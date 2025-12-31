Vì sao sốt xuất huyết đặc biệt nguy hiểm với người bệnh nền?

Người đàn ông mắc sốt xuất huyết trên nền nhiều bệnh mạn tính đã nhanh chóng rơi vào suy gan, suy hô hấp nặng, phải thở máy, lọc máu và ECMO. Đây là hồi chuông cảnh báo mức độ nguy hiểm của Dengue với người bệnh nền.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận ca sốt xuất huyết Dengue đặc biệt nặng và phức tạp. Bệnh nhân 51 tuổi, trú tại Hà Nội, thể trạng thừa cân, có nhiều bệnh mạn tính. Trước đó, người bệnh có tiền sử viêm tụy cấp, viêm cầu thận, đái tháo đường điều trị thuốc đều đặn 4 năm và tăng huyết áp dùng thuốc thường xuyên suốt 5 năm.

Tiểu cầu tụt đáy, suy gan dữ dội, bệnh nhân sốt xuất huyết phải chạy ECMO

Khoảng 5 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện sốt cao từng cơn 39-40 độ C, kèm đau mỏi người, ho khan, ăn uống kém. Người bệnh được đưa đi khám và chẩn đoán mắc sốt xuất huyết Dengue.

Tuy nhiên, sau 5 ngày điều trị, tình trạng không cải thiện mà còn xuất hiện xuất huyết và sưng nề vùng mu tay phải. Bệnh nhân được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng sốt xuất huyết Dengue nặng ngày thứ 5, kèm suy gan.

Bị sốt xuất huyết tấn công, bệnh nhân người Hà Nôi vẫn nguy kịch

Khi được đưa vào Trung tâm Hồi sức tích cực, dù đã được cầm máu tại vị trí xuất huyết, các chỉ số sinh học của bệnh nhân khiến bác sĩ đặc biệt lo ngại. Số lượng tiểu cầu giảm sâu chỉ còn 7 G/l. Chỉ số HCT tụt nhanh từ 0,533 xuống 0,433 trong cùng ngày. Men gan tăng vọt trên 3.000. Hình ảnh X quang ngực cho thấy rốn phổi và các nhánh phế quản hai bên tăng đậm. Bệnh nhân bụng chướng, siêu âm phát hiện dịch ổ bụng, áp lực ổ bụng vượt 40.

Ngay lập tức, các bác sĩ phải đặt nội khí quản thở máy, sử dụng đồng thời Adrenalin và Noradrenalin để duy trì huyết áp, tiến hành lọc máu liên tục, truyền các chế phẩm máu và chọc dẫn lưu ổ bụng.

Dù vậy, suy gan vẫn tiếp tục tiến triển, lượng dịch thoát ra nhiều, suy hô hấp ngày càng nặng. Ê kíp buộc phải chuyển sang hỗ trợ ECMO VV, tăng liều vận mạch. Tiên lượng bệnh nhân được đánh giá rất xấu.

ThS.BS Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, cho biết tình trạng bệnh nhân cực kỳ nặng, lại nhiều bệnh nền khiến việc hồi sức gặp rất nhiều khó khăn. Dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp hồi sức hiện đại nhất, suy gan và suy hô hấp vẫn không cải thiện, nguy cơ khó qua khỏi rất cao.

Sốt xuất huyết đặc biệt nguy hiểm với người bệnh nền

Từ ca bệnh này, ThS.BS Phạm Văn Phúc nhấn mạnh sốt xuất huyết Dengue không còn là bệnh lành tính, mà đặc biệt nguy hiểm với người có bệnh nền như béo phì, tim mạch, đái tháo đường, suy gan, suy thận hoặc suy giảm miễn dịch.

Giai đoạn nguy hiểm nhất thường rơi vào ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh. Nếu thoát huyết tương nhiều, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc, xuất huyết nội tạng, tràn dịch màng bụng, màng phổi và dẫn tới suy đa tạng.

Để phòng bệnh, bác sĩ CKII Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống dịch, cho biết tiêm vắc xin hiện là một trong những biện pháp chủ động và hiệu quả giúp giảm nguy cơ mắc và hạn chế diễn biến nặng của sốt xuất huyết. Vắc xin không thay thế các biện pháp diệt muỗi, diệt lăng quăng nhưng đóng vai trò đặc biệt quan trọng với người có bệnh nền, người cao tuổi và nhóm suy giảm miễn dịch.

Trường hợp bệnh nhân nam 51 tuổi là lời cảnh báo về việc sốt xuất huyết tấn công những cơ thể đã suy yếu. Chủ động phòng bệnh, tiêm vắc xin đầy đủ và không chủ quan với các dấu hiệu bất thường là chìa khóa để tránh những bi kịch có thể xảy ra.