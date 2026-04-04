Điều gì xảy ra khi một cơ sở hạt nhân trúng đòn không kích?

Khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel tiếp tục nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, mối nguy thực sự không nằm ở những vụ nổ, mà ở viễn cảnh các hệ thống an toàn cốt lõi tê liệt — và cách thảm họa này có thể lan rộng khắp vùng Vịnh.

Ảnh minh họa: Getty.

Bước sang tháng thứ hai của cuộc chiến Mỹ - Iran, xung đột tại vùng Vịnh tiếp tục leo thang — các cuộc không kích tăng cường, thị trường dầu mỏ chao đảo và áp lực bủa vây eo biển Hormuz. Tuy nhiên, đằng sau những lo ngại tức thời về an ninh và kinh tế, một câu hỏi khác đang âm thầm hiện hữu: Chuyện gì thực sự xảy ra nếu một cơ sở hạt nhân bị trúng bom?

Trong hầu hết các trường hợp, ngay cả khi một cơ sở hạt nhân bị tấn công, một thảm họa phóng xạ quy mô lớn khó có khả năng xảy ra. Các địa điểm hiện đại được thiết kế với nhiều hệ thống an toàn tầng tầng lớp lớp để đóng cửa lò phản ứng và ngăn chặn hư hại. Rủi ro không nằm ở chính đòn tấn công, mà ở chỗ đòn tấn công đó đã phá hủy những gì bên trong cơ sở.

Tuy nhiên, nguy cơ sẽ trở nên đặc biệt nghiêm trọng nếu các hệ thống an toàn này thất bại — hoặc nếu một nhà máy điện hạt nhân đang vận hành bị tác động trực tiếp.

Nguy cơ bắt đầu từ đâu?

Vào ngày 28/2, khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự phối hợp nhắm vào giới lãnh đạo và hạ tầng quân sự Iran, các cơ sở hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này đã được đưa vào danh sách mục tiêu tiềm năng. Khi xung đột sâu sắc hơn, các quan chức Iran đã báo cáo về những đợt không kích vào cơ sở hạt nhân Natanz, một tổ hợp làm giàu uranium trọng yếu nằm cách Tehran khoảng 225 km.

Tiếp theo đó là các đợt tấn công vào cơ sở Ardakan cũng như lò phản ứng nước nặng Khondab, khiến cơ sở này ngừng hoạt động. Đầu tuần này, các loại bom xuyên phá hạng nặng (bunker-buster) bổ sung cũng được ném xuống Isfahan, ngay sát Trung tâm Công nghệ Hạt nhân Isfahan.

Các tài xế lái xe trên đường cao tốc khi khói bốc lên nghi ngút sau cuộc tấn công ở Tehran, Iran vào ngày 5/3. Ảnh: AFP.

Cho đến nay, các tổ chức giám sát quốc tế báo cáo chưa có hiện tượng rò rỉ phóng xạ. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết không có dấu hiệu ô nhiễm ngoài phạm vi cơ sở, ngay cả sau các cuộc tấn công vào Natanz và gần Isfahan.

Nhưng mối lo ngại không chỉ dừng lại ở địa điểm bị tấn công. Khắp vùng Vịnh, rủi ro được định hình bởi địa lý và hạ tầng. Phần lớn khu vực này phụ thuộc vào nước biển khử mặn — các hệ thống hút nước trực tiếp từ biển. Nếu vật liệu phóng xạ xâm nhập vào môi trường biển, nó không chỉ lan truyền qua hệ sinh thái mà còn đi thẳng vào hạ tầng cung cấp nước uống cho hàng triệu người.

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr, nằm dọc theo đường bờ biển vùng Vịnh của Iran, nằm rất gần các quốc gia láng giềng. Dù chưa bị ảnh hưởng trực tiếp, các chuyên gia đã liên tục cảnh báo rằng bất kỳ sự leo thang nào liên quan đến hạ tầng hạt nhân ven biển đều có thể dẫn đến hậu quả xuyên biên giới.

Điều gì xảy ra nếu cơ sở hạt nhân bị đánh trúng?

Không phải mọi cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân đều dẫn đến một vụ nổ hình nấm kinh hoàng hay rò rỉ phóng xạ tức thời. Điều quan trọng là vị trí bị trúng đòn và mức độ thiệt hại của các hệ thống an toàn.

Trong vòng vài phút sau va chạm, lò phản ứng được thiết kế để tự động dừng hoạt động. Đây là tuyến phòng thủ đầu tiên nhằm chấm dứt phản ứng hạt nhân. Tuy nhiên, việc đóng cửa không loại bỏ hoàn toàn rủi ro. Lõi lò phản ứng vẫn tiếp tục sinh nhiệt thông qua quá trình phân rã phóng xạ, và lượng nhiệt đó phải được kiểm soát. Mức độ hư hại — dù là đối với tòa nhà, hệ thống điều khiển hay hạ tầng dự phòng — sẽ quyết định hiệu quả vận hành của các cơ chế an toàn này.

Trong các sự cố trước đây, bao gồm thảm họa hạt nhân Fukushima Daiichi tại Nhật Bản, việc dừng lò phản ứng đã diễn ra đúng dự kiến. Khủng hoảng chỉ bắt đầu sau khi sóng thần làm tê liệt các hệ thống quan trọng trong những giờ sau đó.

Một phụ nữ Iran đi ngang qua địa điểm lò phản ứng nghiên cứu của Tehran. Ảnh: Getty.

