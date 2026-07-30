Cô gái suýt thủng dạ dày vì vô tình nuốt hạt táo đỏ, bác sĩ đưa ra khuyến cáo

Một phụ nữ 25 tuổi ở Hà Nội suýt bị thủng dạ dày sau khi vô tình nuốt hạt táo đỏ. Các bác sĩ Bệnh viện E đưa ra khuyến cáo.

Ăn táo đỏ như bao lần khác, cô gái 25 tuổi ở Hà Nội không nghĩ một hạt táo nhỏ lại có thể đẩy mình vào tình huống nguy hiểm.

Khoảng 2 ngày sau khi ăn táo đỏ, cô bắt đầu thấy đau âm ỉ vùng bụng trên. Có lúc cơn đau quặn lên dữ dội, kèm theo dấu hiệu nhiễm trùng. Thấy bụng càng ngày càng đau, cô mới đến Bệnh viện E khám.

Hạt táo đỏ suýt làm thủng dạ dày bệnh nhân.

ThS.BSNT Đỗ Văn Minh, Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện E cho biết, kết quả chụp CT ổ bụng cho thấy một dị vật đang cắm vào thành dạ dày.

Lúc này, người bệnh mới nhớ ra khoảng 2 ngày trước mình có ăn táo đỏ và có thể đã vô tình nuốt phải hạt.

“Do không bị hóc hay sặc ngay lúc nuốt, tôi chủ quan nghĩ hạt táo sẽ tự đào thải ra ngoài. Không ngờ càng lúc bụng càng đau dữ dội nên mới vội đi khám”, cô gái kể.

TS.BS Đỗ Nguyệt Ánh, Trưởng khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện E, người trực tiếp thực hiện nội soi, cho biết khi đưa ống soi vào vùng hang vị - tiền môn vị, ê-kíp nhìn thấy một hạt táo đỏ có hai đầu rất cứng và nhọn.

Một đầu hạt đã cắm sâu vào thành dạ dày. Đầu còn lại liên tục cọ vào phần niêm mạc đối diện mỗi khi dạ dày co bóp. Điều này khiến việc lấy hạt táo ra không hề đơn giản.

“Dị vật mắc lại đã 2 ngày nên vùng niêm mạc xung quanh bắt đầu sưng nề, nguy cơ chảy máu và thủng dạ dày trong quá trình gắp là rất cao”, TS.BS Đỗ Nguyệt Ánh cho biết.

Theo bác sĩ, nếu không lấy được dị vật bằng nội soi, người bệnh có thể phải phẫu thuật mở hoặc phẫu thuật nội soi để xử lý, phức tạp hơn rất nhiều. Ê-kíp sau đó phải rất cẩn thận gỡ đầu hạt ra khỏi thành dạ dày rồi mới từ từ đưa dị vật ra ngoài.

May mắn, vết loét do hạt gây ra chưa quá sâu. Sau khi lấy hạt ra, người bệnh không bị chảy máu và cũng không cần phải kẹp clip cầm máu.

Theo các bác sĩ Bệnh viện E, đây không phải trường hợp hiếm gặp. Tại bệnh viện, các bác sĩ từng tiếp nhận nhiều người nuốt phải hạt trái cây như hạt táo đỏ, hạt mận, hạt dừa cảnh; ngoài ra còn có xương cá, xương gà hay tăm xỉa răng.

Điểm chung là nhiều người không thấy nghẹn, không bị sặc nên nghĩ rằng dị vật đã trôi xuống và sẽ tự đi ra ngoài. Nhưng với những vật cứng, sắc nhọn, điều đó không phải lúc nào cũng xảy ra.

Dị vật có thể mắc lại hoặc đâm vào thành dạ dày, ruột. Nếu không được phát hiện và lấy ra sớm, người bệnh có thể bị thủng đường tiêu hóa, viêm phúc mạc, nhiễm trùng ổ bụng. Trường hợp nặng có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Nội soi lấy hạt táo ra khỏi dạ dày cô gái.

Nuốt phải đồ vật sắc nhọn, đừng cố “đẩy xuống”

Các bác sĩ khuyến cáo mọi người nên ăn chậm, nhai kỹ và cẩn thận với các loại thực phẩm có hạt cứng.

Khi ăn các món có táo đỏ như chưng yến, hầm gà, nấu chè, tốt nhất nên bỏ hạt trước khi ăn. Đặc biệt, không nên ngậm hạt trái cây hoặc tăm trong miệng khi nói chuyện hay nằm nghỉ vì rất dễ vô tình nuốt phải.

Nếu chẳng may nuốt phải vật cứng hoặc sắc nhọn, không nên nghĩ rằng cứ chờ vài ngày là dị vật sẽ tự đi ra ngoài. Cũng không nên làm theo những mẹo như nuốt cơm nóng, uống thật nhiều nước để “đẩy” dị vật xuống.

Những cách này có thể khiến dị vật sắc nhọn cắm sâu hơn vào thành dạ dày hoặc ruột.

Theo ThS.BS Đào Ngọc Linh, Khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện E, khi nuốt phải dị vật, người dân nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa tiêu hóa, nội soi để được kiểm tra và xử lý sớm.