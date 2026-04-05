"Siêu drone" Trung Quốc khiến giới chuyên gia quốc phòng Mỹ đặc biệt quan ngại

Kích thước khổng lồ của các tàu ngầm không người lái Trung Quốc đang khiến các chuyên gia quốc phòng Mỹ lo ngại rằng Bắc Kinh có thể tấn công các mục tiêu dễ bị tổn thương, bao gồm cả Los Angeles và Seattle.

Các tàu ngầm không người lái của Trung Quốc hiện được xếp hạng lớn nhất thế giới, trong đó cuộc duyệt binh quân sự năm ngoái đã trình làng hai mẫu (HSU001 và AJX002) có chiều dài tiệm cận 20 mét (66 feet). Hình ảnh vệ tinh được truyền thông phương Tây phân tích cũng tiết lộ một biến thể mật có chiều dài vượt trên 40 mét tại một cơ sở hải quân, gây ra sự lo ngại – đặc biệt là ở Mỹ.

Kích thước lớn như vậy đã tạo ra một phân lớp drone hoàn toàn mới được gọi là tàu lặn không người lái siêu lớn (XXLUUV). Chúng hoàn toàn áp đảo chiếc tàu lặn không người lái lớn nhất của Mỹ là "Orca" với chiều dài chỉ 15 mét.

Các chuyên gia quốc phòng Mỹ đã phản ứng trước những diễn biến này bằng những cảnh báo đanh thép về lỗ hổng dọc theo bờ Tây nước Mỹ, trong đó một số nhà phân tích chỉ đích danh Seattle, Oakland, Los Angeles và Kênh đào Panama là những mục tiêu tiềm năng.

Yan Zheping, chuyên gia hàng đầu về tàu lặn của Trung Quốc và là giám đốc hệ thống không người lái tại Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân, đã giải đáp những lo ngại này trong một nghiên cứu được bình duyệt công bố vào tháng trước.

Ông Yan viết trong bài báo trên Tạp chí Nghiên cứu Tàu thủy Trung Quốc: "Các mẫu tàu siêu lớn của Trung Quốc ưu tiên an ninh khu vực và trinh sát phòng thủ gần bờ, đồng thời hỗ trợ nghiên cứu dân sự và giám sát môi trường".

Đây là lần đầu tiên mục đích chiến lược của những con tàu này được làm rõ trước công chúng. Điều này chỉ ra rằng những "gã khổng lồ" dưới biển sâu này chủ yếu sẽ đối phó với các hoạt động quân sự của Mỹ trong các tình huống tiềm tàng tại eo biển Đài Loan hoặc Biển Đông, thay vì tiến hành các cuộc tấn công xuyên Thái Bình Dương.

Trong bài báo của mình, ông Yan cũng cho biết thế hệ drone khổng lồ tiếp theo của Trung Quốc sẽ tích hợp các lò phản ứng hạt nhân siêu nhỏ để có độ bền cực cao, cùng với truyền thông lượng tử và neutrino cho phép chuyển dữ liệu không thể bị phát hiện.

Những khí tài này sẽ sở hữu trí tuệ nhân tạo nhúng mạnh mẽ để ra quyết định hoàn toàn tự động và các cảm biến đa phổ – bao gồm các hệ thống phát hiện âm thanh, quang học và điện từ – được bổ trợ bởi công nghệ điều hướng tiên tiến như khớp trường trọng lực và con quay hồi chuyển nguyên tử.

Theo ông Yan, các vật liệu thông minh như robot mềm và vật liệu composite sẽ cho phép sản xuất hàng loạt với chi phí hiệu quả trong khi vẫn cải thiện hiệu suất vận hành. Tuy nhiên, ông Yan cũng nhấn mạnh rằng giống như các quốc gia khác, Trung Quốc phải đối mặt với những thách thức và rủi ro to lớn trong việc phát triển các drone dưới nước khổng lồ này và cuộc đua chỉ mới bắt đầu.

"Việc tạo ra các tàu UUV tốc độ cao, kích thước lớn có khả năng hoạt động tự chủ trong nhiều tháng đòi hỏi phải tích hợp kỹ thuật có độ tin cậy cực cao, hệ thống năng lượng tiên tiến và điều khiển thông minh, đồng thời phải kiểm soát các rủi ro tài chính đáng kể", ông Yan viết. "Điều này không chỉ đại diện cho tham vọng kỹ thuật, mà còn là quyết tâm chiến lược và năng lực công nghiệp của một quốc gia".

Theo SCMP