sẽ ngừng cho phép từ trường đi qua và thay vào đó là đẩy nam châm ra xa.

Bằng cách sử dụng các vật liệu siêu dẫn có khả năng đẩy từ trường, thiết bị có thể làm cho các nam châm thực sự lơ lửng trên chất siêu dẫn. Điều này mang lại các đặc tính không ma sát và cũng loại bỏ bất kỳ "tiếng ồn" cơ học nào. Thiết lập này cũng trở thành một hệ thống phát hiện chuyển động siêu nhạy, hoàn hảo cho việc dò tìm trọng lực. Thực tế, nhóm nghiên cứu cho rằng đây có thể là một trong những chiếc "cân" nhạy nhất từng được chế tạo.

Tuy nhiên, nó không dùng để cân khối lượng, mà có khả năng ghi lại thứ gọi là "nhiễu đo độ dốc trọng lực". Thiết bị mới không chỉ đo trọng lực đơn thuần; nó có thể đo sự khác biệt của trọng lực trong không gian.

Hãy giả định trọng lực "nền" là 9,800000000; khi một tàu ngầm đi ngang qua thiết bị, chỉ số sẽ thay đổi một cách không thể nhận ra, có lẽ là thành 9,800000002. Đây là một sự khác biệt cực kỳ nhỏ, nhưng bấy nhiêu là đủ để máy dò nhận thấy có điều gì đó đang diễn ra.

Quan trọng hơn, phương pháp phát hiện này không thể bị né tránh hay làm giả. Các phương pháp phát hiện tàu ngầm truyền thống như sonar, radar hay phát hiện từ tính đều có thể bị đánh bại một phần bằng các biện pháp đối phó phù hợp.

Không thể che giấu được khối lượng

Một chiếc tàu ngầm luôn là một vật thể nặng và không thể che giấu được những tác động của nó lên trọng lực. Đồng thời, không thể có chuyện khối lượng bị "tắt đi", giảm bớt hay bị hấp thụ.

Tuy nhiên, như nhóm nghiên cứu đã chỉ ra, hiện tại đây vẫn chỉ là thử nghiệm. Thiết bị này vẫn chưa đủ nhạy để sử dụng cho những việc như phát hiện tàu ngầm thực tế. Tuy nhiên, họ giải thích rằng họ đang tiến gần hơn mục tiêu đó mỗi ngày.

Một yếu tố thú vị khác của nghiên cứu là thiết bị đã được thử nghiệm bên ngoài môi trường phòng thí nghiệm "được kiểm soát nghiêm ngặt". Đây là một bước tiến lớn vì các máy dò kiểu này vốn rất nhạy cảm với những thứ như bước chân, xe cộ đi ngang qua, gió, sóng và thậm chí là động đất.

Nếu công nghệ này có thể được chứng minh hiệu quả trong những môi trường "nhiễu tín hiệu" như vậy, thì nó hoàn toàn có thể hoạt động tốt đối với tàu thủy, máy bay và drone. Đó sẽ là một thông tin cực kỳ thú vị đối với các nhà hoạch định quân sự vì những lý do hiển nhiên.

Theo IE