Nếu không có hệ thống làm mát, nhiệt bắt đầu tích tụ bên trong lõi lò. Nếu các hệ thống này bị hỏng — do mất điện, hỏng máy bơm hoặc máy phát điện dự phòng bị phá hủy — nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng cao. Trong các lò phản ứng làm mát bằng nước, điều này có thể dẫn đến việc tích tụ khí hydro, làm tăng nguy cơ nổ và gây hư hại thêm cho cơ sở.

Khi tình trạng tồi tệ hơn, các thanh nhiên liệu bên trong lò bắt đầu xuống cấp. Đây là thời điểm vật liệu phóng xạ có thể bị giải phóng, bao gồm các đồng vị phóng xạ khác nhau như khí hiếm, đồng vị dễ bay hơi, đồng vị sống lâu và các hạt nhiên liệu. Trong khi một số loại như khí hiếm phát tán nhanh và ít gây tác động ngắn hạn, thì các đồng vị sống lâu — vốn có thể tồn tại trong môi trường hàng năm hoặc hàng thập kỷ — và các hạt nhiên liệu có thể gây ô nhiễm nghiêm trọng nếu không được khống chế.

Ví dụ, thảm họa Chernobyl trước kia đã dẫn đến sự nóng chảy hoàn toàn nhiên liệu, giải phóng các đồng vị sống lâu nguy hiểm vào khí quyển và làm ô nhiễm phần lớn châu Âu.

Thế giới sẽ phản ứng thế nào?

Trong trường hợp xảy ra sự cố hạt nhân, Trung tâm Sự cố và Khẩn cấp (IEC) của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đóng vai trò là đầu mối toàn cầu về chuẩn bị và ứng phó. Ông Amgad Shokr, Giám đốc IEC, giải thích rằng quy trình bắt đầu bằng việc xác minh thông tin với các cơ quan chức năng quốc gia và đánh giá tác động tiềm tàng.

Truyền thông quốc tế sẽ bắt đầu ngay sau khi thông tin được xác nhận, với việc IAEA phát hành các bản cập nhật, cung cấp thông tin rộng rãi và phối hợp với các tổ chức liên quan theo các kế hoạch ứng phó đã thiết lập từ trước.

Vị trí các cơ sở hạt nhân của Iran. Ảnh: Getty.

Tác động đến môi trường

Sự phát tán của vật liệu phóng xạ phụ thuộc vào khoảng cách cũng như cách nó di chuyển qua không khí, nước và đất. Trong trường hợp hàng rào ngăn chặn bị phá vỡ, các loại khí có thể đi xa nhưng nồng độ sẽ giảm dần theo thời gian và khoảng cách. Ví dụ, các khí phóng xạ từ sự cố Fukushima đã lan tới Bắc Mỹ nhưng ở mức độ vô hại.

Các đồng vị nặng hơn có cơ chế khác. Khi xâm nhập vào các nguồn nước, chúng bị pha loãng nhưng vẫn có thể ảnh hưởng đến đời sống sinh vật biển — và ở vùng Vịnh, nó đe dọa trực tiếp các hệ thống khử mặn. Các đồng vị sống lâu như cesium-137 và strontium-90 có thể lắng đọng trong đất, làm ô nhiễm đất nông nghiệp và cây trồng, tồn tại trong nhiều thập kỷ.

Về góc độ sức khỏe cộng đồng, mức độ tiếp xúc trực tiếp quan trọng hơn khoảng cách thuần túy. Nếu phát hiện sự phát tán phóng xạ, các quy trình tiêu chuẩn sẽ được kích hoạt, bao gồm sơ tán, phân phát thuốc i-ốt để giảm sự hấp thụ i-ốt phóng xạ của tuyến giáp và các phản ứng khẩn cấp phối hợp tùy theo mức độ nghiêm trọng.

Kịch bản dễ xảy ra nhất và kịch bản tồi tệ nhất

Hầu hết các cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân khó có thể gây ra thảm họa phóng xạ quy mô lớn. Các địa điểm hiện đại được thiết kế với nhiều lớp bảo vệ, nghĩa là ngay cả khi bị hư hại, việc dừng lò và làm mát dự phòng vẫn có thể ngăn chặn sự rò rỉ đáng kể. Trong những kịch bản này, ô nhiễm gây ra từ vụ việc sẽ chỉ mang tính cục bộ.

Tuy nhiên, kịch bản tồi tệ nhất sẽ bao gồm các hệ thống an toàn cốt lõi bị hư hại kéo dài — đặc biệt là hạ tầng làm mát — dẫn đến hiện tượng nóng chảy lõi lò phản ứng. Trong trường hợp đó, vật liệu phóng xạ có thể giải phóng vào không khí và vùng nước xung quanh, lan rộng sang nước khác tùy thuộc vào hướng gió và dòng hải lưu.

Tại vùng Vịnh, rủi ro này bị khuếch đại bởi sự phụ thuộc của khu vực vào nguồn nước khử mặn và môi trường biển tương đối khép kín, nơi ô nhiễm có thể tồn tại lâu hơn.

Đến thời điểm này, chưa có báo cáo nào xác nhận về rò rỉ phóng xạ xuyên biên giới từ các địa điểm hạt nhân của Iran. Hiện tại, rủi ro vẫn đang trong tầm kiểm soát — nhưng điều đó còn phụ thuộc vào việc liệu các hệ thống an toàn có tiếp tục trụ vững hay không.

Theo Wired