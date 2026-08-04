Ca can thiệp níu lại những ngày bình yên cuối đời

Ung thư không thể chữa khỏi, nhưng các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn đã cầm máu thành công cho cụ ông gần 80 tuổi, giúp ông vượt qua biến chứng nguy kịch để trở về nhà, sống những ngày cuối đời bình yên bên gia đình.

Ca nút mạch cho ông cụ gần 80 tuổi. Ảnh: Vân Anh

Có những thời điểm, điều người bệnh và gia đình mong mỏi không còn là chữa khỏi ung thư. Họ chỉ hy vọng người thân bớt đau đớn, không còn phải truyền máu liên tục hay cấp cứu vì xuất huyết, để có thể trở về ngôi nhà thân thuộc, ở bên con cháu trong những ngày cuối đời.

Ước nguyện ấy đã trở thành hiện thực với một cụ ông gần 80 tuổi mắc ung thư đại tràng giai đoạn cuối, vừa được các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn can thiệp nút mạch cầm máu thành công.

Khi nhập viện, cụ liên tục đi ngoài ra máu. Tình trạng mất máu kéo dài khiến huyết sắc tố giảm sâu, cơ thể suy kiệt, da xanh xao. Dù đã được truyền nhiều đơn vị máu, xuất huyết vẫn tái diễn.

ThS.BS Nguyễn Duy Thịnh, Phó trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Trưởng Đơn nguyên Can thiệp mạch, cho biết kết quả chụp MSCT cho thấy hai khối u ở đại tràng ngang và đại tràng Sigma đã xâm lấn rộng, tăng sinh dày đặc các mạch máu - nguyên nhân khiến người bệnh chảy máu kéo dài.

Trong khi đó, tuổi cao, ung thư giai đoạn cuối và thể trạng cụ quá yếu khiến phẫu thuật hay nội soi cầm máu đều không còn khả thi.

Điều khiến các bác sĩ day dứt hơn cả là lời tâm sự của người nhà bệnh nhân: "Chúng tôi biết bệnh của bố không thể chữa khỏi nữa. Chỉ mong ông được về nhà, không phải nằm viện liên tục và được ở bên con cháu."

Can thiệp nút mạch mở ra cơ hội trở về nhà

Theo ThS.BS Nguyễn Duy Thịnh, sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ quyết định thực hiện can thiệp nút mạch cầm máu - một giải pháp ít xâm lấn nhưng đòi hỏi độ chính xác rất cao.

Dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), các bác sĩ đưa vi ống thông vào từng nhánh động mạch nuôi khối u để xác định chính xác nguồn chảy máu.

Sau khi xác định khối u đại tràng Sigma là nguyên nhân gây xuất huyết, ê-kíp tiến hành nút mạch bằng các vòng xoắn kim loại chuyên dụng (coil) theo kỹ thuật "Sandwich". Phương pháp này giúp cầm máu hiệu quả, đồng thời bảo tồn tối đa phần ruột lành, hạn chế nguy cơ thiếu máu và hoại tử.

Chỉ vài ngày sau can thiệp, tình trạng xuất huyết chấm dứt. Người bệnh không còn đi ngoài ra máu, huyết sắc tố dần ổn định, không phải truyền máu liên tục như trước. Thể trạng cải thiện rõ rệt và cụ đủ điều kiện xuất viện.

Niềm vui của cả bệnh nhân và bác sĩ. Ảnh: Vân Anh

Thành công của y học không chỉ là kéo dài sự sống

Theo ThS.BS Nguyễn Duy Thịnh, với người bệnh ung thư giai đoạn cuối, mục tiêu điều trị không phải lúc nào cũng là kéo dài sự sống bằng mọi giá.

"Nhiều trường hợp, điều quan trọng nhất là kiểm soát các biến chứng nguy hiểm, giảm đau đớn và giúp người bệnh có thêm những ngày sống chất lượng hơn.

Can thiệp nút mạch là kỹ thuật ít xâm lấn, đặc biệt hiệu quả trong kiểm soát xuất huyết do khối u ác tính ở những bệnh nhân không còn khả năng phẫu thuật. Khi cầm được máu, người bệnh giảm nhu cầu truyền máu, cải thiện thể trạng và có cơ hội trở về bên gia đình để tiếp tục chăm sóc giảm nhẹ", bác sĩ Thịnh chia sẻ.

Hiện nay, can thiệp mạch không chỉ được ứng dụng trong cấp cứu chấn thương hay điều trị bệnh lý mạch máu mà còn giữ vai trò ngày càng quan trọng trong điều trị hỗ trợ ung thư, giúp kiểm soát các biến chứng như chảy máu, giảm đau và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ngày được xuất viện, cụ ông nắm chặt tay các bác sĩ rồi mỉm cười nói: "Cảm ơn các bác sĩ... cho tôi về nhà thôi". Một câu nói ngắn, nhưng đủ để cả ê-kíp điều trị xúc động.

Bởi đôi khi, thành công của y học không chỉ là chiến thắng bệnh tật. Thành công còn là giúp người bệnh được trở về ngôi nhà của mình, được sống những ngày cuối đời bình yên trong vòng tay của những người thân yêu. Đó cũng là ý nghĩa lớn nhất mà ca can thiệp đặc biệt này đã mang lại.