Chảy máu cam kéo dài, bé trai 14 tuổi phát hiện khối u hiếm gặp vùng mũi xoang

Lồi mắt, chảy máu cam kéo dài nhưng gia đình nghĩ do cận thị và thời tiết, bé trai 14 tuổi chỉ được phát hiện khi khối u hiếm gặp đã xâm lấn ổ mắt, áp sát động mạch cảnh và nền sọ.

Một bé trai 14 tuổi ở Hải Phòng vừa được các bác sĩ tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương phẫu thuật thành công sau khi phát hiện mắc khối u tế bào khổng lồ vùng mũi xoang - một bệnh lý rất hiếm gặp, chỉ chiếm dưới 2% các trường hợp u tế bào khổng lồ ở vùng đầu mặt cổ.

Điều đáng tiếc là căn bệnh đã âm thầm tiến triển suốt nhiều tháng nhưng bị nhầm với những biểu hiện rất quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày.

Theo người nhà bệnh nhi, khoảng cuối năm 2025, cháu bắt đầu có biểu hiện lồi mắt nhẹ. Gia đình cho rằng con chỉ bị cận thị hoặc loạn thị nên không đưa đi khám chuyên khoa.

Các bác sĩ xử lý khối u khổng lồ của cháu bé. Ảnh: Phương Anh.

Đến khoảng tháng 3 và tháng 4/2026, bệnh nhi xuất hiện thêm những đợt chảy máu cam. Ban đầu lượng máu ít nên mọi người nghĩ do thời tiết nắng nóng hoặc căng thẳng vì ôn thi vào lớp 10. Tuy nhiên, những lần chảy máu sau ngày càng nhiều và kéo dài hơn.

Khi đến cơ sở y tế khám, bác sĩ đã phát hiện có khối u vùng mũi xoang. Tuy nhiên, vì lo ảnh hưởng đến kỳ thi chuyển cấp, gia đình xin trì hoãn điều trị. Chính quyết định này đã khiến khối u tiếp tục phát triển nhanh chóng.

Chỉ trong thời gian ngắn, khối u lớn lên, đẩy hốc mắt trái lồi rõ, khiến khuôn mặt bệnh nhi biến dạng. Cháu được chuyển tới Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương trong tình trạng lồi mắt, ngạt mũi, chảy máu mũi, tê bì vùng mặt và nhìn đôi.

Theo BSNT Nguyễn Toàn Thắng, Khoa Ung bướu Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, kết quả thăm khám xác định bệnh nhi mắc khối u tế bào khổng lồ vùng mũi xoang. Đây là loại u rất hiếm gặp. Dù đa số có bản chất là lành tính, nhưng điểm nguy hiểm nằm ở khả năng xâm lấn tại chỗ rất mạnh.

Ở trường hợp này, việc phát hiện muộn khiến khối u phát triển tới kích thước lớn, chèn ép trực tiếp ổ mắt và dây thần kinh thị giác. Đặc biệt, khối u còn lan sát vùng động mạch cảnh và xoang hang - những cấu trúc cực kỳ quan trọng nằm ở nền sọ.

"Nếu không được phẫu thuật kịp thời, bệnh nhi có nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn do tổn thương dây thần kinh thị giác. Thậm chí, khi khối u tiếp tục xâm lấn động mạch cảnh, tính mạng người bệnh cũng có thể bị đe dọa" - BSNT Nguyễn Toàn Thắng thông tin thêm.

Chuyên gia cho biết, với loại u này, phẫu thuật gần như là lựa chọn điều trị tối ưu vì hóa chất và xạ trị hầu như không mang lại hiệu quả.

Tuy nhiên, đây cũng là một trong những ca mổ nhiều áp lực. Phẫu thuật viên phải bóc tách khối u khỏi những vị trí đặc biệt nhạy cảm như ổ mắt, nền sọ và vùng động mạch cảnh. Chỉ một thao tác không chính xác cũng có thể gây tổn thương thị giác, chảy máu nghiêm trọng hoặc biến chứng thần kinh.

Trong những trường hợp khối u quá lớn, việc lấy sạch hoàn toàn cũng không phải lúc nào cũng thực hiện được. Theo BSNT Nguyễn Toàn Thắng, tỷ lệ tái phát sau phẫu thuật có thể dao động từ 20-50%.

Sau một tuần điều trị, tình trạng bệnh nhi tiến triển tích cực. Khối u đã được xử lý, áp lực lên ổ mắt được giải phóng, chức năng thị giác phục hồi. Dù đường mổ khá dài nhưng hiện vết mổ khô, ổn định và vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ khuôn mặt. Bệnh nhi đã có thể sinh hoạt bình thường.

Đừng chủ quan với chảy máu cam, lồi mắt

Từ ca bệnh này, BSNT Nguyễn Toàn Thắng khuyến cáo người dân tuyệt đối không xem nhẹ những dấu hiệu như ngạt mũi kéo dài, chảy máu mũi tái diễn, tê bì vùng mặt hoặc lồi mắt. Đây có thể không đơn thuần là bệnh lý tai mũi họng thông thường mà là biểu hiện của những khối u nguy hiểm.

Việc phát hiện sớm không chỉ giúp ca mổ đơn giản hơn mà còn giảm đáng kể nguy cơ mất thị lực, tái phát và các biến chứng đe dọa tính mạng.

Ngược lại, sự chủ quan hoặc trì hoãn điều trị chỉ vì nghĩ đó là "cận thị", "thời tiết nóng" hay "đợi thi xong rồi chữa" có thể khiến người bệnh phải trả giá bằng những hậu quả rất khó khắc phục.