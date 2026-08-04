Hà Nội dừng hoạt động Phòng khám Kamly sau kiểm tra đột xuất

Sau cuộc kiểm tra đột xuất, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Phòng khám đa khoa Kamly dừng hoạt động khám chữa bệnh từ tối 3/8. Bước đầu phát hiện nhiều vi phạm như thực hiện kỹ thuật chưa được Bộ Y tế phê duyệt, quảng cáo vượt phạm vi chuyên môn.

Chiều 4/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết đoàn kiểm tra của Sở đã phối hợp với Công an TP Hà Nội và phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám kiểm tra Phòng khám đa khoa Kamly (thuộc Công ty TNHH Kamily, địa chỉ tầng 5, 6, 7 số 119-121 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) vào ngày 3/8.

Qua kiểm tra ban đầu, đoàn công tác xác định phòng khám có nhiều vi phạm: Không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi được cấp Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh; không bảo đảm thiết bị y tế và thuốc thiết yếu sử dụng trong các trường hợp cấp cứu; thực hiện các kỹ thuật chưa được Bộ Y tế phê duyệt; quảng cáo vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Thẩm mỹ viện Kamly được quảng cáo là Phòng khám Kamly. Ảnh: Internet

Trên cơ sở đó, đoàn kiểm tra yêu cầu Phòng khám đa khoa Kamly dừng toàn bộ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ 18 giờ 30 phút ngày 3/8, đồng thời, phải tháo gỡ toàn bộ nội dung quảng cáo không đúng quy định của pháp luật về hoạt động khám chữa bệnh.

Đối với các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Kamily, Sở Y tế Hà Nội đã chuyển cho Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật nếu phát hiện vi phạm.

Sở Y tế cũng đề nghị UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám giám sát việc chấp hành yêu cầu tạm dừng hoạt động của phòng khám cho đến khi có thông báo mới của cơ quan có thẩm quyền.

Kiểm tra sau phản ánh của báo chí

Theo ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cuộc kiểm tra được triển khai sau khi đơn vị nhận được chỉ đạo của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đề nghị khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh về việc một cơ sở tư vấn truyền NMN, NAD+ và tế bào gốc khi chưa được cấp phép.

Ngay trong ngày 2/8, Sở Y tế Hà Nội đã thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám đa khoa Kamly.

Trước đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Sở Y tế Hà Nội phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung phản ánh; xử lý nghiêm các sai phạm nếu có và báo cáo kết quả về Bộ Y tế trước ngày 7/8/2026.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng đề nghị Sở Y tế Hà Nội tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động khám chữa bệnh cũng như các dịch vụ làm đẹp, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, vụ việc còn nhiều nội dung cần tiếp tục kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, tài liệu và xác minh với các tổ chức, cá nhân liên quan.

Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với Công an TP Hà Nội để làm rõ các hành vi vi phạm của Phòng khám đa khoa Kamly theo quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo kết quả xử lý tới Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, UBND TP Hà Nội và Văn phòng Thành ủy Hà Nội.