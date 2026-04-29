Indonesia tích cực điều tra vụ tai nạn tàu hỏa khiến 15 người thiệt mạng

Theo cập nhật từ Antara News, số người thiệt mạng trong vụ tai nạn đường sắt tại Bekasi đã lên con số 15, tăng 1 nạn nhân so với thông tin công bố ngày 28/4.

Bà Suprianti, 57 tuổi, cầm đồ đạc của nạn nhân trong vụ va chạm. Ảnh: Reuters/Ajeng Dinar Ulfiana.

Vụ tai nạn xảy ra ngày 27/4 gần ga Đông Bekasi, tỉnh Tây Java, khi một tàu nội đô va chạm với taxi điện tại điểm giao cắt. Sau đó, đoàn tàu này bị tàu đường dài Argo Bromo Anggrek đâm từ phía sau trên cùng đường ray, gây ra vụ va chạm liên hoàn nghiêm trọng.

Lực lượng cứu hộ cho biết toa dành riêng cho phụ nữ là khu vực hư hại nặng nhất trong vụ tai nạn. Toàn bộ nạn nhân thiệt mạng đều là nữ.

Tổng cục trưởng Giao thông Đường bộ Indonesia, ông Aan Suhanan, cho biết cơ quan này đã làm việc với hãng xe taxi.

"Nguyên tắc của chúng tôi là ưu tiên an toàn công cộng. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định", đại diện nhà chức trách nói.

Hiện trường vụ va chạm giữa tàu nội đô và tàu đường dài, tại Bekasi, ngoại ô Jakarta, Indonesia. Ảnh: Reuters/Willy Kurniawan.

Theo dữ liệu từ hệ thống quản lý phương tiện, chiếc taxi liên quan có giấy kiểm định còn hiệu lực đến ngày 28/10 và được đăng ký hoạt động taxi tại khu vực Đại Jakarta.

Hãng taxi này hiện sở hữu chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn của Doanh nghiệp Vận tải Công cộng (SMK PAU), có hiệu lực trong vòng 5 năm.

Tối 28/4, cơ quan chức năng đã làm việc với hãng xe về hồ sơ pháp lý, tình trạng kỹ thuật phương tiện, mức độ sẵn sàng của đội xe, quy trình kiểm tra trước khi vận hành cũng như năng lực và tình trạng sức khỏe của tài xế. Bên cạnh đó, Bộ Giao thông sẽ phối hợp với cảnh sát và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia (KNKT) để làm rõ các yếu tố liên quan đến vụ va chạm.