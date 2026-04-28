Indonesia: Tai nạn liên hoàn giữa 2 tàu hỏa và taxi điện, ít nhất 14 người thiệt mạng

Ít nhất 14 người thiệt mạng và 84 người bị thương sau vụ va chạm giữa 2 đoàn tàu gần thủ đô Jakarta, Indonesia.

Tối 27/4, một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra tại Bekasi, ngoại ô thủ đô Jakarta, khi một tàu nội đô va chạm với tàu đường dài.

Hiện trường vụ va chạm chết người giữa tàu nội đô và tàu đường dài, tại Bekasi, ngoại ô Jakarta, Indonesia. Ảnh: Reuters/Willy Kurniawan.

Công ty Đường sắt Indonesia, đơn vị vận hành hệ thống đường sắt quốc gia, cho biết lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tiếp cận một số hành khách mắc kẹt trong các toa tàu bị biến dạng.

Cơ quan tìm kiếm cứu nạn Indonesia cho biết công tác giải cứu được triển khai thận trọng do nhiều hành khách mắc kẹt trong các toa tàu biến dạng. Lực lượng chức năng phải huy động nhân sự có kỹ năng chuyên môn, sử dụng máy cắt và thiết bị chuyên dụng để tách các mảng kim loại, mở lối tiếp cận nạn nhân.

Theo thông tin sơ bộ, vụ việc khởi phát khi tàu nội đô va chạm với một xe taxi điện trên đường ray, sau đó tiếp tục bị tàu đường dài đâm vào. Một toa dành riêng cho phụ nữ được cho là chịu thiệt hại nặng nhất.

Một người đàn ông bật khóc khi tìm kiếm em gái sau vụ tai nạn. Ảnh: Reuters/Willy Kurniawan.

Liên quan đến vụ việc, hãng taxi điện Green SM Indonesia thông báo trên Instagram rằng chiếc xe gặp nạn thuộc đội xe của họ. Doanh nghiệp này cho biết đã cung cấp các thông tin liên quan cho cơ quan chức năng nhằm phục vụ công tác điều tra.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã tới thăm các nạn nhân tại bệnh viện ở Bekasi và yêu cầu điều tra toàn diện vụ tai nạn. Ông cho biết chính quyền đã thống nhất kế hoạch xây cầu vượt gần khu vực đường ray nhằm giảm ùn tắc giao thông, đồng thời thừa nhận nhiều hạng mục trong hệ thống đường sắt cần được bảo trì tốt hơn.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Công ty Đường sắt Indonesia cho biết một số chuyến tàu chở khách hằng ngày trong ngày 28/4 đã phải rút ngắn hành trình do ảnh hưởng từ vụ va chạm.

Các kỹ thuật viên tại hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa sáng 28/4. Ảnh: Reuters/Willy Kurniawan.

Tai nạn giao thông đường bộ và đường sắt vẫn là vấn đề đáng lo ngại tại Indonesia. Năm 2024, một vụ va chạm tàu hỏa ở tỉnh Tây Java khiến 4 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Theo Reuters