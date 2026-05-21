VinFast ra mắt 3 mẫu xe máy điện tại Indonesia, cạnh tranh thị trường lớn nhất ASEAN

VinFast mở bán 3 mẫu xe máy điện tại Indonesia, triển khai mô hình đổi pin và thuê pin, nhằm cạnh tranh tại thị trường xe máy lớn nhất Đông Nam Á.

VinFast chính thức mở bán xe máy điện tại Indonesia, đánh dấu lần đầu hãng xe Việt đưa dòng sản phẩm này ra thị trường quốc tế. Ba mẫu xe được giới thiệu thuộc phân khúc phổ thông và trung cấp, gồm Evo, Feliz II và Viper, đi kèm mô hình thuê pin và đổi pin nhằm cạnh tranh tại thị trường xe máy lớn nhất Đông Nam Á.

Trong đó, VinFast Evo là mẫu xe có giá thấp nhất, khoảng 1.160 USD (30,6 triệu đồng) nếu chưa bao gồm pin và khoảng 1.605 USD (42,3 triệu đồng) khi mua kèm pin. Xe sử dụng động cơ BLDC Inhub công suất tối đa 5.200W, tốc độ tối đa 80 km/h và có thể di chuyển khoảng 150 km sau mỗi lần sạc đầy với hai pin LFP dung lượng 1,5 kWh.

VinFast Evo là mẫu xe có giá dễ tiếp cận nhất trong bộ ba xe máy điện VinFast vừa ra mắt tại Indonesia. Ảnh: VinFast.

VinFast Feliz II được định vị ở phân khúc cao hơn, giá khoảng 1.230 USD (32,4 triệu đồng) chưa bao gồm pin và 1.675 USD (44,1 triệu đồng) nếu mua kèm pin. Mẫu xe này đạt tốc độ tối đa 90 km/h và có quãng đường vận hành khoảng 145 km sau mỗi lần sạc.

VinFast Feliz II sở hữu quãng đường vận hành khoảng 145 km sau mỗi lần sạc đầy hai pin. Ảnh: Thượng Tâm.

Trong khi đó, VinFast Viper hướng tới nhóm khách hàng trẻ với thiết kế thể thao và nhiều trang bị công nghệ. Xe có giá khoảng 1.495 USD (39,4 triệu đồng) khi chưa kèm pin và khoảng 1.940 USD (51,1 triệu đồng) khi mua kèm pin. Viper được trang bị màn hình TFT, hệ thống chiếu sáng LED, khóa thông minh có thể định vị xe từ xa và hệ thống giảm xóc đôi có bình dầu phụ.

So với thị trường Việt Nam, giá bán của các mẫu xe tại Indonesia cao hơn đáng kể ở phiên bản chưa bao gồm pin. Cụ thể, Evo cao hơn khoảng 10,6 triệu đồng, Feliz II cao hơn khoảng 7,5 triệu đồng, trong khi Viper chênh khoảng 1,5 triệu đồng.

Điểm đáng chú ý là cả ba mẫu xe đều áp dụng mô hình pin linh hoạt. Người dùng có thể sạc pin tại nhà hoặc đổi pin tại các trạm. VinFast cung cấp gói thuê pin với chi phí khoảng 5 USD mỗi tháng cho mỗi pin (tương đương khoảng 130.000 đồng), trong khi phí đổi pin khoảng 0,37 USD mỗi lần, tương đương gần 10.000 đồng.

VinFast Viper hướng tới nhóm khách hàng trẻ với thiết kế thể thao và hỗ trợ mô hình đổi pin nhanh. Ảnh: Thượng Tâm.

Việc lựa chọn Indonesia làm thị trường quốc tế đầu tiên được đánh giá có ý nghĩa chiến lược, khi đây là một trong những quốc gia có số lượng xe máy lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, VinFast sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với nhiều sản phẩm hiện có như Honda EM1 e:, Yamaha Neo’s, Gesits hay Alva.

Trong bối cảnh thị trường xe máy điện Indonesia đang ở giai đoạn phát triển ban đầu, việc triển khai đồng thời sản phẩm, hệ thống đổi pin và mô hình thuê pin được xem là cách tiếp cận khác biệt của VinFast nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong khu vực.